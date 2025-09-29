HOYSuscripcion LR Focus

ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
Mundo

Nicolás Maduro prepara estado de excepción en Venezuela ante eventual ataque de Estados Unidos

La vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que el régimen venezolano alista un estado de excepción que permite a Nicolás Maduro coordinar defensa y seguridad en el país.

Nicolás Maduro toma medidas ante el despliegue de Estados Unidos.
Nicolás Maduro toma medidas ante el despliegue de Estados Unidos.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, prepara este lunes 29 de septiembre un estado de excepción en el país, frente a una eventual “agresión” de Estados Unidos, que movilizó buques de guerra y tropas al Caribe, informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

“El presidente suscribió el decreto de conmoción externa”, señaló Rodríguez en un acto en Caracas con el cuerpo diplomático, al precisar que la medida faculta a Maduro a actuar en defensa y seguridad si Washington “se atreve a agredir a nuestra patria”.

Noticia en desarrollo

