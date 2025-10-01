La PUCP sigue siendo la mejor universidad de Perú, pero la sorpresa llegó con el ingreso de una cuarta en el top 100 de QS 2026. | Composición LR

La PUCP sigue siendo la mejor universidad de Perú, pero la sorpresa llegó con el ingreso de una cuarta en el top 100 de QS 2026. | Composición LR

Hoy, miércoles 1 de octubre de 2025, se publicó la edición 2026 del QS World University Rankings para Latinoamérica y el Caribe, donde se destacan importantes avances para las universidades de la región. Entre los logros más relevantes está el ascenso de Chile, el posicionamiento de Brasil, una universidad más de Perú en top 100 por primera vez y más.

De acuerdo a la información que QS le brindó a La República, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) mantiene su liderazgo en el país, y destaca entre las 15 mejores universidades de la región. Además, Perú logra un hito con la inclusión de cuatro universidades en el top 100 de Latinoamérica.

Las 4 universidades peruanas en top 100 del nuevo ranking QS 2026

¡Histórico! Cuatro universidades peruanas entraron en el top 100 del QS World University Rankings 2026: Latinoamérica y el Caribe por primera vez. Los resultados fueron publicados por la consultora internacional de educación superior QS Quacquarelli Symonds este miércoles 1 de octubre de 2025 (5.00 a. m. hora Perú).

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)

Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)

Universidad de Lima (UL): nuevo ingreso

Top 10 de universidades de América Latina en el QS 2026

Para este nuevo ranking, Chile desplazó a Brasil y ocupa ahora el primer lugar. La mayoría de las universidades mantuvieron su posición.

Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) Chile Universidade de São Paulo Brasil Universidad Estatal de Campinas (Unicamp) Brasil Tecnológico de Monterrey México Universidad Federal de Río de Janeiro Brasil UNESP Brasil Universidad de Chile Chile Universidad de los Andes Colombia Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) México Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina

¿Cómo le ha ido a la PUCP en el nuevo ranking de QS 2026?

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) se mantiene como la universidad mejor posicionada del país, y ocupa el puesto 15 en América Latina, igual que en el ranking de 2025. Su destacada posición se debe a su excelente desempeño en los indicadores de reputación académica y entre empleadores, donde se ubica en los puestos 11 y 10 respectivamente. Aunque, según Ben Sowter, vicepresidente Senior de QS, le falta mejorar en áreas clave como la relación profesor-estudiante.

En cuanto a la red internacional de investigación, la PUCP también destaca, ocupando el puesto 46 de la región, lo que refleja su creciente participación en proyectos internacionales. Aunque Brasil sigue siendo el país dominante en el ranking, la universidad peruana se mantiene como un referente educativo a nivel nacional y regional.

Los 10 países con más universidades clasificadas en QS 2026

De acuerdo al QS World University Rankings para Latinoamérica y el Caribe, Brasil ha sorprendido con un gran aumento. A comparación del año pasado, ahora 34 universidades se han sumado y casi duplica el total de México y Colombia.

Brasil 130 Colombia 67 México 67 Argentina 45 Chile 41 Ecuador 26 Perú 25 República Dominicana 12 Bolivia 11 Venezuela 9

¿Cuáles son las 25 universidades de Perú en el nuevo ranking de QS 2026?

Perú logró estar en el top 10 con la mayor cantidad de universidades clasificadas. Conoce la lista completa y la posición a nivel regional.