Rusia lanza campaña militar para reclutar 135.000 hombres y promete que no serán enviados a Ucrania

Desde febrero de 2022, Rusia y Ucrania se enfrentan en un conflicto bélico. | Foto: AFP

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto que aprueba una nueva campaña militar que buscará reclutar a 135.000 hombres que tengan entre 18 y 30 años para que sean reservistas en el ejército.

Actualmente, el servicio militar en Rusia, que dura un año, es obligatorio. Esta campaña de reclutamiento suele realizarse dos veces al año, una en primavera y otra en otoño.

No serán enviados a Ucrania, aseguran las autoridades

El gobierno asegura que estos nuevos reclutas conscriptos no serán enviados a Ucrania, donde Rusia inició un conflicto bélico en febrero de 2022, sino que cumplirán tareas auxiliares dentro del territorio ruso.

Según cifras oficiales, durante la campaña de primavera 2025, el ejército ruso logró reclutar a 160.000 hombres, mientras que en la campaña de otoño del año pasado, se registraron solo 133.000.

Estos conscriptos se diferencian de los más de 300.000 reservistas movilizados para combatir en Ucrania y que ya cumplieron previamente con su servicio militar.

Ucrania afirma haber capturado a estos reclutas en 2024

Sin embargo, en el contexto de la guerra contra Ucrania, se han reportado varios casos de conscriptos que terminaron en el campo de batalla.

En agosto de 2024, el gobierno de Volodímir Zelenski afirmó haber capturado a conscriptos durante una ofensiva sorpresa en la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania.

En 2023, Vladimir Putin aprobó una ley que elevó la edad máxima de conscripción de 27 a 30 años y que está vigente desde el 1 de enero de 2024.