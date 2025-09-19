HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Unión Europea aprueba nuevo paquete de sanciones contra Rusia centrado en hidrocarburos y criptomonedas

La Comisión Europea anunció su décimonoveno paquete de sanciones contra Rusia que buscarán reducir las importaciones de combustibles rusos. Esto como medida de presión y castigo por la guerra en Ucrania.

Ursula von der Leyen reveló que las sanciones buscan acelerar la eliminación de las importaciones de combustibles rusos.
Ursula von der Leyen reveló que las sanciones buscan acelerar la eliminación de las importaciones de combustibles rusos. | Foto: AFP

La Comisión Europea propuso el décimonoveno paquete de sanciones contra Rusia, enfocado esta vez en los hidrocarburos, como medida de presión al gobierno de Vladimir Putin por la guerra en Ucrania.

"Podemos confirmar que la comisión ha adoptado un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, el décimonoveno paquete", dijo Paula Pinho, portavoz del organismo durante una conferencia en Bruselas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que este nuevo paquete de sanciones busca acelerar la eliminación de las importaciones de combustibles rusos y contempla también medidas dirigidas contra las criptomonedas y el sector bancario.

Los 18 paquetes de sanciones previos han buscado drenar las arcas que financian la maquinaria de guerra y han incluido desde la congelación de activos hasta una prohibición casi total de importaciones de petróleo ruso.

El anuncio de este nuevo paquete de sanciones se produce cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exige a Europa que deje de comprar petróleo ruso y que imponga sanciones a China antes de aplicar nuevas medidas contra Moscú.

Luego de hablar con Donald Trump, Von der Leyen dijo que la comisión quiere acelerar la eliminación de las importaciones de combustibles fósiles rusos, algo que el bloque tenía previsto concluir a finales de 2027.

Como la Unión Europea ya ha prohibido casi todas las importaciones de petróleo ruso (del 29% del petróleo que consumía en 2021 al 2% a mediados de 2025), se espera que las nuevas medidas se enfoquen en las importaciones de gas.

A pesar de los esfuerzos realizados durante varias décadas para reducir su dependencia del gas ruso, en 2024 la Unión Europea importó de ese país el 19 % del gas que consume, en comparación con el 45 % registrado antes del inicio de la guerra.

