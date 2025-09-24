Isabel Allende compara centros para inmigrantes en EE.UU. con "campos de concentración"

Isabel Allende es autora de una treintena de libros de los que vendido más de 70 millones de ejemplares, traducidos a más de 40 idiomas. | Foto: AFP

En una conferencia de prensa en Santiago de Chile, la escritora Isabel Allende comparó los centros de detención para inmigrantes en Estados Unidos con los "campos de concentración" de la Segunda Guerra Mundial.

La escritora chilena, de 83 años, aprovechó la presentación de su más nueva novela 'Mi nombre es Emilia del Valle' para lanzar duras críticas contra la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

No todos los inmigrantes indocumentados son criminales

"Lo que está pasando [con los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos] es muy cruel", manifestó Isabel Allende, ganadora del premio nacional de Literatura de Chile en 2010.

"Separan familias, deportan gente a lugares que ni siquiera son sus lugares de origen. Hay campos, los llaman de detención, que son de concentración", añadió la novelista chilena.

Durante su intervención, Isabel Allende realizó una sólida defensa de los inmigrantes que, en la actualidad, están siendo estigmatizados en Estados Unidos.

"La gente que cruza las fronteras ilegalmente, por lo menos en Estados Unidos, es por desesperación. No son bandoleros todos, criminales, como los quiere pintar el gobierno de Donald Trump", comentó.

Allende también criticó a agentes del ICE

La novelista chilena cuestionó también a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por ir enmascarados, armados, en vehículos que no son identificados y actuar como una policía secreta prácticamente.

Isabel Allende, sobrina del presidente Salvador Allende (derrocado en 1973 por Augusto Pinochet), emigró a Estados Unidos, específicamente al estado de California, hace más de tres décadas.

Desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca viene aplicando una severa política contra la inmigración irregular. En los últimos meses, el gobierno intensificó las detenciones y deportaciones, con redadas del ICE en todo el país.