HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Las 5 mejores ciudades para vivir en América Latina en 2025, según The Economist: Lima figura en la lista

La revista The Economist determinó, a partir de cinco criterios, cuáles son las ciudades de América Latina que ofrecen una mejor calidad de vida a sus habitantes.

The Economist publicó su lista de mejores ciudades para vivir en América Latina en 2025.
The Economist publicó su lista de mejores ciudades para vivir en América Latina en 2025. | Composición LR

En el contexto actual de América Latina, marcado por desafíos como la crisis económica, la corrupción y el aumento de la inseguridad, el bienestar de la población se ha visto seriamente afectada. Frente a este panorama, la revista The Economist publicó su Índice de Habitabilidad 2025, una herramienta que analiza y compara las condiciones de vida en diversas ciudades del mundo para determinar cuáles ofrecen una mejor calidad de vida.

Es por ello, que, como parte de este análisis, The Economist Intelligence Unit (EIU) dio a conocer cuáles son las 5 mejores ciudades para vivir en América Latina. Esta clasificación se basa en cuatro pilares fundamentales: estabilidad, sistema de salud, cultura y medio ambiente.

PUEDES VER: Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

lr.pe

¿Cuál es la mejor ciudad de América Latina para vivir en 2025?

Buenos Aires fue elegida como la mejor ciudad para vivir en América Latina en 2025, de acuerdo con el Índice Global de Habitabilidad elaborado por The Economist Intelligence Unit (EIU). La capital argentina lidera el ranking regional gracias a su solidez en aspectos clave como el desarrollo de su infraestructura, la calidad del sistema educativo y de salud, así como su riqueza cultural y el entorno ambiental que ofrece a su población.

Si bien el informe de la EIU es uno de los más referenciados en temas de habitabilidad, no es el único que destaca a Buenos Aires. El Índice de Ciudades Globales 2025, elaborado por Oxford Economics, también posiciona a esta ciudad entre las mejores del continente. En este caso, el análisis abarca variables como desempeño económico, talento humano, sostenibilidad, calidad de vida y eficiencia en la gestión pública.

PUEDES VER: Las 5 mejores universidades públicas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: ¿Perú está en el top?

lr.pe

¿Qué ciudades complementan el ranking de mejores ciudades para vivir en América Latina?

  • Santiago, Chile: Con 77.3 puntos, la capital chilena se posiciona en el segundo lugar del ranking en América Latina. Este reconocimiento responde, en gran medida, a las inversiones realizadas en infraestructura moderna, lo que ha permitido mejorar tanto la movilidad urbana como el acceso a servicios esenciales. A ello se suma la solidez de su sistema educativo y de salud.
  • Montevideo, Uruguay: Ubicada en la tercera posición con 76.7 puntos, Montevideo destaca por su compromiso con el cuidado del medio ambiente. Entre los aspectos mejor valorados están la calidad del agua potable, una gestión de residuos eficiente y medidas efectivas para reducir la contaminación del aire.
  • San Juan, Puerto Rico: Con 64.7 puntos, San Juan ocupa el cuarto lugar. Esta ciudad combina el encanto de su herencia colonial con el dinamismo de una urbe moderna. Sus playas de arena dorada, junto con una animada vida nocturna y una oferta cultural diversa, hacen de la capital puertorriqueña un destino atractivo para vivir.
  • Lima, Perú: Lima cierra el top cinco de Latinoamérica con una puntuación de 59.3. La capital peruana se destaca por su identidad cultural única, donde conviven vestigios precolombinos, arquitectura virreinal y desarrollos urbanos contemporáneos. Esta fusión entre lo ancestral y lo moderno la convierte en un epicentro cultural dinámico.

PUEDES VER: Los 6 destinos turísticos más subestimados de América Latina, según ranking de Time Out 2025: Perú no aparece

lr.pe

¿Cómo se elabora el índice de The Economist Intelligence Unit (EIU)?

La unidad de análisis de The Economist Intelligence Unit (EIU) se encarga de identificar cuáles son los lugares del mundo que ofrecen las mejores, y también las peores, condiciones para vivir. Su objetivo es medir hasta qué punto una ciudad cumple con las expectativas básicas de calidad de vida que tienen sus habitantes, considerando los retos diarios que enfrentan en ese entorno.

Para ello, el estudio analiza 173 ciudades y les asigna una puntuación basada en más de 30 indicadores, tanto cualitativos como cuantitativos, distribuidos en 5 áreas: estabilidad, atención médica, cultura y medio ambiente, educación e infraestructura. 

Las evaluaciones se realizan mediante una escala que clasifica cada aspecto como "aceptable", "tolerable", "incómodo", "indeseable" o "intolerable". El informe final no solo establece un ranking global, sino que también permite identificar qué ciudades logran adaptarse y mantenerse atractivas con el paso del tiempo, y cuáles empiezan a evidenciar signos de deterioro en su calidad de vida.

Notas relacionadas
Los 6 barrios más cool de América Latina en 2025, según ranking de Time Out: Barranco en el top

Los 6 barrios más cool de América Latina en 2025, según ranking de Time Out: Barranco en el top

LEER MÁS
¿Qué pasaría en Cuba si muere Raúl Castro, el expresidente de 94 años y hermano de Fidel Castro?

¿Qué pasaría en Cuba si muere Raúl Castro, el expresidente de 94 años y hermano de Fidel Castro?

LEER MÁS
¿Murió Raúl Castro? Esta es la verdad detrás de los rumores virales sobre el estado de salud del expresidente de Cuba

¿Murió Raúl Castro? Esta es la verdad detrás de los rumores virales sobre el estado de salud del expresidente de Cuba

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Los 3 países de Sudamérica con mayor libertad económica, según Economic Freedom of the World 2025: ni Brasil ni Argentina

Los 3 países de Sudamérica con mayor libertad económica, según Economic Freedom of the World 2025: ni Brasil ni Argentina

LEER MÁS
Reportero cubría noticia de accidente en carretera de México y descubre que las víctimas eran sus familiares: "Son mis hijos"

Reportero cubría noticia de accidente en carretera de México y descubre que las víctimas eran sus familiares: "Son mis hijos"

LEER MÁS
Trump agradece a Netanyahu por "estar de acuerdo" con su plan y asegura que Israel se retirará de Gaza "por etapas"

Trump agradece a Netanyahu por "estar de acuerdo" con su plan y asegura que Israel se retirará de Gaza "por etapas"

LEER MÁS
China condena a pena de muerte a exministro de Agricultura por corrupción: recibió sobornos por más de US$30 millones

China condena a pena de muerte a exministro de Agricultura por corrupción: recibió sobornos por más de US$30 millones

LEER MÁS
Estos son los 5 peores presidentes de Sudamérica en 2025, según CB Consultora Opinión Pública: Perú lidera el top

Estos son los 5 peores presidentes de Sudamérica en 2025, según CB Consultora Opinión Pública: Perú lidera el top

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: sigue el partido por el Torneo Clausura de Liga 1 2025

Final explicado de 'Bon appétit, majestad': ¿qué pasa con el rey Yi Heon y la chef Ji Young en el capítulo 12?

Acusado de financiar a el 'Monstruo' perteneció al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

Mundo

China buscará una de sus mayores operaciones internacionales en Sudamérica: US$ 4.000 millones en juego

Los 6 destinos turísticos más subestimados de América Latina, según ranking de Time Out 2025: Perú no aparece

China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Acusado de financiar a el 'Monstruo' perteneció al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: jóvenes salen a protestar por cuarta vez contra Dina Boluarte y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota