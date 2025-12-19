HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Noticias del Perú y el mundo hoy 19 de diciembre

Notas de Prensa

ASPEM realizó la entrega del premio “The Wake Up, Despertar 2025” a destacados líderes a nivel nacional

El reconocimiento distinguió a empresarios, autoridades y figuras del ámbito cultural y artístico, entre ellas Yvonne Frayssinet, Marcelo Oxenford, Virna Flores, Ismael La Rosa, Papillón y Los Conquistadores de la Salsa.

Importante reconomiento a empresarios, artistas y promotores de la cultura. Fuente: Difusión
Importante reconomiento a empresarios, artistas y promotores de la cultura. Fuente: Difusión

Más de 80 empresarios, emprendedores y personalidades del ámbito cultural y artístico participaron en la entrega del premio The Wake Up – Despertar 2025, un reconocimiento que destacó trayectorias y aportes relevantes en distintos sectores a nivel nacional.

El galardón distinguió a empresarios que sobresalen en rubros como belleza, medicina, construcción, consultoría e importaciones, tras cumplir estándares de calidad y desarrollo sostenido. Asimismo, se reconoció a personalidades públicas cuyo desempeño profesional y compromiso social los ha convertido en referentes para la ciudadanía.

Durante la ceremonia, se resaltó el papel que cumple el sector empresarial en la economía del país, especialmente en la generación de empleo y la innovación constante frente a las demandas del mercado. Este reconocimiento busca visibilizar experiencias que contribuyen al crecimiento económico y social del Perú.

En el ámbito institucional, la Asociación Peruana de Empresarios (ASPEM) informó que a lo largo de 2025 ha desarrollado diversas actividades orientadas al fortalecimiento de relaciones comerciales internacionales, y adelantó que ya se proyectan nuevas misiones empresariales para el 2026.

En la categoría de personalidades destacadas, fueron reconocidos Yvonne Frayssinet como primera actriz nacional; Marcelo Oxenford por su trayectoria artística; Virna Flores como mejor actriz de telenovela; Ismael La Rosa por su labor social; Alonso Cano por su trabajo teatral en Cirano de Bergerac; y Fátima Saldonid por sus 25 años en la televisión pública. En música, Papillón fue distinguido como orquesta de cumbia del año y Los Conquistadores de la Salsa en el género tropical.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
Reactiva Perú: Estado solo ha recuperado el 6% de los S/ 6.000 millones que desembolsó al sistema financiero

Reactiva Perú: Estado solo ha recuperado el 6% de los S/ 6.000 millones que desembolsó al sistema financiero

LEER MÁS
OPPO abre segunda tienda en Lima y acelera su apuesta por el mercado peruano

OPPO abre segunda tienda en Lima y acelera su apuesta por el mercado peruano

LEER MÁS
MEF propone usar los fondos retenidos del IGV de grandes empresas para cobrar deudas tributarias

MEF propone usar los fondos retenidos del IGV de grandes empresas para cobrar deudas tributarias

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
RSAUP 2025: conoce las 3 universidades que lideran en sostenibilidad ambiental

RSAUP 2025: conoce las 3 universidades que lideran en sostenibilidad ambiental

LEER MÁS
Vacaciones útiles: cómo potenciar el bienestar y el aprendizaje de los niños sin presión

Vacaciones útiles: cómo potenciar el bienestar y el aprendizaje de los niños sin presión

LEER MÁS
Movistar obtuvo Premio Nacional Ambiental por gestión integral de residuos electrónicos

Movistar obtuvo Premio Nacional Ambiental por gestión integral de residuos electrónicos

LEER MÁS
Caja Arequipa recibe por segundo año consecutivo el Premio Nacional “RENAVOL” 2025 en voluntariado corporativo

Caja Arequipa recibe por segundo año consecutivo el Premio Nacional “RENAVOL” 2025 en voluntariado corporativo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Este país de América Latina emite un bono verde histórico por US$600 millones para impulsar buses eléctricos y metro en expansión

'Beso dinamita' final: cuándo se estrena el capítulo 14 del k-drama y dónde verlo online

Receta de ají de pollería casero peruano en pasos simples y rápidos

Notas de Prensa

RSAUP 2025: conoce las 3 universidades que lideran en sostenibilidad ambiental

Vacaciones útiles: cómo potenciar el bienestar y el aprendizaje de los niños sin presión

Movistar obtuvo Premio Nacional Ambiental por gestión integral de residuos electrónicos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Voto digital en el Perú: así será la prueba piloto en las Elecciones 2026

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Renovación Popular y Perú Libre no firman el Pacto Ético Electoral, mientras Fuerza Popular es cuestionada por incumplirlo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025