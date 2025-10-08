Europa busca prohibir términos como 'hamburguesa' o 'salchicha' en productos vegetarianos

Consumo de estos productos vegetarianos que simulan ser carne se han incrementado. | Foto: euronews

¿Desaparecerán las hamburguesas vegetarianas de Europa? El Parlamento Europeo votó a favor de prohibir el uso de términos como "bistec", "salchicha" o "hamburguesa" en productos que no contienen carne, aunque el debate aún no está cerrado.

Los eurodiputados apoyaron por 355 votos contra 247 un proyecto de ley que busca prohibir denominaciones como "bistec vegetal", con el fin de evitar una "confusión" con los productos cárnicos.

Proyecto busca garantizar transparencia a consumidores

No obstante, la medida que busca prohibir el uso de términos como “hamburguesa” o “salchicha” vegetariana aún no es definitiva, pues deberá ser negociada con los 27 Estados miembros de la Unión Europea.

Según la eurodiputada Céline Imart, autora del proyecto de ley, la medida busca garantizar la transparencia y claridad para los consumidores, así como reconocer el trabajo de los ganaderos.

Interbev, la asociación francesa de ganaderos y productores de carne, celebró la votación indicando que las alternativas vegetales confunden las referencias y debilitan el reconocimiento de un producto bruto y 100% natural.

Se ha quintuplicado el consumo de productos vegetarianos que imitan carne

Organizaciones de consumidores, por el contrario, expresaron su decepción con el resultado de la votación que busca restringir el uso de términos tradicionales de la carne en productos de origen vegetal.

"Casi el 70% de los consumidores europeos entienden estos nombres siempre que los productos estén claramente etiquetados como veganos o vegetarianos", afirmó Irina Popescu, responsable de alimentos en la Oficina Europea de Uniones de Consumidores.

Según la organización, el consumo de productos vegetarianos que imitan la carne se ha quintuplicado desde 2011, debido a la preocupación por una alimentación saludable, el bienestar animal y la reducción de la huella ambiental.

Las granjas dedicadas a la cría de animales, por su parte, son grandes emisoras de dióxido de carbono, un gas que contribuye al efecto invernadero.

Varios eurodiputados en contra del proyecto

El proyecto de ley que busca prohibir términos como "bistec de soja" ha provocado pleitos judiciales y debates acalorados en el hemiciclo de Estrasburgo.

Hace un año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidó dos decretos franceses que prohibían el uso de términos como "filete" o "salchicha" para productos vegetales, con el argumento de proteger a la industria cárnica.

Los decretos fueron posteriormente anulados en Francia. Europa, en su reglamento sobre la información a los consumidores, autoriza la denominación de productos vegetales con términos habitualmente utilizados para la carne animal.

El eurodiputado alemán Peter Liese, por su parte, consideró lamentable que el Parlamento dedique tiempo a una tontería como esta y expresó que si un empaque indica hamburguesa vegetariana o salchicha vegetariana cada uno puede decidir si quiere comprarlo o no.