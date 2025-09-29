HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Economía

Este país rompió récord económico en Sudamérica: mantiene la inflación más baja por más de 27 años consecutivos

A pesar de su récord de 27 años con inflación de un solo dígito, no lidera la región en América Latina, donde Argentina y Venezuela enfrentan los mayores desafíos inflacionarios.

Este país rompió récord económico en Sudamérica de inflación
Este país rompió récord económico en Sudamérica de inflación | Foto: composición LR/Gemini/iStock.

Destaca por encima de naciones como Chile y Brasil, y se consolida como líder regional en estabilidad de precios al mantener la inflación más baja de Sudamérica por más de 27 años consecutivos. Según datos del Banco Central de Reserva (BCR) de este país, su variación interanual se situó en 1,11 % a agosto de 2025, muy por debajo del resto de economías de Sudamérica.  

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La autonomía del banco central y las políticas económicas coherentes han contenido las expectativas inflacionarias, protegiendo el poder adquisitivo de los ciudadanos y ofreciendo un entorno más predecible para las inversiones y el crecimiento sostenido, pese a las crisis políticas.

TE RECOMENDAMOS

Jornada de PROTESTAS, ELECCIONES y JOSÉ DOMINGO PÉREZ EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: OCDE alerta que Perú podría incumplir metas de crecimiento y déficit fiscal

lr.pe

El país de Sudamérica que rompió récord económico en inflación

A finales de agosto, el presidente del BCRP, Julio Velarde, resaltó la importancia de la soberanía de la entidad, la cual consideró cada vez más amenazada en diversos países y fundamental para mantener los precios controlados en Perú.

“Esta autonomía ha permitido que el Banco Central sea lo que es hoy día. Teniendo la inflación más baja y el periodo más largo en la región de inflación de un dígito. Es decir, hemos tenido la inflación más baja de todos los países, en moneda propia, en la región”, señaló en conferencia en la Universidad de Lima.

En septiembre de 2024, el país obtuvo el récord histórico en Sudamérica de 27 años y 7 meses continuos, con una tasa de inflación de un solo dígito, superando a países como Chile. Para Velarde, este logro ha permitido que el tipo de cambio sea más estable. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), este 2025 la inflación en el país cayó a su nivel más bajo en los últimos 7 años: 0.29% intermensual en agosto. A nivel anual, bajó hasta un 1.11%, ubicándose cerca del límite inferior del rango objetivo del BCRP – entre 1% y 3% –.

País con menor inflación en América Latina

Aunque Perú resaltó con el récord histórico, no se ubicó entre los primeros lugares a nivel de América Latina. Aun así, destacó por sobre otros países al registrar una inflación apenas positiva. A nivel general, Venezuela desde mayo no publica datos oficiales, mientras Argentina se posiciona como el segundo país con más inflación de Sudamérica, aunque con una baja considerable, respecto al año anterior.

  • Costa Rica: -0,94%
  • Panamá: -0,4%
  • El Salvador: -0,11%
  • Ecuador: 0,81%
  • Perú: 1,11%
  • Guatemala: 1,17%
  • Nicaragua: 1,4%
  • México: 3,57%
  • República Dominicana: 3,71%
  • Chile: 4%
  • Honduras: 4,16%
  • Uruguay: 4,20%
  • Paraguay: 4,60%
  • Colombia: 5,10%
  • Brasil: 5,13%
  • Bolivia: 24,15%
  • Argentina: 33,6%
Notas relacionadas
China buscará una de sus mayores operaciones internacionales en Sudamérica: US$ 4.000 millones en juego

China buscará una de sus mayores operaciones internacionales en Sudamérica: US$ 4.000 millones en juego

LEER MÁS
La isla de África que tiene vínculo con un país de Sudamérica y busca su ayuda para independizarse, según informe

La isla de África que tiene vínculo con un país de Sudamérica y busca su ayuda para independizarse, según informe

LEER MÁS
La potencia militar con el ejército más poderoso de Sudamérica y top 11 del mundo junto a EE.UU. y China, según Global Firepower 2025

La potencia militar con el ejército más poderoso de Sudamérica y top 11 del mundo junto a EE.UU. y China, según Global Firepower 2025

LEER MÁS
Empresa peruana importa juguetes de Mickey Mouse y recibe denuncia de Disney: tendrá que pagar más de S/150.000 a Indecopi

Empresa peruana importa juguetes de Mickey Mouse y recibe denuncia de Disney: tendrá que pagar más de S/150.000 a Indecopi

LEER MÁS
No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

LEER MÁS
Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
ONP: MEF aprueba transferencia para financiar el pago de pensiones y aguinaldo por Navidad

ONP: MEF aprueba transferencia para financiar el pago de pensiones y aguinaldo por Navidad

LEER MÁS
Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros, ¿Cuál es la fecha máxima del primer pago?

Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros, ¿Cuál es la fecha máxima del primer pago?

LEER MÁS
Octavo retiro AFP 2025: fechas, plazos y todo lo que debes saber para acceder al desembolso

Octavo retiro AFP 2025: fechas, plazos y todo lo que debes saber para acceder al desembolso

LEER MÁS
Este es el electrodoméstico que 'dispara' tu recibo de luz en casa: consume el equivalente a 12 refrigeradoras encendidas al mismo tiempo, según Osinergmin

Este es el electrodoméstico que 'dispara' tu recibo de luz en casa: consume el equivalente a 12 refrigeradoras encendidas al mismo tiempo, según Osinergmin

LEER MÁS
Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

LEER MÁS
No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: sigue el partido por el Torneo Clausura de Liga 1 2025

Final explicado de 'Bon appétit, majestad': ¿qué pasa con el rey Yi Heon y la chef Ji Young en el capítulo 12?

Acusado de financiar a el 'Monstruo' perteneció al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

Economía

Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros, ¿Qué fecha máxima será el primer desembolso?

No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

Precio del dólar hoy, domingo 28 de septiembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Acusado de financiar a el 'Monstruo' perteneció al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: jóvenes salen a protestar por cuarta vez contra Dina Boluarte y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota