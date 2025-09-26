Este viernes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, con un discurso polémico. Delegaciones de varios países se retiraron antes de que iniciara su intervención, en la que destacó las operaciones de Israel contra Irán a través de aliados en Medio Oriente y el ataque a la Franja de Gaza, además de la liberación de rehenes.

En un discurso marcado por bancas vacías y abucheos, Benjamín Netanyahu prometió "terminar el trabajo" de eliminar al grupo Hamás en Gaza y destacó la operación israelí en Líbano. Sin embargo, antes del viaje, el mandatario modificó su ruta hacia Estados Unidos, sede de la Asamblea General de la ONU, para evitar que, en caso de un aterrizaje de emergencia, algún país ejecutara la orden de arresto en su contra por crímenes de guerra.

Las declaraciones de Benjamín Netanyahu se dan en medio del reporte de 24 personas muertas en las últimas 24 horas por ataques israelíes en Gaza, según un informe de la agencia palestina de noticias Wafa. Con esta actualización, la cifra de víctimas mortales por la ofensiva israelí contra la Franja supera las 65.000 desde el 7 de octubre de 2023, fecha que, según el primer ministro israelí, "gran parte del mundo ya no recuerda", durante su discurso ante las Naciones Unidas.

Netanyahu cambia el panorama de los discursos en la ONU

A diferencia de otros líderes políticos, Benjamín Netanyahu adoptó una postura crítica frente a las opiniones negativas sobre su gestión como primer ministro de Israel. Durante su intervención, utilizó códigos QR y recursos visuales para graficar sus argumentos, y arremetió contra los líderes mundiales que cuestionan la guerra de Israel en Gaza, a quienes acusó de ceder "ante medios de comunicación sesgados, sectores islamistas radicales y turbas antisemitas".

La postura defensiva de Benjamín Netanyahu también destacó por su afirmación de que los líderes mundiales "buscan una guerra política y legal contra Israel". Esta intervención estuvo marcada por una acción coordinada con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), mediante la cual se colocaron altavoces en camiones cerca de la frontera con Gaza para transmitir su discurso.

Netanyahu también se dirigió en hebreo y en inglés a los rehenes ubicados en la Franja de Gaza, en un mensaje transmitido en directo desde las Naciones Unidas. En su intervención, expresó el apoyo de Israel hacia ellos y aseguró que su país "no descansará hasta rescatarlos". Luego, se dirigió al grupo Hamás y advirtió: "Israel los perseguirá" si no liberan a las 48 personas que aún permanecen retenidas en la Franja. "¡Liberen a mi pueblo!", exclamó.

Sin embargo, desde el lado opuesto, las familias de los rehenes israelíes criticaron los planes del primer ministro Benjamín Netanyahu, calificándolos como "un abuso psicológico". Estas declaraciones contradicen el discurso oficial de Netanyahu, quien afirma estar del lado de los rehenes que permanecen en la zona del conflicto. Desde la oposición israelí, Yair Lapid señaló: "Lo que se necesita es colocar altavoces en la ONU para que Netanyahu escuche, finalmente, los gritos de los rehenes".

Un mensaje a los líderes que reconocen al Estado Palestino

Durante su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Benjamín Netanyahu lamentó que los gobiernos de Francia, Australia y Canadá hayan reconocido al Estado palestino "tras los ataques de Hamás" del 7 de octubre de 2023. Según el primer ministro israelí, estas decisiones envían un mensaje antisemita, al considerar que "es una recompensa asesinar judíos".

La ofensiva israelí en Gaza ha provocado la muerte de más de 65.000 personas, una cifra que el primer ministro Benjamín Netanyahu ha justificado señalando la alta densidad poblacional de la zona. Afirmó que Israel hace "todo lo posible" por minimizar los daños y negó que su Gobierno esté cometiendo un genocidio. Asimismo, calificó como “una locura” y "un suicidio nacional" la idea de reconocer un Estado palestino, además de considerar que hacerlo sería "recompensar a los fanáticos que apoyaron" los ataques del 7 de octubre.