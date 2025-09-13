El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró este sábado que los máximos dirigentes de Hamás que residen en Qatar constituyen el principal obstáculo para lograr un alto el fuego. Según expresó, mientras continúen operando desde el extranjero, el conflicto en Gaza no tendrá un fin próximo.

Estas declaraciones se producen pocos días después de un ataque selectivo de Israel en Doha, dirigido a la cúpula del movimiento extremista. La ofensiva no logró su objetivo. Hamás confirmó que sus líderes salieron ilesos, lo que provocó una ola de condenas internacionales y desató una serie de críticas hacia Tel Aviv.

¿Qué opina Netanyahu sobre los líderes de Hamás en Qatar?

En un mensaje difundido en su cuenta de X, Netanyahu acusó a esos dirigentes de frenar todas las negociaciones para poner fin a la guerra y de prolongar deliberadamente los combates. Sostuvo además que no se preocupan por el sufrimiento de los habitantes de Gaza, a quienes —según dijo— han condenado a soportar una situación humanitaria cada vez más crítica.

“Deshacerse de ellos eliminaría el principal obstáculo para liberar a todos nuestros rehenes y terminar la guerra”, escribió el primer ministro, subrayando así su convicción de que el desenlace del conflicto depende directamente de neutralizar a los líderes del grupo que operan desde territorio catarí.

Estados Unidos critica la operación israelí en Qatar pero reafirma su alianza

El ataque israelí del martes en Doha, que no logró impactar a los altos mandos de Hamás, generó una respuesta inmediata por parte de la comunidad internacional. La operación, que fue confirmada como fallida por el movimiento palestino, intensificó las tensiones diplomáticas y reavivó las críticas a las tácticas de Israel.

Estados Unidos también manifestó su incomodidad. El secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció que tanto él como el presidente están disconformes con lo ocurrido, aunque aclaró que esto no modificará la alianza con Israel. “La naturaleza de nuestra relación con Israel no cambiará, pero tendremos que discutir este incidente, especialmente por el impacto que podría tener en los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un alto el fuego en Gaza”, señaló.