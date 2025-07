El Pentágono no informó a la Casa Blanca de la suspensión de envío de armas a Ucrania y Trump estaría sorprendido, según fuentes

El secretario del Departamento de Defensa, Pete Hegseth, autorizó la suspensión temporal de armas a Ucrania el 2 de julio sin informar a la Casa Blanca, informan fuentes de CNN. La decisión de Hegseth provocó serios cuestionamientos de quiénes estarían supervisando las decisiones dentro del Pentágono porque no es la primera vez que permite tal acción.

Según revelaron las fuentes, la medida dejó consternados al secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a miembros del Congreso, incluso a Donald Trump, quienes se enteraron a través de los medios de comunicación.

Trump ordenó enviar armas a Ucrania

Durante la reunión de gabinete, el presidente de Estados Unidos eludió cualquier consulta sobre si tenía conocimiento sobre la suspensión. “No lo sé”, atinó a responder Trump. Sin embargo, confirmó inmediatamente que ordenará la reactivación del apoyo armamentístico a Kyiv.

Esta es la segunda vez en el año que el Pentágono ordena suspender la ayuda a Ucrania, a pesar de que Trump confirmara reiteradas veces su compromiso con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

“Les diré esto: los ucranianos, les parezca injusto o no que hayamos dado todo ese dinero, fueron muy valientes, porque alguien tenía que operar esas cosas”, dijo. “Y mucha gente que conozco no lo haría, no tendrían el coraje de hacerlo”, afirmó Trump a la prensa.

¿Qué armas está dando EEUU a Ucrania?

El paquete de armas cuya pausa fue inicialmente aprobada por Hegseth incluía municiones esenciales para la defensa de Ucrania contra los ataques aéreos rusos. Entre las armas se incluyeron misiles interceptores Patriot, drones, proyectiles de artillería de 155 mm, misiles Hellfire y sistemas de defensa aérea Stinger y AIM, todos de gran relevancia para el esfuerzo de Ucrania en la guerra.

Los sistemas Patriot han sido descritos por Zelenski como "verdaderos defensores de la vida", ya que permiten interceptar misiles rusos antes de que puedan causar daños a gran escala.