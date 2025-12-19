ASPEM realizó la entrega del premio “The Wake Up, Despertar 2025” a destacados líderes a nivel nacional

Más de 80 empresarios, emprendedores y personalidades del ámbito cultural y artístico participaron en la entrega del premio The Wake Up – Despertar 2025, un reconocimiento que destacó trayectorias y aportes relevantes en distintos sectores a nivel nacional.

El galardón distinguió a empresarios que sobresalen en rubros como belleza, medicina, construcción, consultoría e importaciones, tras cumplir estándares de calidad y desarrollo sostenido. Asimismo, se reconoció a personalidades públicas cuyo desempeño profesional y compromiso social los ha convertido en referentes para la ciudadanía.

Durante la ceremonia, se resaltó el papel que cumple el sector empresarial en la economía del país, especialmente en la generación de empleo y la innovación constante frente a las demandas del mercado. Este reconocimiento busca visibilizar experiencias que contribuyen al crecimiento económico y social del Perú.

En el ámbito institucional, la Asociación Peruana de Empresarios (ASPEM) informó que a lo largo de 2025 ha desarrollado diversas actividades orientadas al fortalecimiento de relaciones comerciales internacionales, y adelantó que ya se proyectan nuevas misiones empresariales para el 2026.

En la categoría de personalidades destacadas, fueron reconocidos Yvonne Frayssinet como primera actriz nacional; Marcelo Oxenford por su trayectoria artística; Virna Flores como mejor actriz de telenovela; Ismael La Rosa por su labor social; Alonso Cano por su trabajo teatral en Cirano de Bergerac; y Fátima Saldonid por sus 25 años en la televisión pública. En música, Papillón fue distinguido como orquesta de cumbia del año y Los Conquistadores de la Salsa en el género tropical.