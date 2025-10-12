HOYSuscripcion LR Focus

Foraz incendio en SJM: familias denuncian intentos de robo
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"
Mundo

Netanyahu indica que Israel está "preparado y listo" para recibir a los rehenes de Gaza a un día del canje previsto

Las Fuerzas de Defensa de Israel han finalizado los preparativos para acoger hasta 20 rehenes vivos, incluyendo medidas logísticas y apoyo para las familias de los afectados.

Netanyahu declaró que Israel está listo para recibir a todos los rehenes cautivos en Gaza. Foto: Composición LR
El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que Israel está listo para recibir a todos los rehenes cautivos en Gaza, esto un día antes del canje previsto el lunes por presos palestinos como parte del acuerdo de alto el fuego con Hamás. "Israel está preparado y listo para la recepción inmediata de todos nuestros rehenes", dijo Netanyahu en un comunicado.

Según el corresponsal militar de radio de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Doron Kadosh, desde Tel Aviv, se confirmó que el ejército israelí finalizó los preparativos para recibir a los rehenes israelíes, tanto vivos como fallecidos, que se prevé serán liberados por los integrantes de Hamás en las próximas horas. El plan operativo fue aprobado este domingo por el jefe del Estado Mayor.

Dicho plan incluye protocolos específicos para la atención de rehenes vivos y de los fallecidos, además de medidas logísticas y de apoyo destinado a las familias.

Israel está preparado para recibir rehenes

La FDI ha contemplado la posibilidad de recibir hasta 20 rehenes vivos de forma simultánea, por lo que el sitio de Re’im cuenta con 24 habitaciones completamente equipadas. Según informó Doron Kadosh, y de acuerdo con las recomendaciones de consejeros profesionales, en los casos de padres con niños pequeños se aconseja que los menores esperen en el hospital y no en Re’im.

Sin embargo, la decisión final sobre el lugar de espera queda en manos de cada familia. El acuerdo alcanzado prohíbe las ceremonias públicas que el grupo terrorista había realizado en liberaciones anteriores.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de cada uno de los rehenes, por lo que se han tomado previsiones para todos los escenarios posibles. En el lugar se han dispuesto sillas de ruedas, muletas, prendas nuevas de diversas tallas y suministros básicos destinados a la primera atención.

Estados Unidos asegura que rehenes podrías ser liberados en cualquier momento

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó el domingo que los rehenes israelíes podrían ser liberados de Gaza “en cualquier momento”. Durante una entrevista en el programa “Meet the Press” de NBC News, Vance declaró que la liberación por parte del movimiento palestino Hamás “debería ser en cualquier momento”.

No obstante, Hamás ha revelado que la liberación de rehenes se dará el lunes 13 de octubre. Bajo la misma línea, la oficina del primer ministro israelí indicó que los presos palestinos serán liberados después de que todos los rehenes de Gaza lleguen a Israel.

"Según el acuerdo firmado, el intercambio de prisioneros comenzará el lunes por la mañana", declaró a la AFP Osama Hamdan, un alto cargo del grupo islamista que gobierna Gaza desde 2007.

