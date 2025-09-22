HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
¿A qué hora empieza el 'Balón de Oro 2025'?
¿A qué hora empieza el 'Balón de Oro 2025'?     ¿A qué hora empieza el 'Balón de Oro 2025'?     ¿A qué hora empieza el 'Balón de Oro 2025'?     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

EE.UU: Viuda de Charlie Kirk envía mensaje a Tyler Robinson, asesino de su esposo: "Te perdono

Erika Kirk destacó que su esposo quería salvar a los jóvenes,como aquel que le quitó la vida. Sus palabras fueron dichas durante un homenaje que le rindieron al activista conservador.

Erika Kirk hablando durante el evento conmemorativo de su esposo.
Erika Kirk hablando durante el evento conmemorativo de su esposo. | Foto: AFP

La viuda de Charlie Kirk, Erika Kirk, envió un mensaje de perdón a Tyler Robinson, el asesino de su esposo, durante un evento conmemorativo celebrado en el estadio State Farm, ubicado en la ciudad Glendale, en Arizona, Estados Unidos.

"Mi marido Charlie quería salvar a los jóvenes, como aquel que le quitó la vida. Este hombre, este joven, lo perdono", declaró Erika Kirk ante más de 60.000 personas que asistieron al homenaje del activista conservador.

PUEDES VER: Estados Unidos: Donald Trump elogia a conservador Charlie Kirk durante gran evento conmemorativo

lr.pe

Antes del amanecer, miles de personas hacían cola con la esperanza de entrar en el estadio, donde se rendiría homenaje al líder conservador considerado un impulsor de la reelección de Donald Trump.

Muchos de los asistentes llevaban prendas con los colores rojo, blanco y azul de la bandera estadounidense, así como gorras con el popular eslogan "Make America Great Again".

"Lo veo como un mártir de Cristo, sin duda", señaló Monica Mirelez, una texana de 44 años que condujo 12 horas para asistir al servicio.

PUEDES VER: Fallece Charlie Kirk, polémico activista aliado de Trump, tras ser baleado en un evento universitario en EEUU

lr.pe

Charlie Kirk, de 31 años, recibió un disparo en el cuello el pasado 10 de septiembre mientras estaba en una universidad de Utah como parte de su popular serie de debates públicos.

Las autoridades arrestaron a Tyler Robinson luego de 33 horas de búsqueda, y la fiscalía solicitó la pena de muerte en el caso.

El asesinato del líder conservador, fundador del grupo juvenil de derecha Turning Point USA, ha profundizado más las enconadas divisiones políticas en Estados Unidos.

PUEDES VER: ¿Quién fue Charlie Kirk, aliado de Trump y activista conservador que fue asesinado de un tiro en una universidad de Utah?

lr.pe

Las autoridades afirman que el tirador de 22 años citó como motivo de su crimen el "odio" que alimentaba Charlie Kirk, quien era un crítico de las personas transgénero, los musulmanes, entre otras minorías.

Charlie Kirk utilizó sus millones de seguidores en redes sociales, la enorme audiencia de su pódcast y sus apariciones en universidades para impulsar a Donald Trump entre los jóvenes y defender una ideología política.

Antes de que el sospechoso fuera identificado, Donal Trump calificó a Charlie Kirk de "mártir de la verdad y la libertad" y culpó de su asesinato a la retórica de la "izquierda radical".

Notas relacionadas
Trump lanza advertencia a Putin: EE.UU. apoyará a Polonia y a los países bálticos si Rusia intensifica su ofensiva militar

Trump lanza advertencia a Putin: EE.UU. apoyará a Polonia y a los países bálticos si Rusia intensifica su ofensiva militar

LEER MÁS
Maduro le envía carta a Trump para proponer diálogo y negar acusaciones de narcotráfico: "Que podamos derrotar las falsedades"

Maduro le envía carta a Trump para proponer diálogo y negar acusaciones de narcotráfico: "Que podamos derrotar las falsedades"

LEER MÁS
Talibanes responden amenazas de Trump y aseguran que devolver base militar de Bagram a Estados Unidos es imposible

Talibanes responden amenazas de Trump y aseguran que devolver base militar de Bagram a Estados Unidos es imposible

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

LEER MÁS
Masacre en cárcel de Ecuador: al menos 14 muertos y diversos presos se dieron a la fuga tras enfrentamiento en Machala

Masacre en cárcel de Ecuador: al menos 14 muertos y diversos presos se dieron a la fuga tras enfrentamiento en Machala

LEER MÁS
Peruano arrestado 2 meses en EE.UU. por vender ceviche volvió a Perú y cuenta su calvario: "Estuve encadenado de pies y manos"

Peruano arrestado 2 meses en EE.UU. por vender ceviche volvió a Perú y cuenta su calvario: "Estuve encadenado de pies y manos"

LEER MÁS
El fracaso del sistema AFP en Chile, el modelo replicado en Perú durante el régimen de Fujimori y ahora está en crisis

El fracaso del sistema AFP en Chile, el modelo replicado en Perú durante el régimen de Fujimori y ahora está en crisis

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Perú HOY, lunes 22 de septiembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 22 de septiembre, según Jhan Sandoval

¡Reventó La Tinka! Afortunado ganador se lleva más de 40 millones de soles

Mundo

Peruano arrestado 2 meses en EE.UU. por vender ceviche volvió a Perú y cuenta su calvario: "Estuve encadenado de pies y manos"

El país con la mayor fuerza naval de Sudamérica y top 10 del mundo, según Global Firepower 2025: no es Brasil ni Chile

La potencia mundial que triplica el poder aéreo de Rusia y China: su gasto militar supera los US$800.000 al año

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

UNICEF: Para 2030 en el Perú más de un millón de niños y adolescentes sufrirá de obesidad

Pablo Sánchez asume como fiscal de la Nación interino en reemplazo de Delia Espinoza

Cuatro periodistas son agredidos por la PNP: dos recibieron impactos de perdigones, mientras que el otro fue golpeado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota