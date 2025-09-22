EE.UU: Viuda de Charlie Kirk envía mensaje a Tyler Robinson, asesino de su esposo: "Te perdono

Erika Kirk hablando durante el evento conmemorativo de su esposo. | Foto: AFP

Erika Kirk hablando durante el evento conmemorativo de su esposo. | Foto: AFP

La viuda de Charlie Kirk, Erika Kirk, envió un mensaje de perdón a Tyler Robinson, el asesino de su esposo, durante un evento conmemorativo celebrado en el estadio State Farm, ubicado en la ciudad Glendale, en Arizona, Estados Unidos.

"Mi marido Charlie quería salvar a los jóvenes, como aquel que le quitó la vida. Este hombre, este joven, lo perdono", declaró Erika Kirk ante más de 60.000 personas que asistieron al homenaje del activista conservador.

Antes del amanecer, miles de personas hacían cola con la esperanza de entrar en el estadio, donde se rendiría homenaje al líder conservador considerado un impulsor de la reelección de Donald Trump.

Muchos de los asistentes llevaban prendas con los colores rojo, blanco y azul de la bandera estadounidense, así como gorras con el popular eslogan "Make America Great Again".

"Lo veo como un mártir de Cristo, sin duda", señaló Monica Mirelez, una texana de 44 años que condujo 12 horas para asistir al servicio.

Charlie Kirk, de 31 años, recibió un disparo en el cuello el pasado 10 de septiembre mientras estaba en una universidad de Utah como parte de su popular serie de debates públicos.

Las autoridades arrestaron a Tyler Robinson luego de 33 horas de búsqueda, y la fiscalía solicitó la pena de muerte en el caso.

El asesinato del líder conservador, fundador del grupo juvenil de derecha Turning Point USA, ha profundizado más las enconadas divisiones políticas en Estados Unidos.

Las autoridades afirman que el tirador de 22 años citó como motivo de su crimen el "odio" que alimentaba Charlie Kirk, quien era un crítico de las personas transgénero, los musulmanes, entre otras minorías.

Charlie Kirk utilizó sus millones de seguidores en redes sociales, la enorme audiencia de su pódcast y sus apariciones en universidades para impulsar a Donald Trump entre los jóvenes y defender una ideología política.

Antes de que el sospechoso fuera identificado, Donal Trump calificó a Charlie Kirk de "mártir de la verdad y la libertad" y culpó de su asesinato a la retórica de la "izquierda radical".