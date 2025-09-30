HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre
Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     
Economía

Oro supera los US$3.800 por onza ante cierre de gobierno en EE. UU. y nuevos aranceles de Trump

La tensión política, las medidas proteccionistas y la incertidumbre global impulsan la demanda del metal como refugio seguro.

Se pronostica que el precio del oro alcance los US$4.000 este 2025. Foto: generado con IA/Leonardo.ai
Se pronostica que el precio del oro alcance los US$4.000 este 2025. Foto: generado con IA/Leonardo.ai

El oro alcanzó los US$3.805 por onza, estableciendo un récord histórico en medio de un contexto de alta incertidumbre global. La amenaza de un cierre parcial del gobierno estadounidense, sumada a nuevos aranceles de hasta 100% sobre productos importados anunciados por la administración Trump, ha reforzado la percepción del metal amarillo como refugio seguro frente a la volatilidad de los mercados.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En Estados Unidos, los índices bursátiles registraron avances moderados: el S&P 500 subió 0,3% y el Nasdaq 100 ganó 0,4%, mientras que los rendimientos del bono a 10 años retrocedieron a 4,14%. En contraste, el oro se disparó por encima de los US$3.800, reflejando la preocupación de los inversores ante la posibilidad de un cierre gubernamental y la ralentización de la economía.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

La Casa Blanca anunció un paquete de aranceles que incluye un 25% sobre gabinetes de cocina y muebles tapizados, así como un incremento en tarifas sobre productos de madera y películas importadas, buscando proteger la industria nacional. Estas medidas, consideradas proteccionistas, generan temores sobre presiones inflacionarias y riesgos en el comercio global, factores que aumentan la demanda de oro.

Declaraciones de miembros de la Reserva Federal, como John Williams y Hammack, resaltan que la inflación sigue elevada y que los aranceles contribuyen a su persistencia, fortaleciendo al oro frente a los activos de renta fija y las divisas tradicionales. En paralelo, los datos de Asia y Europa muestran señales mixtas: indicadores de crecimiento moderado y riesgos inflacionarios continúan impulsando la búsqueda de refugio en el metal precioso.

Felipe Mendoza, Analista de mercados ATFX LATAM, advierte que mientras persista la incertidumbre política y económica en Estados Unidos y en los mercados internacionales, el oro continuará siendo la principal alternativa de protección frente a la volatilidad, consolidando su rol estratégico para los inversores globales.

¿Por qué el oro es atractivo para los bancos centrales?

El economista e investigador de la UNMSM, Jorge Manco Zaconetti, ya había planteado para este diario un escenario alcista para lo que resta de 2025.

“El precio del oro tiene una tendencia a subir“, afirmó. “Las consultoras internacionales ya están proyectando precios de US$3.500, US$3.700 e incluso US$4.000 hasta diciembre de este año, por varias razones”, indicó para La República.

Entre ellas destaca la confrontación por la hegemonía mundial entre China y los Estados Unidos, la pérdida de confianza en el valor del dólar por la inflación interna en EE.UU. y lo que Manco describió como la política errática de Trump respecto al director de la Reserva Federal.

Notas relacionadas
PERUMIN 37: Exportación ilegal de cobre y oro ocasiona una pérdida de más de S/9.000 millones por evasión fiscal

PERUMIN 37: Exportación ilegal de cobre y oro ocasiona una pérdida de más de S/9.000 millones por evasión fiscal

LEER MÁS
Buenaventura confirma que proyecto San Gabriel entrará en operaciones en el último trimestre del 2025

Buenaventura confirma que proyecto San Gabriel entrará en operaciones en el último trimestre del 2025

LEER MÁS
Geólogos revelan cómo los terremotos causan la formación de pepitas de oro con ayuda del cuarzo, según estudio

Geólogos revelan cómo los terremotos causan la formación de pepitas de oro con ayuda del cuarzo, según estudio

LEER MÁS
Empresa peruana importa juguetes de Mickey Mouse y recibe denuncia de Disney: tendrá que pagar más de S/150.000 a Indecopi

Empresa peruana importa juguetes de Mickey Mouse y recibe denuncia de Disney: tendrá que pagar más de S/150.000 a Indecopi

LEER MÁS
No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

LEER MÁS
Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Indecopi subastará casas, departamentos y terrenos desde S/7.174: más inmuebles a precios bajos

Indecopi subastará casas, departamentos y terrenos desde S/7.174: más inmuebles a precios bajos

LEER MÁS
Retiro de AFP y CTS para trabajadores en 2025 ya es oficial: pasos para cobrar el doble pago en noviembre

Retiro de AFP y CTS para trabajadores en 2025 ya es oficial: pasos para cobrar el doble pago en noviembre

LEER MÁS
ONP: MEF aprueba transferencia para financiar el pago de pensiones y aguinaldo por Navidad

ONP: MEF aprueba transferencia para financiar el pago de pensiones y aguinaldo por Navidad

LEER MÁS
Octavo retiro AFP 2025: fechas, plazos y todo lo que debes saber para acceder al desembolso

Octavo retiro AFP 2025: fechas, plazos y todo lo que debes saber para acceder al desembolso

LEER MÁS
¿Chorrillos será el nuevo Barranco? Distrito de Lima Sur gana terreno en el mercado inmobiliario

¿Chorrillos será el nuevo Barranco? Distrito de Lima Sur gana terreno en el mercado inmobiliario

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, martes 30 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, martes 30 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Necesitas tu certificado de estudios? Así puedes tramitarlo vía Minedu con estos sencillos pasos

Adiós al Año Escolar 2025: en esta fecha terminarán las clases en todos los colegios del Perú

Peruanos pueden postular a becas en Corea del Sur, Universidad de Yeungnam ofrece 9 tipos de maestrías presenciales

Economía

Petroperú inicia concursos internacionales para transformación y auditoría de la Refinería Talara

¿Chorrillos será el nuevo Barranco? Distrito de Lima Sur gana terreno en el mercado inmobiliario

78% de peruanos cree que las economías criminales influirán en elecciones 2026

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Nueva Ley de Delitos Informáticos: 5 a 9 años de prisión por proveer chips activados ilegalmente

Tomás Gálvez evalúa eliminar Equipos Especiales en la Fiscalía: "Ha generado politización"

Dina Boluarte deslegitima marcha de Generación Z y los califica como “resentidos” e “influenciados”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota