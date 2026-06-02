HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

España invierte más de 2,5 millones de euros en un sistema que detectará riesgos en la calidad del agua de sus reservorios

La medida busca fortalecer la gestión sostenible de los recursos hídricos, crucial ante desafíos como el cambio climático y la sequía. La tecnología se convierte en aliada para garantizar la calidad del agua en Madrid.

Este proyecto, que se desarrollará durante cinco años, busca mejorar la detección y respuesta ante alteraciones en la calidad del agua.
Este proyecto, que se desarrollará durante cinco años, busca mejorar la detección y respuesta ante alteraciones en la calidad del agua. | Foto: Canal de Isabel II
Escuchar
Resumen
Compartir

En España, la Comunidad de Madrid ha aprobado la puesta en marcha de un nuevo sistema de alerta temprana destinado a vigilar la calidad del agua en los embalses gestionados por Canal de Isabel II. La iniciativa busca fortalecer la capacidad de detección y respuesta ante posibles alteraciones que puedan afectar el abastecimiento de agua potable en la región.

El proyecto contará con una inversión superior a los 2,5 millones de euros y se desarrollará durante un periodo de cinco años. Con esta medida, las autoridades pretenden mejorar el control de los recursos hídricos y anticiparse a cualquier incidencia que pueda comprometer la calidad del agua almacenada en los principales reservorios madrileños.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO VS. SÁNCHEZ: EL DESTINO DEL PERÚ SEGÚN LOS ASTROS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Un país de América Latina brilla con la bandera más hermosa del mundo tras superar a Perú y Estados Unidos

lr.pe

Los 13 embalses estarán conectados a un sistema de vigilancia permanente

La red de embalses administrada por Canal de Isabel II está compuesta por trece infraestructuras fundamentales para el suministro de agua en la Comunidad de Madrid. Gracias al nuevo sistema de alerta temprana, será posible vigilar de forma continua distintos parámetros relacionados con la calidad del agua.

La tecnología permitirá recopilar información en tiempo real sobre la evolución de las condiciones de los embalses y detectar posibles anomalías antes de que representen un riesgo para el abastecimiento. Esta capacidad de anticipación facilitará la toma de decisiones y la aplicación de medidas preventivas cuando sea necesario.

PUEDES VER: El río que estuvo más de 100 años detenido vuelve a correr: la mayor restauración fluvial de la historia

lr.pe

Una inversión estratégica para proteger el suministro de agua

La aprobación del proyecto por parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid forma parte de una estrategia más amplia orientada a reforzar la gestión sostenible de los recursos hídricos. La vigilancia constante de la calidad del agua resulta especialmente importante ante desafíos como el cambio climático, los periodos de sequía o la aparición de nuevos factores que puedan afectar los ecosistemas acuáticos.

Con una ejecución prevista de cinco años, el sistema de alerta temprana permitirá mejorar la seguridad del suministro para millones de ciudadanos que dependen de la red de Canal de Isabel II. La iniciativa también refuerza el papel de la tecnología como herramienta clave para garantizar la protección y conservación de las reservas de agua en el futuro.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Colombiano es contratado en España como Albañil ante creciente demanda: "Trabajando en la construcción gano unos 60 € al día y me alcanza para vivir"

Colombiano es contratado en España como Albañil ante creciente demanda: "Trabajando en la construcción gano unos 60 € al día y me alcanza para vivir"

LEER MÁS
Superará en modernidad a Camp Nou y Mestalla: Inició la construcción del superestadio español que cuenta con una inversión de menos de 120 millones de euros

Superará en modernidad a Camp Nou y Mestalla: Inició la construcción del superestadio español que cuenta con una inversión de menos de 120 millones de euros

LEER MÁS
Leonardo Padura: “En el caso cubano, el sexo ha sido una práctica, una válvula de escape para la vida cotidiana de las personas"

Leonardo Padura: “En el caso cubano, el sexo ha sido una práctica, una válvula de escape para la vida cotidiana de las personas"

LEER MÁS
Calendario ANSES junio 2026: fechas de cobro para jubilados con DNI y montos actualizados por inflación

Calendario ANSES junio 2026: fechas de cobro para jubilados con DNI y montos actualizados por inflación

LEER MÁS
Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia

LEER MÁS
Medios locales confirman que Irán suspendió la negociación de paz con Estados Unidos ante la continuidad de ataques

Medios locales confirman que Irán suspendió la negociación de paz con Estados Unidos ante la continuidad de ataques

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Un país de América Latina brilla con la bandera más hermosa del mundo tras superar a Perú y Estados Unidos

Un país de América Latina brilla con la bandera más hermosa del mundo tras superar a Perú y Estados Unidos

LEER MÁS
El ambicioso megaproyecto que unirá 2 océanos y atravesaría 3 países de América Latina con apoyo de China: invertirán US$3.500 millones

El ambicioso megaproyecto que unirá 2 océanos y atravesaría 3 países de América Latina con apoyo de China: invertirán US$3.500 millones

LEER MÁS
Kast admite que su plan de austeridad en Chile causará “dolor”, mientras miles protestan por recortes en salud y educación

Kast admite que su plan de austeridad en Chile causará “dolor”, mientras miles protestan por recortes en salud y educación

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025