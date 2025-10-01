Universidades de Chile , Brasil, Argentina, México, Perú y más destacan entre las mejores en el top 100 del ranking latinoamericano de QS 2026. | Composición LR

El QS World University Rankings 2026 para América Latina y el Caribe ha sido publicado este 1 de octubre. Este nuevo ranking evaluó a más de 1.500 universidades de todo el mundo, según indicadores como la reputación académica, la empleabilidad de los graduados, la red de investigación internacional, la proporción de profesores por estudiante y la sostenibilidad.

De acuerdo a la información que QS le brindó a La República, en esta nueva edición, Chile ascendió al primer lugar regional luego de desplazar a Brasil. Perú también tuvo un nuevo logro tras incluirse una cuarta universidad al top 100. Argentina se mantiene entre las mejores junto a Colombia y México también.

¿Cuáles son las 5 mejores universidades de América Latina y el Caribe en el QS 2026?

Chile subió su posición y lidera el ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según el QS World University Rankings 2026; aunque Brasil continúa con mayor dominio.

Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) Universidade de São Paulo (USP), Brasil Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Brasil Tecnológico de Monterrey (ITESM), México Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil

Ascenso para Chile y Perú, y posicionamiento de Brasil en ranking

Chile tuvo un ascenso notable, con la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) en el primer lugar regional, mientras que la Universidad de Chile se mantiene entre las diez primeras. Brasil, aunque sigue siendo un actor clave, vio una ligera disminución en su dominio, con USP y Unicamp ocupando el segundo y tercer lugar, respectivamente. México también mantiene una presencia destacada con el Tecnológico de Monterrey en el cuarto lugar.

Perú ha logrado avances significativos, con 25 universidades clasificadas, cuatro de ellas entre las 100 mejores de la región. La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) lidera el país en el puesto 15, seguida por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en el 44, la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el 70 y la Universidad de Lima en el 94.

Las otras 5 universidades de América Latina y el Caribe que cierran el top 10 en el QS 2026

En esta segunda mitad del ranking 2026, está más equilibrado. Todas mantuvieron su posición, a excepción de la colombiana que bajó un puesto a comparación del año pasado.

6. UNESP Brasil 7. Universidad de Chile Chile 8. Universidad de los Andes Colombia 9. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) México 10. Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina

Los 10 países con más universidades clasificadas en QS 2026

De acuerdo al QS World University Rankings para Latinoamérica y el Caribe, Brasil ha sorprendido con un gran aumento. A comparación del año pasado, ahora 34 universidades se han sumado y casi duplica el total de México y Colombia.

Brasil 130 Colombia 67 México 67 Argentina 45 Chile 41 Ecuador 26 Perú 25 República Dominicana 12 Bolivia 11 Venezuela 9

¿Cuáles son las 25 universidades de Perú en el nuevo ranking de QS 2026?

Perú logró estar en el top 10 con la mayor cantidad de universidades clasificadas. Conoce la lista completa y la posición a nivel regional.