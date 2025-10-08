La Unión Europea analiza la posibilidad de implementar un muro antidrones con el fin de reforzar su seguridad ante la creciente “guerra híbrida” impulsada por Rusia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sostuvo que el sistema “no es solo una cuestión de defensa tradicional, sino que va más allá” y que debe cubrir tanto el flanco este como el sur del continente.

Durante un debate en el Parlamento Europeo, Von der Leyen afirmó que los ataques con drones “están calculados” y forman parte de “una campaña coherente y creciente para desestabilizar a nuestros ciudadanos, poner a prueba nuestra determinación, dividir nuestra Unión y debilitar nuestro apoyo a Ucrania”. La líder europea recalcó que se necesita “un sistema que sea asequible y adecuado para su propósito, que permita una detección rápida, una interceptación efectiva y, cuando sea necesario, una neutralización inmediata”.

¿Cuál es el objetivo del muro antidrones que planea implementar la Unión Europea, según Ursula von der Leyen?

El muro antidrones tiene como propósito supervisar y proteger los cielos, mares y territorios del bloque frente a incursiones ilegales y ataques previamente calculados, principalmente vinculados a la "guerra híbrida" promovida por Rusia. Von der Leyen subrayó que “la misión fundadora de la Unión Europea es preservar la paz, y hoy eso significa tener la capacidad de disuadir la agresión y la provocación”.

Además, la presidenta del organismo europeo destacó la importancia de actuar con unidad ante las amenazas: “La disyuntiva que tenemos ante nosotros es muy sencilla: podemos mantenernos al margen y observar cómo se intensifican las amenazas rusas, o afrontarlas con unidad, disuasión y determinación”. La propuesta forma parte del proyecto Centinela Oriental, creado para fortalecer la defensa del flanco este de la UE.

¿Qué tipos de amenazas forman parte de la “guerra híbrida” de Rusia que la UE busca enfrentar?

Según Von der Leyen, la guerra híbrida comprende ataques con drones, ciberataques contra infraestructuras críticas, campañas de desinformación y cortes intencionados de cables submarinos. “Es hora de llamarlo por su nombre: se trata de una guerra híbrida y hay que tomársela en serio”, expresó la presidenta de la Comisión Europea.

Por su parte, la Alta Representante de Política Exterior y Seguridad de la UE, Kaja Kallas, calificó la ofensiva de verano de Rusia como un “fracaso” y condenó los recientes ataques contra civiles. “Rusia está ocultando el fracaso de su ofensiva de verano con ataques terroristas contra civiles e infraestructura ucraniana”, escribió Kallas en X, al referirse a los incidentes como el ocurrido el sábado en una estación de tren. Kallas advirtió que “Rusia no va a parar hasta que sea obligada a ello” y aseguró que la UE mantendrá su respaldo a Ucrania mediante sanciones, apoyo financiero y entrega de armamento.