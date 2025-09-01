HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Tecnología

El iPhone más caro del mundo: está hecho de oro, tiene un diamante rosa y vale US$ 48 millones

Aunque no es el teléfono más potente y quedó obsoleto hace varios años, este lujoso iPhone sigue siendo considerado el más costoso del mundo. ¿A quién pertenece?

Así luciría el Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond Edition.
Así luciría el Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond Edition. | Foto: Computer Hoy

La mayoría de personas piensa que el iPhone 16 Pro Max de 1 TB de almacenamiento es el iPhone más costoso que existe en la actualidad. Sin embargo, aunque el precio de este teléfono inteligente es bastante elevado, no se compara al de un modelo tan exclusivo, al punto de que solo una persona en el mundo lo tiene. ¿De quién se trata?

Estamos hablando del iPhone de Nita Ambani, una de las mujeres más importantes de la India, quien hace algunos años mandó a personalizar su smartphone con lujosos detalles como oro de 24 quilates y un diamante rosa, considerado el más raro y valioso del mundo. Gracias a estas modificaciones, su equipo vale unos 48 millones de dólares.

PUEDES VER: ¿Cómo crear un mapa de cobertura WiFi de tu casa? Podrás saber qué zonas no tienen buena señal

lr.pe

¿Cuál es el teléfono más caro del mundo?

En 2014, Apple presentó el iPhone 6, uno de sus teléfonos más exitosos, ya que introdujo funciones innovadoras como Apple Pay y Touch ID. Tan popular fue este dispositivo que Nita Ambani decidió tener el suyo, aunque no se conformaba con un modelo común y corriente, sino que buscaba poseer una versión verdaderamente exclusiva.

Fue así que contactó a Stuart Hughes, un diseñador de lujo británico especializado en personalizar dispositivos electrónicos de alta gama con materiales preciosos, para que transformara el nuevo teléfono de Apple en una pieza única. De este trabajo nació el Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond Edition, el celular más caro de la historia.

En cuanto a especificaciones, el teléfono no es ni el más potente ni el más rápido. De hecho, ha quedado obsoleto, ya que se quedó en iOS 12, un sistema operativo lanzado en 2018. No obstante, su verdadero valor está en el exterior, pues en lugar de estar hecho en aluminio, como los iPhone 6 convencionales, está fabricado con materiales de lujo.

Según detalla Computer Hoy, el Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond Edition cuenta con una carcasa de oro de 24 quilates. Además, en la parte trasera luce un diamante rosa de 7.4 quilates incrustado justo debajo del logo de Apple. Al tratarse de una pieza única en el mundo, su valor se ha elevado hasta los 48 millones de dólares.

PUEDES VER: Igual que Spotify: así escuchas música de YouTube en tu teléfono sin que se pause al apagar la pantalla

lr.pe

¿Quién es Nita Ambani, la dueña del iPhone más caro del mundo?

De acuerdo a la publicación, Nita Ambani es una empresaria y filántropa que nació en Bombay (India) en 1964. Actualmente, está casada con Mukesh Ambani, uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, y es presidenta de la Fundación Reliance, una organización que se encarga de realizar proyectos sociales y culturales en su país.

Se desconoce si Nita Ambani continúa utilizando este lujoso teléfono, ya que, como mencionamos, quedó obsoleto hace algunos años. Aunque es posible que haya pagado para seguir recibiendo soporte y actualizaciones de seguridad, el desgaste natural del hardware hace probable que lo haya reemplazado por un modelo más reciente.

Notas relacionadas
¿Cómo crear un mapa de cobertura WiFi de tu casa? Podrás saber qué zonas no tienen buena señal

¿Cómo crear un mapa de cobertura WiFi de tu casa? Podrás saber qué zonas no tienen buena señal

LEER MÁS
Igual que Spotify: así escuchas música de YouTube en tu teléfono sin que se pause al apagar la pantalla

Igual que Spotify: así escuchas música de YouTube en tu teléfono sin que se pause al apagar la pantalla

LEER MÁS
Sin pantalla y con una pila AA como batería: así era el SpareOne, el teléfono más raro del mundo

Sin pantalla y con una pila AA como batería: así era el SpareOne, el teléfono más raro del mundo

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corazones de WhatsApp: ¿cuál es el significado de los colores y las formas?

Corazones de WhatsApp: ¿cuál es el significado de los colores y las formas?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La paradoja alimentaria en el Perú

Casa de comerciante en Comas sufre atentado con explosivo por parte de delincuente

Carlincatura del lunes 1 de setiembre de 2025

Tecnología

ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X comienzan sus ventas globales el 16 de octubre de 2025

¿Cómo crear un mapa de cobertura WiFi de tu casa? Podrás saber qué zonas no tienen buena señal

Igual que Spotify: así escuchas música de YouTube en tu teléfono sin que se pause al apagar la pantalla

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Expresidenta de la CIDH, Julissa Mantilla: “Podemos salirnos de la OEA, la ONU, y sumarnos al club de Cuba, Venezuela, Nicaragua”

Juez Juan Carlos Checkley continuará con los casos de Juan Santiváñez: PJ rechazó pedido de la Fiscalía

Pedro Castillo recibe hasta 10 visitas por día en Barbadillo: congresistas y exministros lo frecuentan

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota