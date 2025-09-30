Chile busca aumentar la participación electoral con multas de hasta US$ 100 para los que no votan

El Congreso de Chile aprobó un proyecto de ley que multa hasta con 100 dólares a las personas que no voten en las próximas elecciones presidenciales de noviembre. Esto luego de restablecer el sufragio obligatorio ante la baja participación.

La Cámara de Diputados dio luz verde a la iniciativa avalada por el Senado el 10 de septiembre, por una amplía mayoría, luego de un pacto interpartidista.

En 2021, solo el 55% de los ciudadanos fue a votar

"Se consiguió un buen acuerdo. Los chilenos van a ser los que elijan a las autoridades y esas autoridades van a tener un respaldo aún mayor", dijo José Miguel Castro, presidente de la Cámara de Diputados.

En 2022, luego de una década de voto voluntario, Chile restableció la obligatoriedad del sufragio, con el objetivo de aumentar la participación que, en las elecciones presidenciales del 2021, solo fue del 55%.

La nueva ley entrará a regir en las elecciones generales del 16 de noviembre. El conservador José Antonio Kast y la candidata de izquierda, Jeannette Jara, encabezan la intención de voto, según los sondeos.

En la misma sesión, el Congreso aprobó endurecer los requisitos de votación para extranjeros radicados en Chile, pero la norma comenzará a regir en 2026. En las elecciones de noviembre, votarán tal y como lo han hecho hasta ahora.

Extranjeros deberán vivir 10 años en Chile para votar

En la actualidad, Chile permite votar en cualquier elección a los ciudadanos extranjeros, siempre y cuando tengan más de cinco años de residencia en el país.

En el mundo, solo Uruguay, Nueva Zelanda, Chile, Malawi y Ecuador permiten que los extranjeros voten en elecciones generales, según el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.

La normativa aprobada por la Cámara de Diputados eleva a 10 años de residencia ininterrumpida el requisito para votar.

La población inmigrante en Chile se duplicó en los últimos siete años y alcanzó al 8,8% en 2024, impulsada por el arribo de venezolanos, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De las 15,6 millones de personas habilitadas para votar en noviembre, 880.000 son extranjeras, de acuerdo al INE.