¿Tu iPhone está desprotegido? Estos son los altos precios para cambiar pantalla o batería en Perú
Muchas personas cometen el error de usar su iPhone sin funda ni mica protectora, sin imaginar lo elevado que puede ser repararlo. ¿Cuánto cuestan estos arreglos?
Los teléfonos fabricados por Apple son los más populares del mundo, no solo por sus cámaras de alta calidad, sino también por su rendimiento y elegante diseño. En la actualidad, miles de fanáticos aguardan la llegada de los iPhone 17, celulares que prometen importantes novedades y que serán presentados oficialmente el próximo 9 de septiembre de 2025.
Si piensas comprar un iPhone o ya tienes uno, seguramente habrás notado que su precio es bastante elevado, especialmente en los modelos más potentes. Por ese motivo, muchos expertos recomiendan protegerlos con accesorios como fundas y micas de vidrio, que ayudan a evitar daños graves en caso de caídas o golpes accidentales.
¿Cuánto cuesta reparar un iPhone en Perú?
Debido a su diseño elegante, muchas personas cometen el error de utilizar su iPhone sin accesorios de protección para lucirlo. Sin embargo, esto puede salirles muy caro, ya que un simple descuido podría ocasionar que la pantalla termine completamente rota e inutilizable, obligando al usuario a llevar el equipo a un servicio técnico especializado.
Además de los daños en la pantalla, los iPhone también suelen presentar problemas en la batería, muchas veces ocasionados por los propios usuarios. El uso de cargadores piratas puede deteriorarla con rapidez, al igual que ciertos malos hábitos, como utilizar el celular mientras se carga, Esto acelera su degradación y reduce su capacidad de retener energía, haciendo que se descargue con mayor rapidez.
Para ahorrar dinero, muchas personas cometen el error de llevar su iPhone a técnicos no autorizados en lugar de acudir al servicio oficial. El problema es que estos lugares, además de no ofrecer garantía (o cobrar extra por ella), suelen usar repuestos genéricos que pueden afectar el rendimiento del dispositivo e incluso provocar fallas adicionales a futuro.
Afortunadamente, en Perú existen dos Apple Premium Reseller (iShop y Mac Center) donde puedes reparar tu iPhone, iPad u otros equipos de la marca que hayan sufrido daños. La gran ventaja de acudir a estos centros autorizados es que tienen repuestos originales y ofrecen garantía oficial, lo que brinda mayor seguridad y confianza en caso de futuras fallas.
¿Cuánto cuesta cambiar la pantalla de un iPhone?
Los precios de reparación varían según el modelo del iPhone y el tipo de daño. Por ejemplo, arreglar un iPhone 16 resulta mucho más costoso que reparar un iPhone 11. Del mismo modo, no es lo mismo cambiar una batería degradada que cambiar la pantalla, ya que esta última suele tener un precio mucho más alto. Aquí la lista oficial:
iShop
- iPhone 16 Pro Max: S/ 2359.00
- iPhone 16 Pro: S/ 2049.00
- iPhone 16 Plus: S/ 2049.00
- iPhone 16: S/ 1739.00
- iPhone 15 Pro Max: S/ 1,999.00
- iPhone 15 Pro: S/ 1,759.00
- iPhone 15 Plus: S/ 1,759.00
- iPhone 15: S/ 1,499.00
- iPhone 14 Pro Max: S/ 1,999.00
- iPhone 14 Plus: S/ 1,759.00
- iPhone 14 Pro: S/ 1,759.00
- iPhone 14: S/ 1,499.00
- iPhone 13 mini: S/ 1,299.00
- iPhone 13 Pro Max: S/ 1,759.00
- iPhone 13 Pro: S/ 1,499.00
- iPhone 13: S/ 1,499.00
- iPhone 12 Pro Max: S/ 1,759.00
- iPhone 12 Pro: S/ 1,499.00
- iPhone 12: S/ 1,499.00
- iPhone 12 mini: S/ 1,299.00
- iPhone 11 Pro Max: S/ 1,759.00
- iPhone 11 Pro: S/ 1,499.00
- iPhone 11: S/ 1,079.00
- iPhone XR: S/ 1,079.00
- iPhone 8 Plus: S/ 899.00
- iPhone 8: S/ 799.00
- iPhone 7 Plus: S/ 899.00
- iPhone 7: S/ 799.00
- iPhone SE (2da y 3ra gen): S/ 799.00
Mac Center
- iPhone 16 Pro Max: S/.2,160
- iPhone 16 Plus: S/.1,890
- iPhone 16 Pro: S/.1,890
- iPhone 16: S/.1,630
- iPhone 15 Pro Max: S/.1,960
- iPhone 14 Pro Max: S/.1,960
- iPhone 15 Pro: S/.1,720
- iPhone 15 Plus: S/.1,720
- iPhone 15: S/.1,429
- iPhone 14 Pro: S/.1,690
- iPhone 14 Plus: S/.1,690
- iPhone 13 Pro Max: S/.1,690
- iPhone 12 Pro Max: S/.1,690
- iPhone 11 Pro Max: S/.1,690
- iPhone XS Max: S/.1,529
- iPhone 14: S/.1,410
- iPhone 13: S/.1,410
- iPhone 12 Pro: S/.1,410
- iPhone 12: S/.1,410
- iPhone 11 Pro: S/.1,410
- iPhone XS: S/.1,410
- iPhone X: S/.1,410
- iPhone 12 mini: S/.1,230
- iPhone 13 mini: S/.1,230
- iPhone XR: S/.1,020
- iPhone 11: S/.1,020
- iPhone 8 Plus: S/.889
- iPhone 7 Plus: S/.889
- iPhone 6S Plus: S/.889
- iPhone 8: S/.789
- iPhone 7: S/.789
- iPhone 6S: S/.789
- iPhone SE 3rd generation: S/.730
- iPhone SE 2nd generation: S/.730
¿Cuánto cuesta cambiar la batería de un iPhone?
iShop
- iPhone 16 Pro Max: S/ 439.00
- iPhone 16 Pro: S/ 439.00
- iPhone 16 Plus: S/ 439.00
- iPhone 16: S/ 439.00
- iPhone 15 Pro Max: S/ 439.00
- iPhone 15 Pro: S/ 439.00
- iPhone 15 Plus: S/ 439.00
- iPhone 15: S/ 439.00
- iPhone 14 Pro Max: S/ 439.00
- iPhone 14 Plus: S/ 439.00
- iPhone 14 Pro: S/ 439.00
- iPhone 14: S/ 439.00
- iPhone 13 mini: S/ 359.00
- iPhone 13 Pro Max: S/ 359.00
- iPhone 13 Pro: S/ 359.00
- iPhone 13: S/ 359.00
- iPhone 12 Pro Max: S/ 359.00
- iPhone 12 Pro: S/ 359.00
- iPhone 12: S/ 359.00
- iPhone 12 mini: S/ 359.00
- iPhone 11 Pro Max: S/ 359.00
- iPhone 11 Pro: S/ 359.00
- iPhone 11: S/ 359.00
- iPhone XR: S/ 359.00
- iPhone 8 Plus: S/ 299.00
- iPhone 8: S/ 299.00
- iPhone 7 Plus: S/ 299.00
- iPhone 7: S/ 299.00
- iPhone SE (2da y 3ra gen): S/ 249.00
Mac Center
- iPhone X: S/.345
- iPhone Xs: S/.345
- iPhone Xs Max: S/.345
- iPhone XR: S/.345
- iPhone 11: S/.345
- iPhone 11 Pro: S/.345
- iPhone 11 Pro Max: S/.345
- iPhone 12: S/.345
- iPhone 12 mini: S/.345
- iPhone 12 Pro: S/.345
- iPhone 12 Pro Max: S/.345
- iPhone 13: S/.345
- iPhone 13 mini: S/.345
- iPhone 13 Pro: S/.345
- iPhone 13 Pro Max: S/.345
- iPhone 14: S/.383
- iPhone 14 Plus: S/.383
- iPhone 14 Pro: S/.383
- iPhone 14 Pro Max: S/.383
- iPhone 15: S/.383
- iPhone 15 Plus: S/.383
- iPhone 15 Pro: S/.383
- iPhone 15 Pro Max: S/.383
- iPhone 16: S/.383
- iPhone 16 Plus: S/.383
- iPhone 16 Pro: S/.383
- iPhone 16 Pro Max: S/.383