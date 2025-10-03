Apple elimina de App Store varias aplicaciones de rastreo de controles migratorios en EE.UU.

ICEBlock y otras apps similares fueron quitadas de App Store. | Foto: AFP

Apple eliminó de la App Store, su tienda virtual de aplicaciones, varias apps usadas para informar de forma anónima sobre los movimientos de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, por presión del gobierno de Donald Trump.

Estas apps de rastreo de controles migratorios se habían vuelto muy populares en los últimos meses, debido a la campaña de deportaciones que el presidente republicano implementó en varias ciudades de todo el país.

ICEBlock y otras apps similares fueron borradas de App Store

Los funcionarios del gobierno las habían criticado duramente por poner en peligro a los agentes migratorios, sobre todo tras un tiroteo mortal ocurrido el mes pasado en unas instalaciones del ICE en Texas.

Las autoridades afirmaron que el sospechoso había usado una de estas aplicaciones en los días previos al ataque. Dos detenidos murieron y otro resultó herido en ese ataque.

Según comprobaron periodistas de AFP, las aplicaciones de rastreo del ICE, incluida la popular ICEBlock, ya no se encontraban disponibles en la App Store desde la noche del 02 de septiembre de 2025.

Apple aceptó haber borrado ICEBlock por petición del gobierno

Fox Business, un canal de televisión muy popular en Estados Unidos, fue el primero en informar sobre la eliminación de estas aplicaciones

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, declaró que el Departamento de Justicia se había puesto en contacto con Apple para exigirle que retirara la aplicación ICEBlock y así lo han hecho.

En una declaración a NBC News, Apple dijo que basándose en la información recibida de las fuerzas del orden sobre los riesgos de seguridad asociados a ICEBlock, decidieron eliminarla, junto con otras apps similares, de la App Store.