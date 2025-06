La noche del miércoles 11 de junio, cientos de personas se congregaron en las calles de tres de las principales ciudades de Texas para manifestarse en apoyo a las protestas contra las redadas migratorias realizadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Los Ángeles, California.

En la ciudad de Harlingen, Sheila Gómez describe cómo los agentes del ICE irrumpieron repentinamente en el restaurante de su madre. "No pidieron permiso, simplemente entraron. Cuando intentamos intervenir, ya estaban dentro", comenta. En pocos minutos, su madre, su padrastro, su hermana y dos amigas fueron arrestados.

ICE arresta a trabajadores y propietarios inmigrantes de un restaurante en Texas

Según lo señalado por Sheila, los agentes de ICE "detuvieron a todos los empleados del restaurante, incluidos los dueños", es decir, su madre y su padrastro, lo que la llevó a tomar la decisión de cerrar el establecimiento. Sin embargo, antes de hacerlo, optó por regalar toda la comida ya preparada como una “forma de protesta” contra las redadas.

“Se llevaron a mi mamá, a mi padrastro, a mis hermanos y a unas amigas que también trabajaban en el negocio familiar”, añadió Gómez, quien destacó que los oficiales de ICE arribaron al lugar sin presentar ninguna orden de allanamiento, tal como ocurrió en otro restaurante de comida latina en la ciudad de San Benito, Texas.

Uno de los trabajadores del restaurante inmigrante fue deportado a México

Sheila explicó que los agentes de ICE le aseguraron que contaban con una orden de registro, pero eso no era cierto; no tenían ninguna autorización ni buscaban a una persona en particular. A pesar de ello, los oficiales migratorios ingresaron al lugar y arrestaron a todos, relató Sheila, visiblemente afectada por la situación que atraviesan los restaurantes latinos en Estados Unidos.

Por otro lado, uno de los meseros detenidos fue deportado a México en pocas horas, desde donde envió un mensaje contundente: “Si puedes sobrevivir sin ir a trabajar, es recomendable”. Ante esta situación, y según el medio Univisión, varios restaurantes en el sur de Texas han decidido cerrar indefinidamente, ya que todos, o la mayoría de sus empleados, son inmigrantes indocumentados.

Protestas en contra de las redadas de inmigración en Texas

En las ciudades de Austin y Dallas, las protestas continuaron hasta la noche y terminaron en confrontaciones con la policía local, luego de que las autoridades estadounidenses declararan las manifestaciones como "asambleas ilegales", según informaron varios medios locales de Texas.

En la capital del estado, los manifestantes marcharon hacia la sede local del Servicio de Inmigración y Aduanas, donde la policía y agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) trataron de dispersarlos utilizando gas pimienta y balas de goma, lo que resultó en varios arrestos en el lugar.

