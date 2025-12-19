Caso Cócteles EN VIVO: Poder Judicial evalúa archivamiento del proceso contra Keiko Fujimori tras fallo del TC

Al inicio de la audiencia, el fiscal José Domingo Pérez instó al juez Wilson Verástegui, encargado de decidir hoy si archiva el caso Cócteles contra Keiko Fujimori y otros implicados, a no ser "mesa de partes" del Tribunal Constitucional, en relación a acatar la decisión de esta institución. En sus alegatos, el fiscal sostuvo que existe un vicio en la resolución del TC.