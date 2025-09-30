Oro supera los US$3.800 por onza ante cierre de gobierno en EE. UU. y nuevos aranceles de Trump

Se pronostica que el precio del oro alcance los US$4.000 este 2025. Foto: generado con IA/Leonardo.ai

El oro alcanzó los US$3.805 por onza, estableciendo un récord histórico en medio de un contexto de alta incertidumbre global. La amenaza de un cierre parcial del gobierno estadounidense, sumada a nuevos aranceles de hasta 100% sobre productos importados anunciados por la administración Trump, ha reforzado la percepción del metal amarillo como refugio seguro frente a la volatilidad de los mercados.

En Estados Unidos, los índices bursátiles registraron avances moderados: el S&P 500 subió 0,3% y el Nasdaq 100 ganó 0,4%, mientras que los rendimientos del bono a 10 años retrocedieron a 4,14%. En contraste, el oro se disparó por encima de los US$3.800, reflejando la preocupación de los inversores ante la posibilidad de un cierre gubernamental y la ralentización de la economía.

La Casa Blanca anunció un paquete de aranceles que incluye un 25% sobre gabinetes de cocina y muebles tapizados, así como un incremento en tarifas sobre productos de madera y películas importadas, buscando proteger la industria nacional. Estas medidas, consideradas proteccionistas, generan temores sobre presiones inflacionarias y riesgos en el comercio global, factores que aumentan la demanda de oro.

Declaraciones de miembros de la Reserva Federal, como John Williams y Hammack, resaltan que la inflación sigue elevada y que los aranceles contribuyen a su persistencia, fortaleciendo al oro frente a los activos de renta fija y las divisas tradicionales. En paralelo, los datos de Asia y Europa muestran señales mixtas: indicadores de crecimiento moderado y riesgos inflacionarios continúan impulsando la búsqueda de refugio en el metal precioso.

Felipe Mendoza, Analista de mercados ATFX LATAM, advierte que mientras persista la incertidumbre política y económica en Estados Unidos y en los mercados internacionales, el oro continuará siendo la principal alternativa de protección frente a la volatilidad, consolidando su rol estratégico para los inversores globales.

¿Por qué el oro es atractivo para los bancos centrales?

El economista e investigador de la UNMSM, Jorge Manco Zaconetti, ya había planteado para este diario un escenario alcista para lo que resta de 2025.

“El precio del oro tiene una tendencia a subir“, afirmó. “Las consultoras internacionales ya están proyectando precios de US$3.500, US$3.700 e incluso US$4.000 hasta diciembre de este año, por varias razones”, indicó para La República.

Entre ellas destaca la confrontación por la hegemonía mundial entre China y los Estados Unidos, la pérdida de confianza en el valor del dólar por la inflación interna en EE.UU. y lo que Manco describió como la política errática de Trump respecto al director de la Reserva Federal.