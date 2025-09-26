HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Investigación contradice a Israel sobre ataque a hospital en Gaza que mató periodistas en lugar de miembros de Hamás

Reuters confirma que el ataque al Hospital Nasser mató a periodistas y que las tropas israelíes actuaron sin autorización oficial.

La escalera del Hospital Nasser, epicentro del ataque que mató a cinco periodistas. Foto: AFP
La escalera del Hospital Nasser, epicentro del ataque que mató a cinco periodistas. Foto: AFP

Un reciente informe de Reuters desacredita la versión oficial de Israel sobre el ataque al hospital Nasser, en Gaza, ocurrido el 25 de agosto, que dejó 22 muertos, incluidos cinco periodistas. Según la investigación, la cámara que fue atacada pertenecía a la agencia de noticias Reuters y era operada por el periodista Hussam al-Masri, quien falleció durante el bombardeo. Un oficial militar israelí admitió que las tropas actuaron sin autorización del alto mando, violando la cadena de mando establecida por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

El ataque incluyó un segundo bombardeo pocos minutos después del primero. Ese segundo disparo impactó a periodistas y médicos que acudieron al lugar para socorrer a las víctimas. Reuters fundamentó su investigación en más de 100 fotografías y videos del hospital, entrevistas con testigos, familiares, personal médico y oficiales militares, así como en el análisis de los fragmentos de munición.

Cámara de Reuters atacada por error en el Hospital Nasser. Foto: Reuters

Cámara de Reuters atacada por error en el Hospital Nasser. Foto: Reuters

Netanyahu niega genocidio en Gaza durante polémico discurso en la ONU: delegaciones abandonaron reunión en protesta

lr.pe

La cámara de Reuters confundida con un objetivo de Hamás: el trágico error en el Hospital Nasser

El ejército israelí justificó el ataque al afirmar que la cámara estaba en manos de Hamás y que servía para vigilar a sus tropas. No obstante, Reuters verificó que pertenecía al periodista Hussam al-Masri y que estaba cubierta con una alfombra de oración verde y blanca, colocada para proteger el equipo del calor y el polvo. Una captura de pantalla del dron militar mostró la cámara envuelta en esa tela, que las tropas interpretaron erróneamente como un artefacto hostil.

Masri solía instalar su cámara en el rellano del hospital, un punto habitual de trabajo para él y otros periodistas. Desde allí, grababa la actividad del hospital, el traslado de personas heridas y lo que ocurría en los alrededores. Ninguno de los periodistas presentes tenía vínculos con Hamás. Las pruebas visuales y los testimonios confirman que la cámara destruida pertenecía a Reuters y que no había otros equipos similares en esa área.

Netanyahu ordena a su Ejército instalar altavoces en Gaza para que los palestinos escuchen su discurso ante la ONU

lr.pe

¿Qué fallos en la cadena de mando y autorización israelí se cometieron durante el ataque al hospital Nasser?

Según el oficial militar consultado por Reuters, las tropas actuaron sin la aprobación del comandante regional del Comando Sur, en contravención de los protocolos militares que exigen autorización de alto rango y una evaluación legal antes de atacar objetivos civiles. Además, ni el hospital ni los periodistas recibieron advertencias previas. La escalera fue atacada por segunda vez pocos minutos después del primer impacto, lo que provocó la muerte de más periodistas y personal médico que había llegado al lugar para auxiliar a las personas heridas.

El ataque se enmarca en un patrón de violencia que, desde octubre de 2023, ha causado la muerte de al menos 201 periodistas en Gaza, Israel y Líbano, según el Comité para la Protección de los Periodistas. Entre las víctimas del hospital Nasser se encontraban Mariam Dagga, de Associated Press, y Moaz Abu Taha y Hussam al-Masri, de Reuters, quienes cumplían con su labor profesional. Testigos y familiares afirman que aquella parte del hospital era un punto habitual para grabaciones. Las Fuerzas de Defensa de Israel estaban al tanto de la presencia de periodistas en el lugar, lo que agrava la falta de medidas de precaución.

