Trabajador es asesinado en obra pública en Cajamarquilla: extorsionadores lo amenazaron por cupos
La víctima había sido amenazada por extorsionadores que cobran cupo en las obras ubicadas alrededor de esta zona, en el distrito de Lurigancho-Chosica.
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Un trabajador de construcción civil fue asesinado a balazos en una obra pública ubicada en la asociación Villa Leticia, en el segundo paradero de Cajamarquilla, en el distrito de Lurigancho-Chosica.
La víctima fue identificada como Jorge Mandujano Cotera, de 61 años, quien recibió un disparo en la cabeza por parte de sujetos que, tras el ataque, huyeron del lugar.
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Trabajador fue amenazado
De acuerdo con testimonios de vecinos, el obrero venía siendo amenazado desde hace varios días por presuntos delincuentes vinculados al cobro de cupos en obras de construcción.
El proyecto, ejecutado por la municipalidad de Chosica, contempla trabajos de pistas y veredas en la zona.
Testigos relataron que, tras ser herido, el trabajador aún se encontraba con vida y pedía ayuda desesperadamente. “¡Ayúdenme, ayúdenme!”, habría gritado antes de perder el conocimiento.
Las autoridades no descartan que el crimen esté vinculado a un caso de extorsión en el sector construcción, una modalidad delictiva que continúa afectando diversas obras en Lima.
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