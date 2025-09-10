El comentarista y activista conservador Charlie Kirk, de 31 años, falleció este miércoles 10 de septiembre, pocas horas después de haber recibido un disparo en el cuello durante un evento en una universidad de Utah. Era un estrecho aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Luego de confirmarse el suceso, Trump emitió un comunicado lamentando el suceso. “El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha muerto”, escribió en cuenta oficial de Truth Social.

¿Cómo falleció Charlie Kirk?

Kirk, reconocido influencer conservador y aliado cercano del presidente Trump, perdió la vida este miércoles tras recibir un disparo en el cuello durante un acto público en la Utah Valley University, en el oeste de Estados Unidos. El joven republicano respondía preguntas de los asistentes bajo una carpa frente a miles de personas.

En un video difundido desde el lugar se observa el momento en que se escucha un único disparo, tras lo cual Kirk se desplomó en su silla, generando el pánico entre el público. La propia policía universitaria confirmó el tiroteo y emitió una alerta pidiendo a los estudiantes que se mantuvieran en sus hogares mientras se controlaba la situación.

Donald Trump lamentó la muerte de Charlie Kirk

El mandatario republicano aseguró que la muerte de Kirk es un golpe duro para la juventud estadounidense. “Nadie comprendía ni compartía el corazón de la juventud estadounidense mejor que Charlie”, escribió.

“Era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo enviamos nuestras condolencias a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”, dice en su sentido mensaje.

¿Quién disparó a Charlie Kirk?

Medios locales aseguraron que el sospecho del tiroteo fue detenido en medio de la confusión colectiva. Sin embargo, The New York Times informó que el hombre no fue quien disparó. Por su parte, la policía, tras una primera investigación, descartó al detenido como autor del disparo que acabó con la vida del comentarista conservador, quien falleció horas después en el hospital de Timpanogos.

La detención de un sospechoso en el campus, arrestado por el FBI, ocurrió mientras se evacuaba a los asistentes de la zona. Scott Trotter, portavoz de la UVU, confirmó a The New York Times que el verdadero autor del disparo aún no ha sido identificado públicamente.