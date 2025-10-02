Ni Perú ni Brasil: este país es el principal destino de los cruceros de Sudamérica, según World Travel Awards 2025

Chile vuelve a destacar en el turismo internacional al recibir cinco prestigiosos premios en los World Travel Awards (WTA). Foto: Noticias de Cruceros.

Según los World Travel Awards 2025, Chile fue reconocido como el principal destino de cruceros de Sudamérica, destacando por su infraestructura portuaria de primer nivel y sus paisajes naturales únicos. El país se consolidó como un referente en el turismo marítimo, con puertos clave como Valparaíso, Puerto Montt y los destinos de la Patagonia, que atraen a miles de turistas cada año.

El galardón obtenido por Chile refleja el éxito de sus políticas en el desarrollo del turismo de cruceros, que han permitido mejorar la conectividad y la oferta de itinerarios marítimos. Gracias a su ubicación estratégica, el país se posiciona como un punto de partida clave para las rutas hacia la Antártida y el sur de Sudamérica.

Los premios de Chile en los World Travel Awards de Sudamérica

Chile vuelve a destacar en el turismo internacional al recibir cinco prestigiosos premios en los World Travel Awards (WTA) Sudamérica 2025. Durante la ceremonia, el país fue reconocido en diversas categorías, destacando como Mejor Destino de Turismo Aventura, Mejor Destino Romántico por el desierto de Atacama, Mejor Destino Verde, Mejor Destino de Naturaleza y Mejor Destino de Cruceros.

Según declaró Verónica Pardo, subsecretaria de Turismo, para la propia web del gobierno chileno, “estos premios son una muestra del enorme valor y diversidad de experiencias que ofrece Chile como destino turístico". Además, destacó que el país lleva más de diez años siendo líderes en distintas categorías y, en particular, "el desierto de Atacama ha sido elegido ocho veces el Mejor Destino Romántico".

"Cada galardón refleja el trabajo constante por posicionar a Chile en el mundo, destacando no solo nuestra naturaleza y aventura, sino también la capacidad de generar experiencias inolvidables para quienes nos visitan", concluyó.

Mejor Destino de Turismo Aventura 2025

Mejor Destino Romántico, por el desierto de Atacama 2025

Mejor Destino Verde 2025

Mejor Destino de Naturaleza 2025

Mejor Destino de Cruceros 2025

¿Qué son los World Travel Awards?

Los World Travel Awards (WTA) son una de las premiaciones más prestigiosas y reconocidas a nivel mundial en la industria del turismo. Fundados en 1993, estos premios celebran la excelencia en todos los sectores del turismo y la hospitalidad, desde destinos y aerolíneas hasta hoteles, operadores turísticos y agencias de viajes.

Cada año, los World Travel Awards se dividen en varias categorías regionales y globales, cubriendo áreas como Mejor Destino Turístico, Mejor Aerolínea, Mejor Hotel, Mejor Restaurante, entre muchas otras. Los ganadores son seleccionados mediante una combinación de votaciones de expertos de la industria, así como de una votación pública en línea.