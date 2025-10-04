HOYSuscripcion LR Focus

Chile desplaza a Brasil del puesto 1 con esta universidad en el ranking de QS América Latina y Caribe 2026: 41 chilenas en top

Chile cuenta con 41 universidades en el QS World University Rankings 2026: América Latina y el Caribe, 16 de las cuales figuran en el top 100.

Una universidad de Chile vuelve al primer lugar del ranking de QS después de tres años.
Una universidad de Chile vuelve al primer lugar del ranking de QS después de tres años. | Composición LR

Chile logró desplazar a Brasil del primer puesto del QS World University Rankings 2026: América Latina y el Caribe. La Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) se consagró como la mejor universidad de la región después de tres años. Además, se registró un aumento significativo en la cantidad de universidades destacadas en el ranking.

El país, además de lograr este importante reconocimiento, incrementó un 20% en el número de universidades que mejoraron sus posiciones, consolidando su presencia entre las mejores de la región. En total, Chile cuenta con 41 universidades en el ranking, 16 de las cuales figuran en el top 100.

Top 3 de mejores universidades chilenas. Foto: QS 2026<br>

Top 3 de mejores universidades chilenas. Foto: QS 2026

PUEDES VER: Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

¿Cuál es la mejor universidad de Chile que lidera el ranking de QS 2026?

La Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) es la universidad que lidera el QS World University Rankings: América Latina y el Caribe 2026, desplazando a Brasil del primer lugar. La UC se consolidó como la universidad mejor valorada de la región por su excelencia académica y su reputación internacional.

La Universidad Católica de Chile ha sido reconocida como la mejor institución en América Latina por empleadores internacionales, lo que contribuyó a su ascenso en el ranking. Además, la UC ocupa el tercer puesto en la categoría de reputación académica.

PUEDES VER: Las 5 mejores universidades de América Latina y el Caribe, según nuevo QS World University Rankings 2026: Chile, México y más en el top

Las mejores universidades chilenas en el top 100 de QS 2026

Chile tiene una destacada representación en el QS World University Rankings 2026, con 16 universidades en el top 100 de América Latina.

  • Pontificia Universidad Católica de Chile (#1)
  • Universidad de Chile (#6)
  • Universidad de Concepción (#11)
  • Universidad de Santiago de Chile (#17)
  • Universidad Adolfo Ibáñez (#22)
  • Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (#24)
  • Universidad Austral de Chile (#37)
  • Universidad Diego Portales (#43)
  • Universidad de los Andes – Chile (#45)
  • Universidad Técnica Federico Santa María (#47)

PUEDES VER: Las 5 mejores universidades públicas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: ¿Perú está en el top?

¿Cuáles son las otras universidades chilenas en el ranking de QS?

Aparte de las 16 universidades chilenas en el top 100, el ranking QS 2026 incluye otras 25 instituciones destacadas de Chile.

  • Universidad Autónoma de Chile (#115)
  • Universidad Católica del Norte (#118)
  • Universidad de Tarapacá (#124)
  • Universidad Alberto Hurtado (#135)
  • Universidad de La Serena (#145)
  • Universidad de Antofagasta (#147)
  • Universidad Católica de la Santísima Concepción
  • Universidad de Magallanes
  • Universidad Bernardo O'Higgins
  • Universidad Católica de Temuco
  • Universidad Mayor
  • Universidad San Sebastián – Chile
  • Universidad Católica del Maule
  • Universidad Central de Chile
  • Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM)
  • Universidad de Los Lagos
  • Universidad Arturo Prat
  • Universidad Santo Tomás – Chile
  • Universidad de Atacama
  • Universidad de Las Américas
  • Universidad Finis Terrae
  • Universidad de Playa Ancha
  • Universidad Católica Silva Henríquez
  • Universidad UNIACC
  • Universidad del Viña del Mar

PUEDES VER: Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

Los 10 países con más universidades clasificadas en QS 2026

De acuerdo al QS World University Rankings para Latinoamérica y el Caribe, Brasil ha sorprendido con un gran aumento. A comparación del año pasado, ahora 34 universidades se han sumado y casi duplica el total de México y Colombia.

Brasil 130
Colombia 67
México 67
Argentina 45
Chile 41
Ecuador 26
Perú 25
República Dominicana 12
Bolivia 11
Venezuela 9
