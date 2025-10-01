Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez
Para este nuevo ranking latinoamericano, Chile desplazó a Brasil y ocupa ahora el primer lugar. La PUCP y la UNMSM lideran el top peruano.
Hoy, miércoles 1 de octubre de 2025, se publicó la edición 2026 del QS World University Rankings para Latinoamérica y el Caribe, donde se destacan importantes avances para las universidades de la región. Entre los logros más relevantes está el ascenso de Chile, el posicionamiento de Brasil, una universidad más de Perú en top 100 por primera vez y más.
De acuerdo a la información que QS le brindó a La República, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) mantiene su liderazgo en el país, y destaca entre las 15 mejores universidades de la región. Además, Perú logra un hito con la inclusión de cuatro universidades en el top 100 de Latinoamérica.
Las 4 universidades peruanas en top 100 del nuevo ranking QS 2026
¡Histórico! Cuatro universidades peruanas entraron en el top 100 del QS World University Rankings 2026: Latinoamérica y el Caribe por primera vez. Los resultados fueron publicados por la consultora internacional de educación superior QS Quacquarelli Symonds este miércoles 1 de octubre de 2025 (5.00 a. m. hora Perú).
- Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
- Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)
- Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)
- Universidad de Lima (UL): nuevo ingreso
Top 10 de universidades de América Latina en el QS 2026
Para este nuevo ranking, Chile desplazó a Brasil y ocupa ahora el primer lugar. La mayoría de las universidades mantuvieron su posición.
|Pontificia Universidad Católica de Chile (UC)
|Chile
|Universidade de São Paulo
|Brasil
|Universidad Estatal de Campinas (Unicamp)
|Brasil
|Tecnológico de Monterrey
|México
|Universidad Federal de Río de Janeiro
|Brasil
|UNESP
|Brasil
|Universidad de Chile
|Chile
|Universidad de los Andes
|Colombia
|Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
|México
|Universidad de Buenos Aires (UBA)
|Argentina
¿Cómo le ha ido a la PUCP en el nuevo ranking de QS 2026?
La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) se mantiene como la universidad mejor posicionada del país, y ocupa el puesto 15 en América Latina, igual que en el ranking de 2025. Su destacada posición se debe a su excelente desempeño en los indicadores de reputación académica y entre empleadores, donde se ubica en los puestos 11 y 10 respectivamente. Aunque, según Ben Sowter, vicepresidente Senior de QS, le falta mejorar en áreas clave como la relación profesor-estudiante.
En cuanto a la red internacional de investigación, la PUCP también destaca, ocupando el puesto 46 de la región, lo que refleja su creciente participación en proyectos internacionales. Aunque Brasil sigue siendo el país dominante en el ranking, la universidad peruana se mantiene como un referente educativo a nivel nacional y regional.
Los 10 países con más universidades clasificadas en QS 2026
De acuerdo al QS World University Rankings para Latinoamérica y el Caribe, Brasil ha sorprendido con un gran aumento. A comparación del año pasado, ahora 34 universidades se han sumado y casi duplica el total de México y Colombia.
|Brasil
|130
|Colombia
|67
|México
|67
|Argentina
|45
|Chile
|41
|Ecuador
|26
|Perú
|25
|República Dominicana
|12
|Bolivia
|11
|Venezuela
|9
¿Cuáles son las 25 universidades de Perú en el nuevo ranking de QS 2026?
Perú logró estar en el top 10 con la mayor cantidad de universidades clasificadas. Conoce la lista completa y la posición a nivel regional.
|Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
|15
|Universidad Nacional Mayor de San Marcos
|44
|Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)
|70
|Universidad de Lima
|94
|Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
|=107
|Universidad San Ignacio de Loyola (USIL)
|120
|Universidad Nacional de Ingeniería
|=125
|Universidad Nacional Agraria la Molina
|139
|Universidad de Piura
|=147
|Universidad Científica del Sur
|201-250
|Universidad de San Martín de Porres
|201-250
|Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
|251-300
|Universidad Nacional de Trujillo
|251-300
|Universidad Ricardo Palma
|251-300
|Universidad Católica San Pablo
|301-350
|Universidad Norbert Wiener
|301-350
|Universidad Privada del Norte
|301-350
|Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
|351-400
|Universidad Nacional del Altiplano
|351-400
|Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV)
|351-400
|Universidad Autónoma del Perú
|401+
|Universidad César Vallejo
|401
|Universidad Continental
|401+
|Universidad Privada San Juan Bautista
|401+
|Universidad Tecnológica del Perú
|401+