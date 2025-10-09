HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Presentan formalmente la primera moción para destituir a Dina Boluarte
EN VIVO | Presentan formalmente la primera moción para destituir a Dina Boluarte     EN VIVO | Presentan formalmente la primera moción para destituir a Dina Boluarte     EN VIVO | Presentan formalmente la primera moción para destituir a Dina Boluarte     
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     
Mundo

Jueza ordena suspender el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago ante protestas migratorias contra Trump

La decisión surge tras la oposición desde Illinois, que calificó el despliegue como una "crisis constitucional". Con ello, se frena temporalmente la intervención militar en la ciudad.

Un juez federal suspendió temporalmente la Guardia Nacional en Chicago, frenando el intento del gobierno de Trump de militarizar. Foto: composición LR/AFP
Un juez federal suspendió temporalmente la Guardia Nacional en Chicago, frenando el intento del gobierno de Trump de militarizar. Foto: composición LR/AFP

La juez federal April M. Perry suspendió el jueves 9 de octubre el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, Estados Unidos, con lo que frena temporalmente uno de los intentos más controvertidos del gobierno de Donald Trump por usar tropas para reforzar la política migratoria y enfrentar el aumento de la criminalidad. La decisión llega tras la oposición del estado de Illinois y de las autoridades locales, que calificaron la medida como “una crisis constitucional”.

Durante la audiencia, el abogado del estado, Christopher Wells, denunció que el gobierno “siguió adelante de todos modos” pese a las advertencias. En defensa de la administración, el representante del Departamento de Justicia, Eric Hamilton, justificó la intervención alegando que Chicago vive una “trágica anarquía” y que existen “elementos suficientes para temer una rebelión”. El fallo supone un revés judicial al intento de militarizar la ciudad.

PUEDES VER: Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza tras recibir garantías: "Un alto al fuego permanente"

lr.pe

Chicago amaneció militarizada: así fue el despliegue de la Guardia Nacional antes de ser suspendido

El jueves, Chicago vivió una jornada inusual: la llegada de quinientos soldados de la Guardia Nacional que comenzaron a patrullar calles, estaciones de tren y zonas industriales como parte del operativo ordenado por el presidente Donald Trump. “Chicago está fuera de control. No vamos a permitir que el crimen y la inmigración ilegal sigan destruyendo nuestras ciudades”, declaró el mandatario al justificar la medida, mientras el Comando Norte del Ejército confirmaba que 200 efectivos procedían de Texas y 300 eran de Illinois.

Los militares fueron vistos en puntos estratégicos como la instalación de ICE en Broadview, suburbio de Chicago, donde escoltaban vehículos oficiales y controlaban el acceso al recinto. “Nuestra tarea es proteger al personal federal y garantizar que las redadas se desarrollen con seguridad”, dijo el capitán Michael Greene, uno de los oficiales desplegados. En el lugar, unos quince manifestantes increparon a los soldados con gritos de “¡Fuera de nuestras calles!” y “¡No más redadas!”, mientras la tensión crecía frente a las cámaras.

PUEDES VER: Régimen de Maduro arresta a venezolano por respaldar despliegue de EE. UU. en redes: "Bienvenidos los barcos gringos"

lr.pe

El operativo, que debía durar 60 días, fue interrumpido tras la decisión de una jueza federal de suspender temporalmente el despliegue por considerarlo “potencialmente inconstitucional”. El gobernador demócrata J.B. Pritzker calificó la acción de Trump como un “acto de intimidación política” y prometió “defender la autonomía del estado ante un uso abusivo de la fuerza militar”. La Guardia Nacional permaneció en los puntos designados hasta recibir la orden de repliegue horas después del fallo judicial.

Trump amenaza con usar la Ley de Insurrección ante resistencia de estados demócratas

Donald Trump intensificó su ofensiva contra las autoridades demócratas al afirmar que el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y el gobernador de Illinois, JB Pritzker, “deberían estar en prisión por no proteger a los agentes federales” durante las operaciones migratorias. Mientras tanto, más de veinte estados demócratas respaldaron ante una corte de apelaciones el desafío legal de California y Oregón contra el uso de la Guardia Nacional en sus territorios, alegando que viola la Ley Posse Comitatus, que prohíbe la participación militar en tareas de orden interno.

Ante la creciente resistencia de los estados, Trump advirtió que podría invocar la Ley de Insurrección, una medida que le permitiría desplegar militares en servicio activo cuando los gobiernos locales “desafíen la autoridad federal”. “No dudaré en usar todas las herramientas para restablecer el orden”, declaró. El mandatario ya había enviado tropas a Los Ángeles y Washington D. C., y en Memphis, Tennessee, la Guardia Nacional comenzó a patrullar con el respaldo del gobernador republicano Bill Lee.

Notas relacionadas
Régimen de Maduro arresta a venezolano por respaldar despliegue de EE. UU. en redes: "Bienvenidos los barcos gringos"

Régimen de Maduro arresta a venezolano por respaldar despliegue de EE. UU. en redes: "Bienvenidos los barcos gringos"

LEER MÁS
Estos son los 5 países de América Latina que ganaron más premios Nobel en el mundo: ¿en qué puesto está Perú?

Estos son los 5 países de América Latina que ganaron más premios Nobel en el mundo: ¿en qué puesto está Perú?

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y traza su camino hacia el dominio global en chips e inteligencia artificial

China desafía a Estados Unidos y traza su camino hacia el dominio global en chips e inteligencia artificial

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza tras recibir garantías: "Un alto al fuego permanente"

Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza tras recibir garantías: "Un alto al fuego permanente"

LEER MÁS
Arqueólogos descubren al ‘Messi' del Antiguo Egipto, una escultura de un noble que mide poco más de 100 cm

Arqueólogos descubren al ‘Messi' del Antiguo Egipto, una escultura de un noble que mide poco más de 100 cm

LEER MÁS
Joven china engañó a su novio fingiendo que se iban de vacaciones y terminó vendiéndolo a grupo criminal

Joven china engañó a su novio fingiendo que se iban de vacaciones y terminó vendiéndolo a grupo criminal

LEER MÁS
Israel aprueba acuerdo de alto el fuego en Gaza mediado por Estados Unidos y plan para liberar rehenes

Israel aprueba acuerdo de alto el fuego en Gaza mediado por Estados Unidos y plan para liberar rehenes

LEER MÁS
El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

LEER MÁS
Régimen de Maduro arresta a venezolano por respaldar despliegue de EE. UU. en redes: "Bienvenidos los barcos gringos"

Régimen de Maduro arresta a venezolano por respaldar despliegue de EE. UU. en redes: "Bienvenidos los barcos gringos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: "Cuestión de decisiones y elecciones"

Eddie Fleischman revela posible razón para desconvocatoria de Kevin Quevedo: "Por eso Ferrari lo respaldó"

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Mundo

Asi será el plan de la ONU en Gaza tras alto el fuego: 60 días para alimentos, salud, agua y refugios

Estos son los 5 países de América Latina que ganaron más premios Nobel en el mundo: ¿en qué puesto está Perú?

Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza tras recibir garantías: "Un alto al fuego permanente"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Vacancia contra Dina Boluarte cuenta con al menos 120 votos: las bancadas del Congreso que votarían a favor

Fuerza Popular votará a favor del pedido de vacancia contra Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025