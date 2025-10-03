HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Javier Milei presenta reforma del código penal que endurece las penas de cárcel en Argentina

Las reformas impulsadas por Javier Milei, que deben ser aprobadas por el Congreso argentino, contemplan penas más duras por robo, homicidio y posesión de pornografía infantil, además de eliminar la prescripción para delitos graves.

Bajo el lema "Tolerancia Cero", Javier Milei prevé endurece las penas de prisión en Argentina.
Bajo el lema "Tolerancia Cero", Javier Milei prevé endurece las penas de prisión en Argentina. | Foto: AFP

El presidente de Argentina, Javier Milei, presentó un proyecto de reforma del Código Penal que busca un endurecimiento generalizado de las penas, la baja de la edad de imputabilidad y la aceleración de los procesos judiciales.

La presentación de la iniciativa, realizada en el complejo penitenciario de Ezeiza (al sur de Buenos Aires), ocurre en la recta final antes de las elecciones legislativas de medio término el 26 de octubre.

PUEDES VER: Argentina anuncia reunión Trump-Milei en la Casa Blanca para reforzar alianza y auxilio financiero

lr.pe

El robo se castigará con 1 año de cárcel

Los próximos comicios en Argentina serán cruciales para el mandatario argentino que atraviesa una etapa política difícil y busca incrementar su escasa base parlamentaria.

"El orden es una precondición para tener tolerancia cero, el que las hace las paga", aseguró Javier Milei, quien se encontraba con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Según el proyecto, el robo se castigará con un mínimo de un año de prisión en lugar de un mes. Asimismo, la pena máxima se incrementará de 2 a 3 años, y de 6 a 8 años en casos de robo con uso de la fuerza.

PUEDES VER: Javier Milei autoriza por decreto ingreso de tropas de Estados Unidos a Argentina para realizar ejercicios militares

lr.pe

Edad de imputabilidad se reduciría a 13 años

El homicidio simple conllevaría una pena de prisión de entre 10 y 30 años, en lugar de los 8 a 25 actuales. La cadena perpetua ya es posible para el homicidio agravado.

Por otra parte, la pena máxima por posesión de pornografía infantil con fines de distribución aumentaría de 2 a 12 años de prisión.

La pena máxima por agresiones durante manifestaciones se incrementaría a 5 años en lugar de los 2 actuales, y hasta 9 años si el ataque se dirige contra un miembro de las fuerzas de seguridad.

Finalmente, la edad de imputabilidad se reduciría de los 16 a los 13 años.

PUEDES VER: "Un líder fantástico y poderoso": Donald Trump alaba a Javier Milei y apoya su reelección como presidente de Argentina

lr.pe

Depende del Congreso aprobar proyecto de Javier Milei

El proyecto también prevé la eliminación de la prescripción para los delitos más graves, como el homicidio, los delitos sexuales, la trata de personas y el tráfico de drogas.

Actualmente, la imprescriptibilidad solo aplica para los crímenes de lesa humanidad. "Que este grupo de reformas se implementen o no depende del Congreso de la Nación", señaló Javier Milei.

"Depende de que quienes estén sentados en las butacas del Poder Legislativo tengan la vocación de ponerse del lado de las víctimas y no del de los delincuentes", añadió el mandatario argentino.

El Congreso, donde el partido de Javier Milei es minoría, le asestó un revés al mandatario al revertir dos vetos presidenciales y dejar firmes las leyes que amplían fondos para universidades y hospitales pediátricos.

