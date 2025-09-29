HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Tyler Robinson, sospechoso de asesinar a Charlie Kirk, comparece ante la justicia en EE.UU.

El sospechoso de asesinar a Charlie Kirk fue acusado de homicidio agravado, entre otros cargos, y podría enfrentar la pena de muerte si es declarado culpable.

Tyler Robinson se encuentra recluido en una cárcel del condado de Utah.
Tyler Robinson se encuentra recluido en una cárcel del condado de Utah. | Foto: AFP

Tyler Robinson, sospechoso de matar al activista conservador Charlie Kirk, compareció en una audiencia judicial en Utah, en la que su defensa pidió más tiempo para revisar la "voluminosa" evidencia.

Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, fue asesinado de un disparo el último 10 de septiembre de 2025, mientras debatía con estudiantes en una universidad de Utah, en Estados Unidos.

Podría ser condenado a muerte

El sospechoso, de 22 años, se entregó 33 horas después del ataque gracias a presión familiar. Ha sido acusado de homicidio agravado, entre otros cargos, por los que puede ser condenado a muerte si es hallado culpable.

Robinson, quien se encuentra en una cárcel del condado de Utah, participó virtualmente en la audiencia, aunque sin video. La Fiscalía afirmó que la evidencia del caso "es voluminosa, por decir lo mínimo".

Kathryn Nester, designada por el Estado para defender a Tyler Robinson, argumentó que necesita más tiempo para decidir si optan por una audiencia preliminar.

Hay suficiente evidencia en contra de Robinson

El juez Tony Graf fijó una cita judicial para el 30 de octubre de 2025, en la cual se prevé que Robinson atienda en persona.

Este tipo de audiencia sirve para determinar si hay suficiente evidencia contra el acusado para continuar con un juicio.

Las autoridades han informado que recuperaron el arma que se cree fue usada en el crimen, rastros de ADN de Robinson y un intercambio de mensajes del sospechoso con un compañero de apartamento en los que habría confesado el crimen.

"¿Por qué lo hice?. "Estaba harto de su odio (refiriéndose a Charlie Kirk). Hay odio que no se puede tolerar", dice Robinson en sus mensajes.

Charlie Kirk es un 'martir', según Donald Trump

Charlie Kirk utilizaba habitualmente TikTok, Instagram y YouTube para difundir sus puntos de vista conservadores, incluidas duras críticas al movimiento por los derechos transgénero.

El activista de 31 años había cofundado el movimiento Turning Point USA, considerado responsable de movilizar el electorado joven a favor de Donald Trump.

El mandatario republicano calificó a Charlie Kirk de "mártir" y anunció una arremetida contra la izquierda a quien culpa de su muerte.

