HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor de magnitud 4,0 remeció Arequipa
Temblor de magnitud 4,0 remeció Arequipa     Temblor de magnitud 4,0 remeció Arequipa     Temblor de magnitud 4,0 remeció Arequipa     
Ciencia

¿Por qué más del 60% de los meteoritos encontrados en la Tierra provienen de las áreas de hielo azul de la Antártida?

La Antártida guarda cientos de miles de meteoritos clave para la ciencia, pero el derretimiento del hielo supera ampliamente la capacidad humana de recolectarlos.

Los meteoritos se concentran en zonas de hielo azul, que componen solo el 1% de la superficie antártica.
Los meteoritos se concentran en zonas de hielo azul, que componen solo el 1% de la superficie antártica. | Foto: JIJI PRESS / AFP

La Antártida se ha consolidado como el lugar más prolífico para la recolección de meteoritos en la Tierra, con más del 60% de los aproximadamente 80,000 meteoritos encontrados en nuestro planeta provenientes de esta región, según un estudio publicado en la revista Nature Climate Change bajo el título “Antarctic meteorites threatened by climate warming”.

Estos meteoritos se concentran principalmente en zonas de hielo azul, áreas que representan solo alrededor del 1% de la superficie antártica, donde los procesos de flujo de hielo y las condiciones locales de viento y temperatura eliminan capas de nieve, exponiendo piedras espaciales atrapadas en el hielo durante miles de años.

Aunque estas áreas son escasas, no todas contienen meteoritos. Solo en aquellas donde los procesos naturales interactúan de manera favorable se forman las llamadas “zonas de estratificación de meteoritos”, donde las piedras espaciales se acumulan durante decenas o incluso cientos de miles de años. En promedio, los meteoritos encontrados tienen unos pocos centímetros de diámetro, pero su color oscuro contrasta con el hielo circundante.

Un estudio científico advierte que el cambio climático podría hacer inaccesible hasta el 76% de los meteoritos de la Antártida. Foto: Nature Climate Change

Un estudio científico advierte que el cambio climático podría hacer inaccesible hasta el 76% de los meteoritos de la Antártida. Foto: Nature Climate Change

PUEDES VER: Científicos descubren 2 bacterias que transformarían polvo marciano en cemento y ladrillos para construir refugios en Marte

lr.pe

Cómo se concentran los meteoritos en la Antártida

El estudio publicado en Nature Climate Change explica que la concentración de meteoritos depende de la interacción de varios factores: flujo de hielo, caída directa de meteoritos y exposición por derretimiento local. Una vez expuestos, los meteoritos pueden permanecer en la superficie durante miles de años gracias al lento movimiento del hielo y al clima extremadamente seco y frío. Sin embargo, incluso aumentos mínimos de temperatura pueden hacer que los meteoritos se hundan en el hielo, ya que la radiación solar calienta las piedras oscuras, derritiendo el hielo subyacente y creando depresiones que profundizan hasta que desaparecen de la superficie.

Mediante análisis de datos y algoritmos de aprendizaje automático, los investigadores identificaron más de 600 áreas ricas en meteoritos en la Antártida, muchas de ellas aún no exploradas. Se estima que entre 300,000 y 850,000 meteoritos podrían ser recolectados del hielo, lo que demuestra que el potencial científico de la Antártida está lejos de agotarse, especialmente para estudiar la formación del sistema solar y la historia del agua y materia orgánica en la Tierra.

PUEDES VER: Desde lo más profundo del planeta: científicos revelan que las placas tectónicas guardan el secreto del origen de la vida en la Tierra

lr.pe

Los meteoritos están desapareciendo

El calentamiento global pone en riesgo la disponibilidad de meteoritos antárticos. Según los autores del estudio, actualmente unos 5,000 meteoritos se vuelven inaccesibles cada año debido al derretimiento del hielo, superando en cinco veces la tasa de recolección anual, que es de aproximadamente 1,000 meteoritos. Los escenarios climáticos proyectan que cerca del 24% de los meteoritos podrían perderse para 2050, cifra que podría ascender hasta el 76% hacia 2100 en un escenario de altas emisiones.

Las pérdidas no serán uniformes: algunas zonas densamente pobladas de meteoritos, como las montañas Grove en la Antártida Oriental, podrían perder hasta la mitad de sus piedras antes de 2050. Solo las zonas de mayor elevación, por encima de 2,500 metros, presentan menores riesgos de pérdida. Para preservar esta información única sobre el sistema solar, los investigadores recomiendan un esfuerzo internacional coordinado para recolectar los meteoritos restantes, combinando nuevas tecnologías como drones, modelos de alta resolución y equipos de búsqueda más grandes en los próximos 10 a 15 años.

Notas relacionadas
La Tierra se agrieta bajo el hielo de la Antártida con terremotos submarinos que están cambiando la vida en la superficie

La Tierra se agrieta bajo el hielo de la Antártida con terremotos submarinos que están cambiando la vida en la superficie

LEER MÁS
Estos 4 países de América Latina albergan una de las mayores reservas de agua de la Tierra de casi 2.000 metros de profundidad

Estos 4 países de América Latina albergan una de las mayores reservas de agua de la Tierra de casi 2.000 metros de profundidad

LEER MÁS
Los científicos están sorprendidos: las estaciones se han desincronizado al observar la Tierra desde el espacio

Los científicos están sorprendidos: las estaciones se han desincronizado al observar la Tierra desde el espacio

LEER MÁS
¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

LEER MÁS
Científicos dejaron una planta en el vacío del espacio, sobrevivió 9 meses y terminó de crecer en la Tierra

Científicos dejaron una planta en el vacío del espacio, sobrevivió 9 meses y terminó de crecer en la Tierra

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
África se dirige hacia una ruptura continental: geólogos predicen un futuro océano en los próximos 10 millones de años

África se dirige hacia una ruptura continental: geólogos predicen un futuro océano en los próximos 10 millones de años

LEER MÁS
El glaciar del Juicio Final en la Antártida comenzó a moverse: científicos detectan un proceso irreversible

El glaciar del Juicio Final en la Antártida comenzó a moverse: científicos detectan un proceso irreversible

LEER MÁS
Una criatura gigante y única habita en las profundidades del océano: sus brazos superan los 10 metros de largo

Una criatura gigante y única habita en las profundidades del océano: sus brazos superan los 10 metros de largo

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

Cubano en Perú queda pasmado al ver que su pareja desecha una galonera de plástico: “En la isla cuestan hasta US$50”

Edmundo González exige “reconocimiento explícito” de su victoria electoral en Venezuela en julio de 2024

Ciencia

Esta es la ave más peligrosa del planeta y su rol es clave para cuidar los bosques tropicales

El homo erectus no fue la primera especie en abandonar África: unos fósiles replantean la historia humana

El glaciar del Juicio Final en la Antártida comenzó a moverse: científicos detectan un proceso irreversible

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025