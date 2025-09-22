Estados Unidos: Donald Trump elogia a conservador Charlie Kirk durante gran evento conmemorativo

Durante un evento conmemorativo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rindió homenaje al activista conservador Charlie Kirk, asesinado hace algunas semanas en Utah, y lo calificó como "un gigante de su generación".

El mandatario aseguró que Kirk era un esposo devoto, padre, hijo, cristiano y patriota. Asimismo, agregó que fue asesinado violentamente porque habló por la libertad y la justicia. Por Dios y la patria. Por la razón y el sentido común.

Parecía un funeral de estado

"Hace menos de dos semanas, nuestro país fue despojado de una de las figuras más brillantes de nuestra época", declaró Donald Trump ante la multitud que había acudido al homenaje de Charlie Kirk.

Este tributo, realizado en un estadio de Arizona, atrajo un extraordinario nivel de atención mediática y algunos medios lo compararon con un funeral de Estado, ya que se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad.

Antes del discurso brindado por Donald Trump, los miles de asistentes escucharon a otros funcionarios, como el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth, entre otros personajes.

Elon Musk estuvo presente

"¿Pensaron que podían matar a Charlie Kirk? Lo han hecho inmortal. Han inmortalizado a Charlie Kirk, y ahora millones llevarán adelante su legado", sostuvo Stephen Miller, asesor principal de Donald Trump.

Entre otros oradores presentes estaban la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard; el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.; el comentarista conservador Tucker Carlson.

Antes de salir de la Casa Blanca para volar a Arizona, el presidente norteamericano había afirmado que el tributo tiene como objetivo "celebrar la vida de un gran hombre".

Durante el evento, Donald Trump estuvo sentado con Elon Musk, quien tuvo un breve paso por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) que terminó abandonando.