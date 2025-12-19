Caso Cócteles EN VIVO: Poder Judicial evalúa archivamiento del proceso contra Keiko Fujimori tras fallo del TC
El juez Wilson Verástegui dirige la audiencia presencial en la que se analiza el pedido de la defensa de Keiko Fujimori para archivar definitivamente el Caso Cócteles tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la acusación fiscal.
Este viernes 19, el Poder Judicial, inició la audiencia de ejecución de sentencia en la que evalúa si corresponde archivar el proceso penal contra Keiko Fujimori por el denominado Caso Cócteles, luego de que el Tribunal Constitucional declarara nula la acusación fiscal por presunto lavado de activos vinculada a los aportes a sus campañas electorales de 2011 y 2016.
PJ decide si archiva Caso Cócteles contra Keiko Fujimori
José Domingo Pérez: "Señor juez no sea mesa de partes del Tribunal Constitucional"
Al inicio de la audiencia, el fiscal José Domingo Pérez instó al juez Wilson Verástegui, encargado de decidir hoy si archiva el caso Cócteles contra Keiko Fujimori y otros implicados, a no ser "mesa de partes" del Tribunal Constitucional, en relación a acatar la decisión de esta institución. En sus alegatos, el fiscal sostuvo que existe un vicio en la resolución del TC.