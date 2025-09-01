El iPhone más caro del mundo: está hecho de oro, tiene un diamante rosa y vale US$ 48 millones

La mayoría de personas piensa que el iPhone 16 Pro Max de 1 TB de almacenamiento es el iPhone más costoso que existe en la actualidad. Sin embargo, aunque el precio de este teléfono inteligente es bastante elevado, no se compara al de un modelo tan exclusivo, al punto de que solo una persona en el mundo lo tiene. ¿De quién se trata?

Estamos hablando del iPhone de Nita Ambani, una de las mujeres más importantes de la India, quien hace algunos años mandó a personalizar su smartphone con lujosos detalles como oro de 24 quilates y un diamante rosa, considerado el más raro y valioso del mundo. Gracias a estas modificaciones, su equipo vale unos 48 millones de dólares.

¿Cuál es el teléfono más caro del mundo?

En 2014, Apple presentó el iPhone 6, uno de sus teléfonos más exitosos, ya que introdujo funciones innovadoras como Apple Pay y Touch ID. Tan popular fue este dispositivo que Nita Ambani decidió tener el suyo, aunque no se conformaba con un modelo común y corriente, sino que buscaba poseer una versión verdaderamente exclusiva.

Fue así que contactó a Stuart Hughes, un diseñador de lujo británico especializado en personalizar dispositivos electrónicos de alta gama con materiales preciosos, para que transformara el nuevo teléfono de Apple en una pieza única. De este trabajo nació el Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond Edition, el celular más caro de la historia.

En cuanto a especificaciones, el teléfono no es ni el más potente ni el más rápido. De hecho, ha quedado obsoleto, ya que se quedó en iOS 12, un sistema operativo lanzado en 2018. No obstante, su verdadero valor está en el exterior, pues en lugar de estar hecho en aluminio, como los iPhone 6 convencionales, está fabricado con materiales de lujo.

Según detalla Computer Hoy, el Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond Edition cuenta con una carcasa de oro de 24 quilates. Además, en la parte trasera luce un diamante rosa de 7.4 quilates incrustado justo debajo del logo de Apple. Al tratarse de una pieza única en el mundo, su valor se ha elevado hasta los 48 millones de dólares.

¿Quién es Nita Ambani, la dueña del iPhone más caro del mundo?

De acuerdo a la publicación, Nita Ambani es una empresaria y filántropa que nació en Bombay (India) en 1964. Actualmente, está casada con Mukesh Ambani, uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, y es presidenta de la Fundación Reliance, una organización que se encarga de realizar proyectos sociales y culturales en su país.

Se desconoce si Nita Ambani continúa utilizando este lujoso teléfono, ya que, como mencionamos, quedó obsoleto hace algunos años. Aunque es posible que haya pagado para seguir recibiendo soporte y actualizaciones de seguridad, el desgaste natural del hardware hace probable que lo haya reemplazado por un modelo más reciente.