Estados Unidos refuerza su rol en la tregua con visita de alto mando militar a Gaza. Foto: Composición LR

Estados Unidos refuerza su rol en la tregua con visita de alto mando militar a Gaza. Foto: Composición LR

Las primeras tropas de Estados Unidos llegaron a Israel para unirse a la fuerza internacional encargada de supervisar el alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza. El despliegue responde al acuerdo negociado por Donald Trump, que también incluye a Egipto, Catar y Turquía como garantes del proceso.

El cese de la guerra comenzó este fin de semana. De forma paralela, las fuerzas israelíes iniciaron un repliegue parcial desde la Franja de Gaza. También se prevé la liberación de los rehenes israelíes que Hamás mantiene desde hace más de dos años, en una operación bajo coordinación de la Cruz Roja Internacional.

TE RECOMENDAMOS VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Cuál es el objetivo principal del despliegue de tropas estadounidenses en Israel?

Un primer contingente de 200 soldados norteamericanos, procedentes de Estados Unidos y de bases en Medio Oriente, llegó bajo el mando del almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central estadounidense. Su misión es instalar un centro de control conjunto con fuerzas egipcias, cataríes, turcas e israelíes, desde una base establecida en Egipto.

Las autoridades americanas aclararon que sus tropas no ingresarán a Gaza. Su función consiste en coordinar la supervisión del alto el fuego y facilitar la comunicación entre las partes involucradas. El plan busca garantizar la estabilidad de la tregua y prevenir una nueva escalada del conflicto hasta que se complete la retirada militar israelí.

Brad Cooper reafirma que no habrá despliegue de tropas en Gaza

El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom), informó que realizó una visita a Gaza con el fin de discutir medidas orientadas a la estabilización del enclave tras la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamás. Durante su declaración, reiteró que no está previsto el ingreso de tropas estadounidenses en territorio palestino.

A través de su cuenta en X, Cooper detalló que el propósito del viaje fue coordinar la instalación de un “centro de coordinación cívico-militar” bajo supervisión del Centcom. Esta entidad tendrá como objetivo contribuir al proceso de estabilización luego del conflicto en la región.

PUEDES VER: Jueza ordena suspender el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago ante protestas migratorias contra Trump

¿Qué condiciones establece el acuerdo de alto el fuego sobre la liberación de rehenes por parte de Hamás?

El pacto estipula que Hamás deberá liberar a los 48 rehenes que mantiene en su poder en un plazo máximo de 72 horas tras el retiro israelí. Los primeros en ser liberados serían los 20 que aún se presume siguen con vida. La Cruz Roja Internacional actuará como mediadora en el proceso de entrega y traslado de las personas cautivas hacia territorio israelí, donde recibirán atención médica y psicológica antes del reencuentro con sus familias.

En cuanto a los cuerpos de rehenes fallecidos, su repatriación se realizará en Gaza mediante un proceso forense de identificación ágil. Si Hamás no respeta el cronograma, Israel considerará el acuerdo incumplido. Por su parte, Donald Trump expresó su confianza en la vigencia de la tregua al afirmar que “todos están cansados de luchar”. Está prevista su llegada a Israel este lunes para verificar los avances del pacto.