Tyler Robinson, de 22 años, fue formalmente imputado este martes por homicidio agravado y otros cargos en relación con la muerte del activista conservador Charlie Kirk, informó el fiscal del condado de Utah, Jeff Gray. Según la acusación, Robinson disparó con un rifle provisto de mira telescópica desde un tejado, el cual alcanzó a Kirk en el cuello durante un acto público el 10 de septiembre. El acusado, quien fue localizado y arrestado tras 33 horas de búsqueda, es imputado tras hallarse su ADN en el gatillo del arma recuperada, además de que se presentaron otras pruebas físicas como parte del expediente.

En la rueda de prensa, Gray anunció su intención de solicitar la pena de muerte, pues calificó el hecho como una “ofensa capital” por la intención deliberada y el alto riesgo que el acto representó para terceros. El fiscal añadió que el compañero de cuarto del imputado colaboró con la investigación y aportó una nota supuestamente dejada por Robinson bajo su teclado, en la que constaba la frase: “Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk, y la voy a tomar”. Robinson enfrentará en total siete cargos mientras continúa el proceso judicial.

Robinson confesó en mensajes haber matado a Charlie Kirk: “Estaba harto de su odio”

El fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, reveló que Tyler Robinson habría confesado el asesinato de Charlie Kirk en un intercambio de mensajes con su compañero de apartamento. “¿Por qué lo hice? Estaba harto de su odio. Hay odio que no puede negociarse”, citó el fiscal. Robinson permanece bajo custodia sin derecho a fianza desde que se entregó con la mediación de su familia el pasado jueves, y este martes debe presentarse virtualmente ante la justicia.

Kirk, de 31 años, era un influyente activista conservador, casado y padre de dos hijos, que utilizaba redes como TikTok e Instagram para difundir sus mensajes políticos, incluyendo críticas al movimiento transgénero. Su asesinato ha generado un fuerte impacto político en Estados Unidos. La Casa Blanca anunció que perseguirá un supuesto “movimiento terrorista doméstico” de izquierda, lo que ha despertado críticas de sectores que temen un uso político de la tragedia.

PUEDES VER: Bolsonaro deja prisión domiciliaria y es trasladado a urgencia por baja presión arterial y una crisis de hipo

Hombre confesó falsamente haber matado a Charlie Kirk y ahora enfrenta cargos por obstrucción

La policía de Utah informó que George Zinn, un político local de 71 años, confesó falsamente haber disparado contra Charlie Kirk con el objetivo de desviar la atención y ayudar al verdadero asesino a escapar. “Le disparé; ahora dispárame”, le dijo al agente Michael Dutson momentos después del ataque, en medio del caos con miles de estudiantes huyendo. Posteriormente, Zinn admitió que no era el tirador y que había mentido deliberadamente, lo que retrasó la investigación y derivó en su arresto por obstrucción a la justicia.

El caso se agravó cuando, durante su detención, Zinn alertó a los agentes de que su teléfono contenía material sensible. Tras una revisión, fue acusado de cuatro cargos de abuso infantil, delitos graves que llevaron a un juez a ordenar su prisión preventiva al considerarlo un “peligro sustancial” para la comunidad. Videos en redes sociales mostraron a Zinn siendo escoltado con los pantalones bajos, mientras estudiantes lo señalaban erróneamente como el asesino. La policía confirmó que no hay pruebas de que haya conspirado con Tyler Robinson, el verdadero acusado del homicidio de Kirk.