Regidora de SJM cuya casa fue atacada a balazos: "Se han equivocado, buscaban a una persona llamada Isaac"

La regidora Andrea Huamaní, denunció que la noche del jueves se produjo un atentado armado contra el domicilio de sus abuelos, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores. Según relató, dos delincuentes intentaron ingresar al inmueble y posteriormente realizaron disparos contra la vivienda.

Huamaní señaló que el ataque ocurrió cuando ella llegaba a la casa de sus familiares después de realizar compras y pudo observar a los sujetos intentando forzar el ingreso al departamento. De acuerdo con su testimonio, los agresores preguntaban por una persona que no vive en el lugar. “Vi que dos sujetos intentaban entrar (...) buscaban a una persona llamada Isaac. Han disparado”, afirmó la regidora.

La autoridad municipal precisó que los delincuentes no lograron ingresar al inmueble, pero antes de huir efectuaron disparos contra la puerta principal. En el hecho, una persona que acompañaba a la regidora fue agredida físicamente por los atacantes.

Huamaní descartó que el atentado esté vinculado a su labor como regidora y aseguró que no ha recibido amenazas previas ni ha sido víctima de extorsiones. "Para nada, nunca he recibido llamadas ni mensajes". señaló.

El caso ya fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional, que inició las investigaciones para identificar a los responsables y determinar las circunstancias del ataque. "Mis abuelos están más tranquilos ya que fue una equivocación", agregó.