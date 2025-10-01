HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Para este nuevo ranking latinoamericano, Chile desplazó a Brasil y ocupa ahora el primer lugar. La PUCP y la UNMSM lideran el top peruano.

La PUCP sigue siendo la mejor universidad de Perú, pero la sorpresa llegó con el ingreso de una cuarta en el top 100 de QS 2026.
La PUCP sigue siendo la mejor universidad de Perú, pero la sorpresa llegó con el ingreso de una cuarta en el top 100 de QS 2026. | Composición LR

Hoy, miércoles 1 de octubre de 2025, se publicó la edición 2026 del QS World University Rankings para Latinoamérica y el Caribe, donde se destacan importantes avances para las universidades de la región. Entre los logros más relevantes está el ascenso de Chile, el posicionamiento de Brasil, una universidad más de Perú en top 100 por primera vez y más.

De acuerdo a la información que QS le brindó a La República, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) mantiene su liderazgo en el país, y destaca entre las 15 mejores universidades de la región. Además, Perú logra un hito con la inclusión de cuatro universidades en el top 100 de Latinoamérica.

lr.pe

Las 4 universidades peruanas en top 100 del nuevo ranking QS 2026

¡Histórico! Cuatro universidades peruanas entraron en el top 100 del QS World University Rankings 2026: Latinoamérica y el Caribe por primera vez. Los resultados fueron publicados por la consultora internacional de educación superior QS Quacquarelli Symonds este miércoles 1 de octubre de 2025 (5.00 a. m. hora Perú).

  • Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
  • Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)
  • Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)
  • Universidad de Lima (UL): nuevo ingreso

lr.pe

Top 10 de universidades de América Latina en el QS 2026

Para este nuevo ranking, Chile desplazó a Brasil y ocupa ahora el primer lugar. La mayoría de las universidades mantuvieron su posición.

Pontificia Universidad Católica de Chile (UC)   Chile  
Universidade de São Paulo   Brasil  
Universidad Estatal de Campinas (Unicamp)   Brasil  
Tecnológico de Monterrey   México  
Universidad Federal de Río de Janeiro   Brasil  
UNESP   Brasil  
Universidad de Chile   Chile  
Universidad de los Andes   Colombia  
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)   México  
Universidad de Buenos Aires (UBA)   Argentina  

lr.pe

¿Cómo le ha ido a la PUCP en el nuevo ranking de QS 2026?

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) se mantiene como la universidad mejor posicionada del país, y ocupa el puesto 15 en América Latina, igual que en el ranking de 2025. Su destacada posición se debe a su excelente desempeño en los indicadores de reputación académica y entre empleadores, donde se ubica en los puestos 11 y 10 respectivamente. Aunque, según Ben Sowter, vicepresidente Senior de QS, le falta mejorar en áreas clave como la relación profesor-estudiante.

En cuanto a la red internacional de investigación, la PUCP también destaca, ocupando el puesto 46 de la región, lo que refleja su creciente participación en proyectos internacionales. Aunque Brasil sigue siendo el país dominante en el ranking, la universidad peruana se mantiene como un referente educativo a nivel nacional y regional.

Los 10 países con más universidades clasificadas en QS 2026

De acuerdo al QS World University Rankings para Latinoamérica y el Caribe, Brasil ha sorprendido con un gran aumento. A comparación del año pasado, ahora 34 universidades se han sumado y casi duplica el total de México y Colombia.

Brasil 130
Colombia 67
México 67
Argentina 45
Chile 41
Ecuador 26
Perú 25
República Dominicana 12
Bolivia 11
Venezuela 9

¿Cuáles son las 25 universidades de Perú en el nuevo ranking de QS 2026?

Perú logró estar en el top 10 con la mayor cantidad de universidades clasificadas. Conoce la lista completa y la posición a nivel regional.

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 15
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 44
Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) 70
Universidad de Lima 94
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) =107
Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) 120
Universidad Nacional de Ingeniería =125
Universidad Nacional Agraria la Molina 139
Universidad de Piura =147
Universidad Científica del Sur 201-250
Universidad de San Martín de Porres 201-250
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 251-300
Universidad Nacional de Trujillo 251-300
Universidad Ricardo Palma 251-300
Universidad Católica San Pablo 301-350
Universidad Norbert Wiener 301-350
Universidad Privada del Norte 301-350
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 351-400
Universidad Nacional del Altiplano 351-400
Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) 351-400
Universidad Autónoma del Perú 401+
Universidad César Vallejo 401
Universidad Continental 401+
Universidad Privada San Juan Bautista 401+
Universidad Tecnológica del Perú 401+
