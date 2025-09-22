HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Estados Unidos: Donald Trump elogia a conservador Charlie Kirk durante gran evento conmemorativo

Durante un evento en Arizona, Donald Trump rindió homenaje al activista conservador Charlie Kirk, asesinado recientemente en Utah, y lo describió como "un gigante de su generación".

Donald Trump hablando durante el evento en Arizona.
Donald Trump hablando durante el evento en Arizona. | Foto: AFP

Durante un evento conmemorativo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rindió homenaje al activista conservador Charlie Kirk, asesinado hace algunas semanas en Utah, y lo calificó como "un gigante de su generación".

El mandatario aseguró que Kirk era un esposo devoto, padre, hijo, cristiano y patriota. Asimismo, agregó que fue asesinado violentamente porque habló por la libertad y la justicia. Por Dios y la patria. Por la razón y el sentido común.

PUEDES VER: Trump lanza advertencia a Putin: EE.UU. apoyará a Polonia y a los países bálticos si Rusia intensifica su ofensiva militar

lr.pe

Parecía un funeral de estado

"Hace menos de dos semanas, nuestro país fue despojado de una de las figuras más brillantes de nuestra época", declaró Donald Trump ante la multitud que había acudido al homenaje de Charlie Kirk.

Este tributo, realizado en un estadio de Arizona, atrajo un extraordinario nivel de atención mediática y algunos medios lo compararon con un funeral de Estado, ya que se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad.

Antes del discurso brindado por Donald Trump, los miles de asistentes escucharon a otros funcionarios, como el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth, entre otros personajes.

PUEDES VER: Maduro le envía carta a Trump para proponer diálogo y negar acusaciones de narcotráfico: "Que podamos derrotar las falsedades"

lr.pe

Elon Musk estuvo presente

"¿Pensaron que podían matar a Charlie Kirk? Lo han hecho inmortal. Han inmortalizado a Charlie Kirk, y ahora millones llevarán adelante su legado", sostuvo Stephen Miller, asesor principal de Donald Trump.

Entre otros oradores presentes estaban la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard; el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.; el comentarista conservador Tucker Carlson.

Antes de salir de la Casa Blanca para volar a Arizona, el presidente norteamericano había afirmado que el tributo tiene como objetivo "celebrar la vida de un gran hombre".

Durante el evento, Donald Trump estuvo sentado con Elon Musk, quien tuvo un breve paso por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) que terminó abandonando.

Notas relacionadas
Trump lanza advertencia a Putin: EE.UU. apoyará a Polonia y a los países bálticos si Rusia intensifica su ofensiva militar

Trump lanza advertencia a Putin: EE.UU. apoyará a Polonia y a los países bálticos si Rusia intensifica su ofensiva militar

LEER MÁS
Maduro le envía carta a Trump para proponer diálogo y negar acusaciones de narcotráfico: "Que podamos derrotar las falsedades"

Maduro le envía carta a Trump para proponer diálogo y negar acusaciones de narcotráfico: "Que podamos derrotar las falsedades"

LEER MÁS
Talibanes responden amenazas de Trump y aseguran que devolver base militar de Bagram a Estados Unidos es imposible

Talibanes responden amenazas de Trump y aseguran que devolver base militar de Bagram a Estados Unidos es imposible

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruano arrestado 2 meses en EE.UU. por vender ceviche volvió a Perú y cuenta su calvario: "Estuve encadenado de pies y manos"

Peruano arrestado 2 meses en EE.UU. por vender ceviche volvió a Perú y cuenta su calvario: "Estuve encadenado de pies y manos"

LEER MÁS
La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

LEER MÁS
China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

LEER MÁS
El fracaso del sistema AFP en Chile, el modelo replicado en Perú durante el régimen de Fujimori y ahora está en crisis

El fracaso del sistema AFP en Chile, el modelo replicado en Perú durante el régimen de Fujimori y ahora está en crisis

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Perú HOY, lunes 22 de septiembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 22 de septiembre, según Jhan Sandoval

¡Reventó La Tinka! Afortunado ganador se lleva más de 40 millones de soles

Mundo

Peruano arrestado 2 meses en EE.UU. por vender ceviche volvió a Perú y cuenta su calvario: "Estuve encadenado de pies y manos"

El país con la mayor fuerza naval de Sudamérica y top 10 del mundo, según Global Firepower 2025: no es Brasil ni Chile

La potencia mundial que triplica el poder aéreo de Rusia y China: su gasto militar supera los US$800.000 al año

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

UNICEF: Para 2030 en el Perú más de un millón de niños y adolescentes sufrirá de obesidad

Pablo Sánchez asume como fiscal de la Nación interino en reemplazo de Delia Espinoza

Cuatro periodistas son agredidos por la PNP: dos recibieron impactos de perdigones, mientras que el otro fue golpeado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota