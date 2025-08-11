HOYSuscripcion LR Focus

Trump desalojará a personas sin hogar de Washington
USA

Pete Hegseth, jefe del Pentágono, republica video que rechaza voto de mujeres y su participación en combates militares

Un pastor progresista de EE.UU. declaró a AP News que la difusión del vídeo por Pete Hegseth era "muy perturbador".

Pete Hegseth difunde video en contra del voto y participación militar de la mujer en Estados Unidos.
Pete Hegseth difunde video en contra del voto y participación militar de la mujer en Estados Unidos. | Composición LR

En una reciente polémica, Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, difundió un vídeo donde varios pastores comentaron que las mujeres no deberían poder votar, según Vanity Fair.

Hegseth compartió el vídeo por X luego que fue visto en un segmento del medio CNN. Las figuras que aparecen en el montaje son Doug Wilson y Toby Sumpter, quienes son pastores nacionalistas cristianos.

lr.pe

¿Pete Hegseth a favor de prohibir el voto a mujeres en EE.UU.?

El video compartido de Pete Hegseth contiene comentarios polémicos en contra de la mujer americana. En él, Doug Wilson comentó abiertamente que no cree que las mujeres deban tener puestos de liderazgo o participar en combates en el Ejército de EE.UU, señaló The Guardian.

Durante la entrevista con CNN, Wilson, veterano de guerra, se consideró una persona "patriarcal", según Vanity Fair. El hombre cristiano aseguró que el voto debería originarse en los hogares, donde debería ser encabezado por los hombres. Incluso, Doug dejo en claro que las mujeres no deben ocupar puestos de poder dentro de la iglesia, que las haga tener autoridad sobres la figura masculina, añadió el medio.

lr.pe

La alianza de Trump con el cristianismo en EE.UU.

La administración de Donald Trump se encuentra promoviendo el nacionalismo cristiano en Estados Unidos, expusó The Guardian. Todo inició con la alianza del mandatario con la derecha cristiana tras su segundo mandato en la Casa Blanca, dijo el medio.

Su alianza se elevó al siguiente nivel luego que el Gobierno de EE.UU. diseñó una ofician de fe en febrero de este año, según The Guardian. Con la ayuda de expertos externos, Trump determinó su combate contra el sesgo antisemita, anticristiano y otras formas de sesgo antirreligioso, dijo el medio americano.

