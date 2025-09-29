Destaca por encima de naciones como Chile y Brasil, y se consolida como líder regional en estabilidad de precios al mantener la inflación más baja de Sudamérica por más de 27 años consecutivos. Según datos del Banco Central de Reserva (BCR) de este país, su variación interanual se situó en 1,11 % a agosto de 2025, muy por debajo del resto de economías de Sudamérica.

La autonomía del banco central y las políticas económicas coherentes han contenido las expectativas inflacionarias, protegiendo el poder adquisitivo de los ciudadanos y ofreciendo un entorno más predecible para las inversiones y el crecimiento sostenido, pese a las crisis políticas.

El país de Sudamérica que rompió récord económico en inflación

A finales de agosto, el presidente del BCRP, Julio Velarde, resaltó la importancia de la soberanía de la entidad, la cual consideró cada vez más amenazada en diversos países y fundamental para mantener los precios controlados en Perú.

“Esta autonomía ha permitido que el Banco Central sea lo que es hoy día. Teniendo la inflación más baja y el periodo más largo en la región de inflación de un dígito. Es decir, hemos tenido la inflación más baja de todos los países, en moneda propia, en la región”, señaló en conferencia en la Universidad de Lima.

En septiembre de 2024, el país obtuvo el récord histórico en Sudamérica de 27 años y 7 meses continuos, con una tasa de inflación de un solo dígito, superando a países como Chile. Para Velarde, este logro ha permitido que el tipo de cambio sea más estable. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), este 2025 la inflación en el país cayó a su nivel más bajo en los últimos 7 años: 0.29% intermensual en agosto. A nivel anual, bajó hasta un 1.11%, ubicándose cerca del límite inferior del rango objetivo del BCRP – entre 1% y 3% –.

País con menor inflación en América Latina

Aunque Perú resaltó con el récord histórico, no se ubicó entre los primeros lugares a nivel de América Latina. Aun así, destacó por sobre otros países al registrar una inflación apenas positiva. A nivel general, Venezuela desde mayo no publica datos oficiales, mientras Argentina se posiciona como el segundo país con más inflación de Sudamérica, aunque con una baja considerable, respecto al año anterior.