Mundo

Las 5 mejores universidades de América Latina y el Caribe, según nuevo QS World University Rankings 2026: Chile sube al primer lugar

Chile ascendió al primer lugar, pero Brasil sigue dominando el top 5 del ranking latinoamericano. Perú entre las 100 mejores con 4 universidades.

Universidades de Chile , Brasil, Argentina, México, Perú y más destacan entre las mejores en el top 100 del ranking latinoamericano de QS 2026.
Universidades de Chile , Brasil, Argentina, México, Perú y más destacan entre las mejores en el top 100 del ranking latinoamericano de QS 2026. | Composición LR

El QS World University Rankings 2026 para América Latina y el Caribe ha sido publicado este 1 de octubre. Este nuevo ranking evaluó a más de 1.500 universidades de todo el mundo, según indicadores como la reputación académica, la empleabilidad de los graduados, la red de investigación internacional, la proporción de profesores por estudiante y la sostenibilidad.

De acuerdo a la información que QS le brindó a La República, en esta nueva edición, Chile ascendió al primer lugar regional luego de desplazar a Brasil. Perú también tuvo un nuevo logro tras incluirse una cuarta universidad al top 100. Argentina se mantiene entre las mejores junto a Colombia y México también.

¿Cuáles son las 5 mejores universidades de América Latina y el Caribe en el QS 2026?

Chile subió su posición y lidera el ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según el QS World University Rankings 2026; aunque Brasil continúa con mayor dominio.

  1. Pontificia Universidad Católica de Chile (UC)
  2. Universidade de São Paulo (USP), Brasil
  3. Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Brasil
  4. Tecnológico de Monterrey (ITESM), México
  5. Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil

Ascenso para Chile y Perú, y posicionamiento de Brasil en ranking

Chile tuvo un ascenso notable, con la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) en el primer lugar regional, mientras que la Universidad de Chile se mantiene entre las diez primeras. Brasil, aunque sigue siendo un actor clave, vio una ligera disminución en su dominio, con USP y Unicamp ocupando el segundo y tercer lugar, respectivamente. México también mantiene una presencia destacada con el Tecnológico de Monterrey en el cuarto lugar.

Perú ha logrado avances significativos, con 25 universidades clasificadas, cuatro de ellas entre las 100 mejores de la región. La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) lidera el país en el puesto 15, seguida por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en el 44, la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el 70 y la Universidad de Lima en el 94.

Las otras 5 universidades de América Latina y el Caribe que cierran el top 10 en el QS 2026

En esta segunda mitad del ranking 2026, está más equilibrado. Todas mantuvieron su posición, a excepción de la colombiana que bajó un puesto a comparación del año pasado.

6. UNESP   Brasil
7. Universidad de Chile   Chile
8. Universidad de los Andes   Colombia
9. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)   México
10. Universidad de Buenos Aires (UBA)   Argentina

Los 10 países con más universidades clasificadas en QS 2026

De acuerdo al QS World University Rankings para Latinoamérica y el Caribe, Brasil ha sorprendido con un gran aumento. A comparación del año pasado, ahora 34 universidades se han sumado y casi duplica el total de México y Colombia.

Brasil 130
Colombia 67
México 67
Argentina 45
Chile 41
Ecuador 26
Perú 25
República Dominicana 12
Bolivia 11
Venezuela 9

¿Cuáles son las 25 universidades de Perú en el nuevo ranking de QS 2026?

Perú logró estar en el top 10 con la mayor cantidad de universidades clasificadas. Conoce la lista completa y la posición a nivel regional.

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 15
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 44
Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) 70
Universidad de Lima 94
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) =107
Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) 120
Universidad Nacional de Ingeniería =125
Universidad Nacional Agraria la Molina 139
Universidad de Piura =147
Universidad Científica del Sur 201-250
Universidad de San Martín de Porres 201-250
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 251-300
Universidad Nacional de Trujillo 251-300
Universidad Ricardo Palma 251-300
Universidad Católica San Pablo 301-350
Universidad Norbert Wiener 301-350
Universidad Privada del Norte 301-350
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 351-400
Universidad Nacional del Altiplano 351-400
Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) 351-400
Universidad Autónoma del Perú 401+
Universidad César Vallejo 401
Universidad Continental 401+
Universidad Privada San Juan Bautista 401+
Universidad Tecnológica del Perú 401+
