Irán sí advirtió posibilidad de que guerra con Israel se reanude, pero no amenazó con destruir Tel Aviv

LO FALSO:

Irán advierte: “Si Israel reanuda la guerra contra nosotros, esta vez borramos Tel Aviv del mapa, sin dudarlo".

LO VERDADERO:

Irán advirtió que guerra contra Israel se podría reanudar, pero en agosto, no en octubre.

El vicepresidente del gobierno iraní indicó que buscan negociar la paz antes de que un conflicto estalle nuevamente. No amenazaron con destruir Tel Aviv, pero sí que responderán ante agresiones.

Más tensiones en Medio Oriente. El 13 de junio de 2025, Israel, con apoyo de aeronaves y bombarderos furtivos de Estados Unidos, destruyeron las instalaciones nucleares y de agua pesada del programa armamentístico de Irán. En el transcurso de la guerra, que duró 12 días, el país, dirigido por el ayatolá Alí Jamenei, buscó defender sus intereses militares a pesar de su suscripción al Organismo Internacional de Energía Atómica que imponía el desarrollo de este tipo de armas disuasivas.

En este contexto, se ha viralizado que, en la actualidad, el estado iraní advirtió que la guerra contra Israel podría reactivarse y que, supuestamente, "destruiría Tel Aviv", la capital del estado sionista. No obstante, la información es engañosa.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de Facebook y Threads. Foto: capturas de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de Threads, que ha logrado recopilar 669.568 visualizaciones, 3.443 'me gusta', 2.100 comentarios, 219 republicaciones por distintos usuarios en sus muros personales y fue 118 veces compartido por otras plataformas.

Irán quiere negociar la paz

Tras realizar una búsqueda con la cita del bulo, encontramos que, en efecto, el gobierno de Irán advirtió el 18 de agosto que hay posibilidades de la reactivación de guerra con Israel, pero no amenazaron con destruir la capital de Tel Aviv o afrentar con alegorías contra el estado sionista. En realidad indicaron que sus deseos son todo lo contrario: quieren negociar.

"Nuestra estrategia es resolver los problemas mediantes negociaciones, pero nos preocupa si la otra parte cree en ellas o no", comunicó el vicepresidente iraní Mohamed Reza Aref a la agencia de noticias Mehr.

En la misma línea, Yahya Rahim Safavi, consejero militar y guía supremo del ayatolá Jamenei, indicó que Irán se "prepara para lo peor". En octubre, casi dos meses después, no se registró comunicados respecto a estas fricciones bélicas.

Conclusión

Irán sí advirtió a la comunidad internacional que hay posibilidad es de reanudarse el conflicto armado con Israel, pero en agosto de 2025, no en octubre. Además, el gobierno del ayatolá Jomenei no declaró que destruirán Tel Aviv, mucho menos utilizó adjetivos con intenciones bélicas, en realidad indicaron que su estrategia es la negociación, pero que no se quedarán de brazos cruzados si Israel ataca. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como engañosos.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.