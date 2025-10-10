UE exige a Apple, Google y Snapchat explicar qué están haciendo para proteger a los menores en internet

Henna Virkkunen busca saber qué medidas están tomando estas empresas para proteger a los menores. | Foto: AFP

La Unión Europea (UE) exigió a los gigantes tecnológicos Apple, Google, Snapchat y YouTube que expliquen qué medidas están tomando para proteger a los menores en internet.

La Comisión Europea busca garantizar que estas compañías tecnológicas cumplan con las obligaciones del reglamento sobre los contenidos digitales, el DSA (Digital Services Act).

Plataformas no siempre cumplen con la protección de menores, advierte la UE

Henna Virkkunen, comisaria europea encargada de lo digital, afirmó que el DSA establece que cuando los niños usan servicios en línea deben aplicarse altos niveles de protección de la privacidad y la seguridad, pero no siempre ocurre.

"Por eso, la Comisión decidió ser más estricta en la aplicación de la ley, y hemos enviado peticiones de información a 4 plataformas", agregó la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia

La Comisión, brazo ejecutivo de la UE, se preocupa por la posibilidad de que los menores puedan bajar contenidos potencialmente nocivos o ilegales en la App Store o Play Store, como apps de apuestas o de creación de contenidos sexuales.

Con respecto a Snapchat, la Comisión pidió a esta plataforma informar cómo garantiza la edad de los usuarios y las medidas que toma para impedir a los niños usarla para comprar cigarros electrónicos o inclusive drogas.

Finalmente, la plataforma de video YouTube tendrá que explicar cómo comprueba la edad de sus usuarios y cuáles son las recomendaciones de contenidos. Este portal fue amonestado varias veces por contenidos no apropriados propuestos a niños.