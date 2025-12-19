Lambayeque: combi se estrella contra colegio y escolares se salvan de milagro

Pudo terminar en tragedia. La mañana de este viernes 19 de diciembre, un chofer perdió el control de su combi de pasajeros y se empotró contra la pared de la institución educativa Juan Manuel Iturregui de la ciudad de Lambayeque, en la región del mismo nombre. Un grupo de escolares que en ese momento desayunaba en la calle salvó de ser atropellado.

La combi venía de Túcume con dirección a la ciudad de Chiclayo. Según testigos, el vehículo apareció a gran velocidad en la esquina de las avenidas Ramón Castilla y Andrés Avelino Cáceres sin poder detenerse. El conductor hizo una maniobra para evitar arrollar a un grupo de personas, entre ellos escolares, quienes tomaban desayuno en un puesto de esta intersección. La unidad colisionó conta el muro del colegio.

De forma solidaria, las personas que viven y transitan por la zona auxiliaron a los pasajeros. Una mujer que viajaba en la combi tuvo que ser trasladada al hospital por presentar contusiones. Con la llegada de los agentes de la Policía Nacional, el chofer fue detenido y trasladado a la comisaría del sector para las diligencias de ley.

Las primeras hipótesis apuntan a que al vehículo se le habrían vaciado los frenos y, sumado a la humedad de la pista por la lluvia, generó que el conductor no pueda detenerse a tiempo. El caso es investigado por las autoridades.