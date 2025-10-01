Las 5 mejores universidades de América Latina y el Caribe, según nuevo QS World University Rankings 2026: Chile sube al primer lugar
Chile ascendió al primer lugar, pero Brasil sigue dominando el top 5 del ranking latinoamericano. Perú entre las 100 mejores con 4 universidades.
- Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top
- Las 5 mejores universidades públicas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: ¿Perú está en el top?
El QS World University Rankings 2026 para América Latina y el Caribe ha sido publicado este 1 de octubre. Este nuevo ranking evaluó a más de 1.500 universidades de todo el mundo, según indicadores como la reputación académica, la empleabilidad de los graduados, la red de investigación internacional, la proporción de profesores por estudiante y la sostenibilidad.
De acuerdo a la información que QS le brindó a La República, en esta nueva edición, Chile ascendió al primer lugar regional luego de desplazar a Brasil. Perú también tuvo un nuevo logro tras incluirse una cuarta universidad al top 100. Argentina se mantiene entre las mejores junto a Colombia y México también.
PUEDES VER: Las 5 mejores universidades privadas de América Latina por su reputación académica, según QS World University Rankings 2026: PUCP en el top
¿Cuáles son las 5 mejores universidades de América Latina y el Caribe en el QS 2026?
Chile subió su posición y lidera el ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según el QS World University Rankings 2026; aunque Brasil continúa con mayor dominio.
- Pontificia Universidad Católica de Chile (UC)
- Universidade de São Paulo (USP), Brasil
- Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Brasil
- Tecnológico de Monterrey (ITESM), México
- Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil
PUEDES VER: Las 5 mejores universidades públicas de América Latina por su reputación académica, según QS World University Rankings 2026: ¿Perú en el top?
Ascenso para Chile y Perú, y posicionamiento de Brasil en ranking
Chile tuvo un ascenso notable, con la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) en el primer lugar regional, mientras que la Universidad de Chile se mantiene entre las diez primeras. Brasil, aunque sigue siendo un actor clave, vio una ligera disminución en su dominio, con USP y Unicamp ocupando el segundo y tercer lugar, respectivamente. México también mantiene una presencia destacada con el Tecnológico de Monterrey en el cuarto lugar.
Perú ha logrado avances significativos, con 25 universidades clasificadas, cuatro de ellas entre las 100 mejores de la región. La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) lidera el país en el puesto 15, seguida por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en el 44, la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el 70 y la Universidad de Lima en el 94.
Las otras 5 universidades de América Latina y el Caribe que cierran el top 10 en el QS 2026
En esta segunda mitad del ranking 2026, está más equilibrado. Todas mantuvieron su posición, a excepción de la colombiana que bajó un puesto a comparación del año pasado.
|6. UNESP
|Brasil
|7. Universidad de Chile
|Chile
|8. Universidad de los Andes
|Colombia
|9. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
|México
|10. Universidad de Buenos Aires (UBA)
|Argentina
Los 10 países con más universidades clasificadas en QS 2026
De acuerdo al QS World University Rankings para Latinoamérica y el Caribe, Brasil ha sorprendido con un gran aumento. A comparación del año pasado, ahora 34 universidades se han sumado y casi duplica el total de México y Colombia.
|Brasil
|130
|Colombia
|67
|México
|67
|Argentina
|45
|Chile
|41
|Ecuador
|26
|Perú
|25
|República Dominicana
|12
|Bolivia
|11
|Venezuela
|9
¿Cuáles son las 25 universidades de Perú en el nuevo ranking de QS 2026?
Perú logró estar en el top 10 con la mayor cantidad de universidades clasificadas. Conoce la lista completa y la posición a nivel regional.
|Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
|15
|Universidad Nacional Mayor de San Marcos
|44
|Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)
|70
|Universidad de Lima
|94
|Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
|=107
|Universidad San Ignacio de Loyola (USIL)
|120
|Universidad Nacional de Ingeniería
|=125
|Universidad Nacional Agraria la Molina
|139
|Universidad de Piura
|=147
|Universidad Científica del Sur
|201-250
|Universidad de San Martín de Porres
|201-250
|Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
|251-300
|Universidad Nacional de Trujillo
|251-300
|Universidad Ricardo Palma
|251-300
|Universidad Católica San Pablo
|301-350
|Universidad Norbert Wiener
|301-350
|Universidad Privada del Norte
|301-350
|Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
|351-400
|Universidad Nacional del Altiplano
|351-400
|Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV)
|351-400
|Universidad Autónoma del Perú
|401+
|Universidad César Vallejo
|401
|Universidad Continental
|401+
|Universidad Privada San Juan Bautista
|401+
|Universidad Tecnológica del Perú
|401+