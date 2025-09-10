HOYSuscripcion LR Focus

El escándalo de corrupción en la era Milei
¿Quién fue Charlie Kirk, aliado de Trump y activista conservador que fue asesinado de un tiro en una universidad de Utah?

Charlie Kirk, referente del conservadurismo juvenil en Estados Unidos y figura clave para Trump, fue asesinado mientras lideraba un mitin en Utah Valley University.

El influencer y activista conservador Charlie Kirk fue baleado en un acto público en la Utah Valley University, Estados Unidos. Foto: AFP
El influencer y activista conservador Charlie Kirk fue baleado en un acto público en la Utah Valley University, Estados Unidos. Foto: AFP

El influencer y activista conservador Charlie Kirk, figura cercana al presidente Donald Trump, murió tras ser baleado este miércoles durante un acto público en la Utah Valley University, en el oeste de Estados Unidos. El ataque ocurrió mientras Kirk intervenía frente a miles de personas bajo una carpa, cuando se escuchó un disparo que lo hizo desplomarse en su asiento. La policía local confirmó que se trató de un único tiro y que el sospechoso ya fue detenido.

Videos difundidos en línea muestran los segundos posteriores al disparo, con gritos y confusión en el público. Fue el mismo Donald Trump quien confirmó su deceso vía redes sociales.

¿Quién fue Charlie Kirk?

Charlie Kirk, a sus 31 años, era una de las figuras más influyentes del conservadurismo en Estados Unidos y en un aliado clave del presidente Donald Trump. Reconocido por su estilo de confrontación, Kirk fue fundador de Turning Point USA (TPUSA), una organización estudiantil que busca promover valores conservadores en universidades tradicionalmente dominadas por corrientes progresistas. Su papel como estratega electoral lo llevó a ser un referente para millones de jóvenes republicanos.

Nacido en Prospect Heights, un suburbio de Chicago, Kirk creció en una familia acomodada, y en su juventud intentó ingresar en la academia militar de West Point, sin éxito. Estudió brevemente en un colegio comunitario antes de abandonar la vida académica para dedicarse de lleno al activismo político. Desde muy joven recorrió el país participando en eventos vinculados al Tea Party y, con el tiempo, su organización TPUSA se expandió hasta alcanzar presencia en más de 850 universidades.

Su alianza con Donald Trump marcó un antes y un después en su carrera. Desde la primera campaña presidencial del magnate, Kirk se convirtió en uno de los principales movilizadores del voto joven, especialmente en estados clave como Arizona. El propio Trump le ha atribuido parte del mérito por haber logrado captar un inédito 37% de apoyo entre los votantes jóvenes en las elecciones de 2024.

Además de su activismo político, Kirk se hizo famoso en los medios. Era conductor del pódcast The Charlie Kirk Show, donde abordaba temas como la identidad de género, el cambio climático, la libertad de expresión y los valores tradicionales. También escribió varios libros, entre ellos el best seller The MAGA Doctrine, y aparecía con frecuencia en cadenas de televisión como Fox News.

Donald Trump lamenta la muerte del activista Charlie Kirk

El presidente Donald Trump anunció la muerte del activista conservador Charlie Kirk, quien había recibido un disparo durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. “El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk, está muerto”, escribió Trump en Truth Social, donde también envió sus condolencias a la esposa del joven líder, Erika, y a su familia.

La noticia generó reacciones inmediatas en el Congreso. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, calificó la muerte de Kirk como “un gran dolor” y “una pérdida devastadora para el movimiento conservador”. El senador republicano John Curtis, representante de Utah, condenó la violencia política y aseguró que el ataque dejó “una cicatriz” en su comunidad. Curtis instó a la ciudadanía a bajar la tensión en los debates políticos, advirtiendo que el clima de confrontación “está aumentando” en todo el país.

