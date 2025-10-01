HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Argentina anuncia reunión Trump-Milei en la Casa Blanca para reforzar alianza y auxilio financiero

Javier Milei destacó el apoyo histórico de Donald Trump y mencionó que, en caso de ser necesario, Estados Unidos proporcionará fondos para pagar la deuda argentina.

Donald Trump y Javier Milei se reunieron en el marco de la Asamblea General de la ONU.
Donald Trump y Javier Milei se reunieron en el marco de la Asamblea General de la ONU. | Foto: AFP

El gobierno de Argentina anunció que Javier Milei se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 14 de octubre. El encuentro entre ambos mandatarios será en la Casa Blanca y buscará reforzar la "alianza estratégica" entre ambos países.

Como se recuerda, ambos mandatarios se reunieron en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas y Donald Trump afirmó que brindará un fuerte respaldo político y económico al gobierno del presidente argentino.

PUEDES VER: Javier Milei autoriza por decreto ingreso de tropas de Estados Unidos a Argentina para realizar ejercicios militares

lr.pe

Argentina tiene un apoyo nunca antes visto, sostiene Milei

El anuncio de un auxilio financiero de Estados Unidos con una línea de swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central argentino logró detener una corrida cambiaria que puso en aprietos a Milei, a menos de un mes de las legislativas nacionales del 26 de octubre.

El salvataje comprende también la compra de deuda pública argentina y una línea de crédito directo del gobierno de Estados Unidos, cuyo monto y detalles no se conocen.

"Argentina tiene un apoyo nunca visto en la historia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, remarcó este Javier Milei durante una entrevista brindada al canal de televisión A24.

"En caso de que Argentina necesite los fondos, EE.UU. nos da el dinero para honrar la deuda", dijo el mandatario respecto al mecanismo de swap, que también tiene con China.

PUEDES VER: Estados Unidos anuncia negociación de línea de crédito de US$20.000 millones para aliviar la crisis económica en Argentina

lr.pe

En dólar volvió a subir en los últimos días

Argentina debe enfrentar vencimiento por unos 4.000 millones de dólares en enero de 2026 y por 4.500 millones en julio.

El país vive una delicada situación económica. A esto se suman los reveses políticos del gobierno en el Congreso que han puesto a Javier Milei contra las cuerdas.

La magnitud de la corrida contra el peso obligó al Banco Central a vender más de 1.000 millones de dólares en apenas tres días para apuntalar la moneda.

El dólar volvió a subir este 30 de septiembre de 2025 en el volátil mercado cambiario argentino y cotizó a 1.400 pesos por billete, 1,4% más de lo que se registró un día antes

El gobierno de Javier Milei firmó en abril un nuevo acuerdo de deuda por 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que ya había otorgado al país unos 50.000 millones en 2018.

