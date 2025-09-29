HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Vladimir Putin anuncia que Rusia se retira de un tratado europeo contra la tortura

El gobierno asegura que la decisión no afectará a los ciudadanos, ya que Rusia seguirá comprometida con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Decisión se produce después de que organismos internacionales denunciaran presuntas violaciones de los derechos humanos en Rusia.
Decisión se produce después de que organismos internacionales denunciaran presuntas violaciones de los derechos humanos en Rusia. | Foto: AFP

El presidente Vladimir Putin firmó una ley que retira a Rusia de un tratado europeo contra la tortura, en un contexto de creciente desvinculación de organismos occidentales de los que fue expulsado o abandonó tras la guerra en Ucrania.

En marzo de 2022, Rusia fue expulsada del Consejo de Europa, un organismo internacional que supervisa los derechos humanos, pero había permanecido como parte de su Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura.

Decisión no perjudicará a los ciudadanos, advierte el gobierno

Este acuerdo tiene como objetivo fortalecer los derechos de las personas privadas de libertad y otorga facultades para que los observadores visiten prisiones y centros de detención. La ley firmada por Putin denuncia el convenio.

Las notas explicativas de la ley, aprobada por el parlamento ruso, acusan al Consejo de Europa de discriminación por negarse a escoger un representante ruso en los órganos estatutarios.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia aseguró que retirarse del convenio no perjudicaría a los ciudadanos rusos, ya que siguen comprometida con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

No obstante, dos miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijeron que la decisión de retirarse del tratado levanta señales de alerta sobre lo que está ocurriendo tras las rejas en las cárceles rusas.

Organismos internacionales denuncian presuntas violaciones de derechos humanos

La decisión de Vladimir Putin se produce después de que organismos de vigilancia internacionales denunciaran reiteradas veces las presuntas violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades rusas durante su ofensiva en Ucrania.

La semana pasada, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) afirmó que Rusia era responsable de violaciones generalizadas y sistemáticas del derecho internacional en el tratamiento de los prisioneros de guerra ucranianos, incluidas ejecuciones arbitrarias.

Un informe de la oficina de derechos de la ONU también concluyó que Rusia ha sometido a los detenidos civiles ucranianos a patrones consistentes de serias violaciones del derecho internacional.

