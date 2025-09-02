iMac G3, la computadora que salvó a Apple de la quiebra y dio origen a la 'i' en sus productos

La iMac G3 fue el primer producto de Apple en tener la letra 'i' en su nombre. | Foto: CNN/Apple Wikia

Cuando Steve Jobs regresó a Apple en 1997, se encontró con una compañía al borde de la bancarrota, consecuencia de una serie de malas decisiones tomadas por los mismos ejecutivos que, años atrás, lo habían despedido. Para revertir esta crisis y evitar la quiebra, el empresario inició una serie de cambios que, en su momento, generaron tanto sorpresa como controversia.

Por ejemplo, Steve Jobs contactó a Microsoft, uno de los principales rivales, para obtener una inversión de 150 millones de dólares, a cambio de que Internet Explorer sea el navegador predeterminado de las Mac. Asimismo, Bill Gates tendría acciones de la compañía, pero sin derecho a voto. El trato se cerró y durante un evento recordado, ambos anunciaron la inesperada alianza.

Otra de las medidas que tomó Steve Jobs tras su regreso a Apple fue cancelar proyectos que habían fracasado, como la consola Apple Pippin o las cámaras digitales QuickTake, desarrolladas en colaboración con Kodak y Fujifilm. El objetivo del empresario era concentrar los esfuerzos en la fabricación de nuevas tecnologías, entre ellas la iMac G3, la computadora que salvó la compañía.

¿Qué era la iMac G3 y cuáles eran sus características?

Antes del lanzamiento de la iMac G3, Apple había cometido el gran error de producir computadoras en tonos beige, muy similares a las de sus competidores, algo que Steve Jobs jamás hubiera permitido, ya que siempre buscaba que sus productos destacaran del resto. Con esa visión en mente, contactó a Jonathan Ive para que lo ayudara en el diseño de su nueva computadora.

Jonathan Ive, diseñador responsable de la estética de los productos más icónicos y exitosos de Apple, se alejó del beige y el diseño sobrio de oficina para crear un ordenador amigable, colorido y llamativo. Fue así que nació la iMac G3, una computadora con carcasa transparente que debutó en color "Bondi Blue", aunque luego tuvo otras tonalidades como verde lima, fresa, mandarina, etc.

Fiel a su estilo, Steve Jobs tomó una decisión arriesgada al pedir que la iMac G3 prescindiera de la clásica disquetera, una tecnología que él consideraba obsoleta. En su lugar, apostó por el CD-ROM como principal medio de almacenamiento. Además, incorporó puertos USB-A, que en aquel entonces, eran poco conocidos, pero terminaron convirtiéndose en el estándar de la industria.

A diferencia de las PC, la iMac G3 de Apple no tenía un CPU separado del monitor, sino que integraba todo en un solo equipo con una pantalla de 15 pulgadas y altavoces incorporados a los costados. En su interior contaba con un procesador PowerPC G3 de 233 MHz, 32 MB de RAM (ampliables hasta 128 MB), un disco duro de 4 GB de almacenamiento y una unidad lectora de CD-ROM 24x.

A pesar de los riesgos asumidos por Steve Jobs, la iMac G3 tuvo un excelente recibimiento, alcanzando más de 800.000 unidades vendidas en sus primeros cinco meses, una cifra impresionante para la época. Este éxito no solo salvó a Apple de la quiebra, sino que también marcó el punto de partida para una nueva era de productos icónicos, como el iPod, iPhone y iPad.

¿Qué significa la 'i'?

Actualmente, la mayoría de productos de Apple, salvo algunas excepciones, llevan la letra “i” en su nombre. Esta inclusión no fue un detalle sin relevancia, sino una decisión planificada por Steve Jobs. Durante el lanzamiento del iMac G3, el empresario reveló que el nombre surgía de la unión entre la emoción del internet y la simplicidad de la Macintosh.

"Estamos enfocándolo al uso número uno que los consumidores nos dicen que quieren de su equipo: que pueda conectarse a internet de forma simple y rápida. Y ese es el objetivo de este producto", fueron las palabras que usó Steve Jobs al momento de presentar la nueva iMac G3, un 6 de mayo de 1998.

Esto significa que, la letra 'i' del iMac G3 (y del resto de productos de Apple) viene por internet, una palabra que por aquellos años era símbolo de modernidad. Sin embargo, en la misma presentación, el fundador de la compañía de la manzana también concedió otros cuatro conceptos para la letra 'i': individuo, instruir, informar e inspirar.