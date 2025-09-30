El régimen de Nicolás Maduro es objeto de una investigación del NYT, que revela discusiones de asesores de Trump sobre su posible salida del poder. Foto: composición LR/AFP

El régimen de Nicolás Maduro vuelve a estar en el centro del debate internacional tras la publicación de un reportaje de The New York Times. El medio estadounidense aseguró que asesores cercanos a Donald Trump, entre ellos Marco Rubio, John Ratcliffe y Stephen Miller, discutieron escenarios para forzar la salida del mandatario venezolano. Según la investigación, en esas reuniones se exploraron tanto opciones militares como estrategias de presión política que involucraban a líderes opositores.

Las revelaciones llegan en un momento delicado para Venezuela, que vive bajo sanciones económicas y acusaciones de narcoterrorismo. Figuras de la oposición como María Corina Machado y Edmundo González habrían sido parte de las conversaciones sobre un eventual “día después”, mientras el régimen de Caracas denuncia intentos de intervención extranjera. La Cancillería venezolana, encabezada por Yván Gil, acusó a Washington de “injerencia sistemática” y Delcy Rodríguez advirtió en la Asamblea General de la ONU que se trata de un plan “desestabilizador”.

Ejército de EE. UU. despliega tropas y ejecuta ataques letales en el Caribe

De acuerdo con el NYT, el Pentágono presentó a Trump escenarios que incluían un despliegue de tropas en el Caribe y operaciones de la CIA para neutralizar redes vinculadas al narcotráfico. El reporte señala que se planificaron ataques letales contra cárteles que operan entre Venezuela, Colombia y Perú, bajo el argumento de frenar la salida de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

Las operaciones, según la prensa estadounidense, se justificaban en el marco de la política antidrogas y el combate al narcoterrorismo. Washington sostenía que altos mandos venezolanos estaban vinculados a estas redes ilícitas. El caso se sumaba a acusaciones de la DEA contra figuras del chavismo, lo que reforzaba la idea de que Maduro representaba una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

La oposición planifica el "día después" de la caída de Maduro

Mientras tanto, sectores de la oposición venezolana discutieron con funcionarios estadounidenses la hoja de ruta tras una eventual salida de Maduro. María Corina Machado, respaldada por parte de la diáspora, planteó la necesidad de un gobierno de transición que garantizara elecciones supervisadas por organismos como el Centro Carter y Naciones Unidas.

Edmundo González, candidato de la oposición en las pasadas elecciones, se mostró dispuesto a liderar un proceso de transición que incluyera acuerdos con empresarios, apoyo internacional y mecanismos para atender la crisis migratoria que afecta a más de siete millones de venezolanos en países como Colombia y Perú . Según el NYT, estas conversaciones buscaban alinear apoyos diplomáticos en la ONU y asegurar compromisos de ayuda financiera.