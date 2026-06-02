España invierte más de 2,5 millones de euros en un sistema que detectará riesgos en la calidad del agua de sus reservorios

Este proyecto, que se desarrollará durante cinco años, busca mejorar la detección y respuesta ante alteraciones en la calidad del agua. | Foto: Canal de Isabel II

Este proyecto, que se desarrollará durante cinco años, busca mejorar la detección y respuesta ante alteraciones en la calidad del agua. | Foto: Canal de Isabel II

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En España, la Comunidad de Madrid ha aprobado la puesta en marcha de un nuevo sistema de alerta temprana destinado a vigilar la calidad del agua en los embalses gestionados por Canal de Isabel II. La iniciativa busca fortalecer la capacidad de detección y respuesta ante posibles alteraciones que puedan afectar el abastecimiento de agua potable en la región.

El proyecto contará con una inversión superior a los 2,5 millones de euros y se desarrollará durante un periodo de cinco años. Con esta medida, las autoridades pretenden mejorar el control de los recursos hídricos y anticiparse a cualquier incidencia que pueda comprometer la calidad del agua almacenada en los principales reservorios madrileños.

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Los 13 embalses estarán conectados a un sistema de vigilancia permanente

La red de embalses administrada por Canal de Isabel II está compuesta por trece infraestructuras fundamentales para el suministro de agua en la Comunidad de Madrid. Gracias al nuevo sistema de alerta temprana, será posible vigilar de forma continua distintos parámetros relacionados con la calidad del agua.

La tecnología permitirá recopilar información en tiempo real sobre la evolución de las condiciones de los embalses y detectar posibles anomalías antes de que representen un riesgo para el abastecimiento. Esta capacidad de anticipación facilitará la toma de decisiones y la aplicación de medidas preventivas cuando sea necesario.

Una inversión estratégica para proteger el suministro de agua

La aprobación del proyecto por parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid forma parte de una estrategia más amplia orientada a reforzar la gestión sostenible de los recursos hídricos. La vigilancia constante de la calidad del agua resulta especialmente importante ante desafíos como el cambio climático, los periodos de sequía o la aparición de nuevos factores que puedan afectar los ecosistemas acuáticos.

Con una ejecución prevista de cinco años, el sistema de alerta temprana permitirá mejorar la seguridad del suministro para millones de ciudadanos que dependen de la red de Canal de Isabel II. La iniciativa también refuerza el papel de la tecnología como herramienta clave para garantizar la protección y conservación de las reservas de agua en el futuro.