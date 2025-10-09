HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | Congresistas piden debatir vacancia de Dina Boluarte esta noche
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"
Mundo

Donald Trump propone que España sea expulsada de la OTAN por no aumentar su gasto en defensa

Donald Trump sugiere la expulsión de España de la OTAN por no alcanzar el 5 % del PIB en gasto militar, lo que causa controversia y preocupación en Europa sobre el consenso en la alianza.

El Gobierno español reacciona con calma a las declaraciones de Trump, reafirmando su compromiso con la OTAN. Foto: composición LR/AFP
El Gobierno español reacciona con calma a las declaraciones de Trump, reafirmando su compromiso con la OTAN. Foto: composición LR/AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó controversia al sugerir la expulsión de España de la OTAN por negarse a elevar su gasto en defensa al 5% del PIB para 2035, una meta impulsada por Washington. “Solicité que pagaran el 5 por ciento, no el 2 por ciento, y la mayoría pensó que no iba a suceder. Tuvimos un país rezagado: España. Francamente, quizá deberían expulsarlos de la OTAN”, declaró durante una conferencia de prensa junto al mandatario finlandés Alexander Stubb.

Trump afirmó que España “no tiene excusa” para no aumentar su presupuesto militar, mientras celebró que “casi todos los miembros” de la Alianza Atlántica respaldaran su propuesta. El comentario, realizado desde el Despacho Oval, provocó preocupación en Europa, donde se teme que la exigencia estadounidense rompa el consenso dentro del bloque defensivo.

Gobierno español responde con calma a Trump y defiende su compromiso con la OTAN

El Gobierno de España reaccionó con “máxima tranquilidad” a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien sugirió expulsar a España de la OTAN por negarse a elevar el gasto en defensa al 5 % del PIB. “España es un miembro de pleno derecho y comprometido con la OTAN, y cumple con sus objetivos de capacidad tanto como Estados Unidos”, señalaron fuentes gubernamentales a Europa Press, descartando cualquier tensión diplomática.

Durante una rueda de prensa junto al primer ministro finlandés, Alexander Stubb, Trump afirmó que “España no tiene excusa” para no aumentar su gasto militar y que fue “el único país rezagado” en aceptar su propuesta. “Solicité que pagaran el 5 por ciento, no el 2 por ciento, y se aprobó prácticamente por unanimidad. Quizá deberían expulsarlos de la OTAN”, declaró el mandatario, provocando una nueva polémica dentro de la alianza atlántica.

Feijóo culpa a Sánchez por el conflicto con Trump y defiende el compromiso de España con la OTAN

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, respondió con dureza a las declaraciones de Donald Trump, quien sugirió expulsar a España de la OTAN por no alcanzar el 5 % del PIB en gasto militar. “El problema no es España. España es un socio creíble, orgulloso y comprometido con la OTAN. El problema es Sánchez”, escribió Feijóo en su cuenta de X, acusando al presidente del Gobierno de ser responsable de la tensión con Washington.

Feijóo sostuvo que “Sánchez no es de fiar” y que su “frivolidad e irresponsabilidad” no deben perjudicar al país. “España no saldrá de la OTAN. Sánchez saldrá de La Moncloa”, añadió. Las críticas del líder opositor llegan tras las declaraciones de Trump desde la Casa Blanca, donde reiteró que España fue “el único rezagado” en cumplir su exigencia de elevar el gasto militar al 5 %. Aunque el Gobierno español pactó con la OTAN una meta más moderada del 2,1 %, el mandatario estadounidense insistió en que “no hay excusas” para no cumplir el objetivo.

