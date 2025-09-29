En el contexto actual de América Latina, marcado por desafíos como la crisis económica, la corrupción y el aumento de la inseguridad, el bienestar de la población se ha visto seriamente afectada. Frente a este panorama, la revista The Economist publicó su Índice de Habitabilidad 2025, una herramienta que analiza y compara las condiciones de vida en diversas ciudades del mundo para determinar cuáles ofrecen una mejor calidad de vida.

Es por ello, que, como parte de este análisis, The Economist Intelligence Unit (EIU) dio a conocer cuáles son las 5 mejores ciudades para vivir en América Latina. Esta clasificación se basa en cuatro pilares fundamentales: estabilidad, sistema de salud, cultura y medio ambiente.

¿Cuál es la mejor ciudad de América Latina para vivir en 2025?

Buenos Aires fue elegida como la mejor ciudad para vivir en América Latina en 2025, de acuerdo con el Índice Global de Habitabilidad elaborado por The Economist Intelligence Unit (EIU). La capital argentina lidera el ranking regional gracias a su solidez en aspectos clave como el desarrollo de su infraestructura, la calidad del sistema educativo y de salud, así como su riqueza cultural y el entorno ambiental que ofrece a su población.

Si bien el informe de la EIU es uno de los más referenciados en temas de habitabilidad, no es el único que destaca a Buenos Aires. El Índice de Ciudades Globales 2025, elaborado por Oxford Economics, también posiciona a esta ciudad entre las mejores del continente. En este caso, el análisis abarca variables como desempeño económico, talento humano, sostenibilidad, calidad de vida y eficiencia en la gestión pública.

¿Qué ciudades complementan el ranking de mejores ciudades para vivir en América Latina?

Santiago, Chile: Con 77.3 puntos, la capital chilena se posiciona en el segundo lugar del ranking en América Latina. Este reconocimiento responde, en gran medida, a las inversiones realizadas en infraestructura moderna, lo que ha permitido mejorar tanto la movilidad urbana como el acceso a servicios esenciales. A ello se suma la solidez de su sistema educativo y de salud.

Montevideo, Uruguay: Ubicada en la tercera posición con 76.7 puntos, Montevideo destaca por su compromiso con el cuidado del medio ambiente. Entre los aspectos mejor valorados están la calidad del agua potable, una gestión de residuos eficiente y medidas efectivas para reducir la contaminación del aire.

San Juan, Puerto Rico: Con 64.7 puntos, San Juan ocupa el cuarto lugar. Esta ciudad combina el encanto de su herencia colonial con el dinamismo de una urbe moderna. Sus playas de arena dorada, junto con una animada vida nocturna y una oferta cultural diversa, hacen de la capital puertorriqueña un destino atractivo para vivir.

Lima, Perú: Lima cierra el top cinco de Latinoamérica con una puntuación de 59.3. La capital peruana se destaca por su identidad cultural única, donde conviven vestigios precolombinos, arquitectura virreinal y desarrollos urbanos contemporáneos. Esta fusión entre lo ancestral y lo moderno la convierte en un epicentro cultural dinámico.

¿Cómo se elabora el índice de The Economist Intelligence Unit (EIU)?

La unidad de análisis de The Economist Intelligence Unit (EIU) se encarga de identificar cuáles son los lugares del mundo que ofrecen las mejores, y también las peores, condiciones para vivir. Su objetivo es medir hasta qué punto una ciudad cumple con las expectativas básicas de calidad de vida que tienen sus habitantes, considerando los retos diarios que enfrentan en ese entorno.

Para ello, el estudio analiza 173 ciudades y les asigna una puntuación basada en más de 30 indicadores, tanto cualitativos como cuantitativos, distribuidos en 5 áreas: estabilidad, atención médica, cultura y medio ambiente, educación e infraestructura.

Las evaluaciones se realizan mediante una escala que clasifica cada aspecto como "aceptable", "tolerable", "incómodo", "indeseable" o "intolerable". El informe final no solo establece un ranking global, sino que también permite identificar qué ciudades logran adaptarse y mantenerse atractivas con el paso del tiempo, y cuáles empiezan a evidenciar signos de deterioro en su calidad de vida.