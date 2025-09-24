HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Tiroteo en oficina del ICE deja un inmigrante muerto y 2 heridos: cadáver de atacante fue hallado en edificio de Texas

El FBI investiga el caso y las balas que decían "anti-ICE". Trump culpó a "los demócratas radicales de izquierda" del trágico hecho.

El presunto autor del tiroteo en la oficina de ICE fue un inmigrante mexicano, en Dallas, Texas.
El presunto autor del tiroteo en la oficina de ICE fue un inmigrante mexicano, en Dallas, Texas. | Composición LR

Un tiroteo, en la mañana del miércoles 24 de septiembre, en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, dejó un inmigrante muerto y dos heridos, quienes se encuentran en estado crítico. La víctima fatal estaba dentro de las instalaciones cuando el francotirador abrió fuego.

Los heridos incluyen a un inmigrante de nacionalidad mexicana, cuya identidad no ha sido confirmada. El tiroteo en Dallas generó una fuerte presencia policial en la zona, y las víctimas estaban siendo procesadas en el área de "sally port" del ICE. El presidente Donald Trump culpó nuevamente a la izquierda del hecho.

FBI investiga el caso y los mensajes hallados en las balas, como el que decía "anti-ICE".

FBI investiga el caso y los mensajes hallados en las balas, como el que decía "anti-ICE". Foto: BBC

¿Quién fue el autor del tiroteo en la oficina de ICE en Dallas?

El presunto atacante, identificado como Joshua Jahn, de 29 años, disparó desde el techo de un edificio cercano en Texas antes de que las autoridades llegaran al lugar. Tras el ataque, el joven murió de una herida de bala autoinfligida, lo que detuvo el tiroteo.

El presunto atacante del tiroteo en oficina de ICE fue identificado como Joshua Jahn, de 29 años.

El presunto atacante del tiroteo en oficina de ICE fue identificado como Joshua Jahn, de 29 años. Foto: BBC

Las autoridades indicaron que el FBI investiga el incidente como un "acto de violencia selectiva" debido a la naturaleza de los mensajes encontrados en las balas, que decían "anti-ICE". La policía local se sumó a colaborar con la investigación para esclarecer las motivaciones del atacante y el contexto del tiroteo.

El tiroteo ocurrió en una oficina de Dallas, Texas.

El tiroteo ocurrió en una oficina de Dallas, Texas. Foto: BBC

Pronunciamiento de Trump y JD Vance sobre tiroteo en oficina de ICE

El presidente Donald Trump se pronunció en redes sociales sobre el ataque. "Esta violencia es el resultado de que los demócratas radicales de izquierda demonizan constantemente a las fuerzas del orden, piden que se elimine el ICE y comparan a los agentes del ICE con los ‘nazis’", dijo.

Por su parte, el vicepresidente J. D. Vance también se pronunció y afirmó que la culpa del ataque a la "violencia política" y la "retórica incendiaria" es de los demócratas y la prensa. "Cuando los medios de comunicación de izquierda mienten sobre lo que (ICE) está haciendo (...) lo que están haciendo es animar a gente loca a ir y cometer actos de violencia", añadió.

Donald Trump culpó a la izquierda por el tiroteo a oficina de ICE.

Donald Trump culpó a la izquierda por el tiroteo a oficina de ICE. Foto: @realDonaldTrump/Truth Social

