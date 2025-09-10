Charlie Kirk, aliado de Trump, muere baleado en un evento en Utah, Estados Unidos. | Composición LR

El presidente Donald Trump confirmó en Truth Social la muerte de Charlie Kirk. "Nadie comprendía ni compartía el corazón de la juventud estadounidense mejor que Charlie", escribió.

Este activista político fue herido de bala durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. El tiroteo ocurrió mientras el fundador de Turning Point USA participaba en la American Comeback Tour.

¿Cómo fue el momento en que Charlie Kirk recibió un disparo en Estados Unidos?

Charlie Kirk estaba respondiendo una pregunta en la sección Prove Me Wrong Table cuando se escuchó un disparo. Videos muestran a la multitud gritando mientras el activista se encoge en su asiento y parece llevarse la mano al cuello.

Luego fue trasladado al Timpanogos Regional Hospital, pero no resistió al ataque. Según CNN, el atentado ocurrió desde un edificio cercano, a unos 180 metros de distancia en el campus.

Un portavoz de la universidad informó inicialmente que había un sospechoso en custodia, pero minutos después se descartó su vinculación con el tiroteo.

¿Quién era Charlie Kirk?

Charlie Kirk fue fundador de Turning Point USA, un influyente grupo juvenil conservador con gran presencia mediática. La relación con Donald Trump convirtió a Kirk en una figura central para fortalecer el movimiento MAGA entre los votantes jóvenes en Estados Unidos.

"Era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo enviamos nuestras condolencias a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!", comentó Trump.

Con 31 años, había construido una sólida red de apoyo estudiantil y mantenía una presencia constante en debates sobre política, migración y cultura.