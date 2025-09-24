HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Estados Unidos anuncia negociación de línea de crédito de US$20.000 millones para aliviar la crisis económica en Argentina

Washington ofrece a Milei una línea de financiamiento de 20.000 millones y apoyo en bonos, pero estaría condicionando la ayuda a cortar el swap chino, clave en la relación financiera de Argentina.

Donald Trump respalda a Javier Milei con créditos y liquidez para el Banco Central de Argentina. Foto: AFP
Donald Trump respalda a Javier Milei con créditos y liquidez para el Banco Central de Argentina. Foto: AFP

El Tesoro de Estados Unidos confirmó que mantiene conversaciones con el Banco Central de Argentina para habilitar una línea de financiamiento temporal de 20.000 millones de dólares, en formato de swap line, con el objetivo de contener la volatilidad cambiaria y dar liquidez al peso. Según informó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la iniciativa se enmarca en un trabajo conjunto con el gobierno de Javier Milei para estabilizar los mercados en medio de la presión sobre la economía local.

Además, Washington expresó su disposición a comprar bonos argentinos tanto en el mercado primario como en el secundario, e incluso a recurrir al Fondo de Estabilización Cambiaria si fuera necesario. Bessent señaló que también se discuten medidas fiscales, como la eliminación de exenciones a exportadores de materias primas que liquidan divisas, con la meta de reforzar el ingreso de dólares. La propuesta se presenta como un respaldo de la Casa Blanca para sostener el programa económico del gobierno de Milei.

PUEDES VER: Padre de Elon Musk fue acusado de abuso contra al menos 5 niños de su familia, según The New York Times

lr.pe

EE. UU. condiciona ayuda a Argentina con la salida del swap chino

Según reveló el diario Clarín, el apoyo financiero de Estados Unidos a la Argentina no llega sin condiciones. La administración de Donald Trump le pidió al gobierno de Javier Milei cancelar el swap de monedas con China, que actualmente ronda los 18.000 millones de dólares, de los cuales 5.000 millones están activos desde 2023. Washington considera que estos acuerdos ponen en riesgo la soberanía de sus aliados y rechaza el uso del yuan en el comercio internacional, por lo que evalúa reemplazar ese respaldo con créditos del Tesoro norteamericano.

La Casa Blanca también observa con recelo la creciente presencia de China en sectores estratégicos argentinos como represas hidroeléctricas, telecomunicaciones 5G, la Hidrovía y proyectos nucleares. En ese marco, valoran que Milei haya limitado la participación de empresas chinas en licitaciones y que incluso el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) haya rechazado el ingreso de la minera Ganfeng Lithium. Para Estados Unidos, Argentina es un socio clave como proveedor de alimentos, energía y minerales críticos, insumos que el país norteamericano considera esenciales ante eventuales escenarios de tensión global.

PUEDES VER: La OMS desmiente a Trump y dice que no hay evidencia científica que vincule paracetamol con autismo: "Sigue siendo inconsistente"

lr.pe

Milei agradece apoyo de EE. UU. tras anuncio de financiamiento

El presidente argentino Javier Milei expresó este miércoles su agradecimiento a Donald Trump y al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, tras el anuncio de una línea de financiamiento de 20.000 millones de dólares destinada a reforzar las reservas del Banco Central. En un mensaje en la red social X, el mandatario destacó el “firme apoyo y confianza” de Washington y aseguró que la alianza bilateral se consolidará sobre la base de “valores compartidos”, con la promesa de construir un camino de estabilidad y prosperidad.

El respaldo financiero de Estados Unidos tuvo un efecto inmediato en el mercado cambiario argentino, que venía golpeado por semanas de presión sobre el peso. Este miércoles, el dólar abrió en 1.350 pesos en el Banco Nación, una baja del 2,6% respecto al cierre del martes, cuando había cotizado en 1.385 pesos.

