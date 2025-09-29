Nicolás Maduro prepara estado de excepción en Venezuela ante eventual ataque de Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, prepara este lunes 29 de septiembre un estado de excepción en el país, frente a una eventual “agresión” de Estados Unidos, que movilizó buques de guerra y tropas al Caribe, informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

“El presidente suscribió el decreto de conmoción externa”, señaló Rodríguez en un acto en Caracas con el cuerpo diplomático, al precisar que la medida faculta a Maduro a actuar en defensa y seguridad si Washington “se atreve a agredir a nuestra patria”.

Noticia en desarrollo